Oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2025: Capricorno e Cancro solitari Nell'oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2025, Saturno in Ariete spinge verso scelte coraggiose e Mercurio e la Luna Nuova in Gemelli fanno fiorire parole e intenti.

La settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2025 si apre sotto il segno della lucidità mentale e della necessità di dare forma concreta ai pensieri. Saturno, appena entrato in Ariete, chiede determinazione e scelte coraggiose, mentre una serie di aspetti favorevoli tra Mercurio, che entra in Gemelli lunedì, Saturno, Nettuno e Plutone stimola la nascita di idee brillanti, visioni innovative e una comunicazione più incisiva e strategica.

Martedì 27 la Luna Nuova in Gemelli segna un punto di ripartenza ideale per progetti, studi o cambiamenti legati alla sfera intellettuale e relazionale, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), ma anche per Ariete e Leone, che beneficiano della spinta costruttiva di Saturno. Il culmine arriva venerdì 30, con la congiunzione tra Sole e Mercurio: chiarezza, epifanie, parole giuste al momento giusto.

Domenica, infine, Venere si congiunge a Chirone in Ariete, portando alla luce ferite relazionali che possono finalmente essere accolte, comprese e trasformate. Un cielo che mescola brillantezza e profondità per chi è pronto a rimettersi in gioco con mente lucida e cuore aperto.

Oroscopo settimanale, le previsioni segno per segno dal 26 maggio al 1° giugno 2025

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti vedo camminare per le strade di Carnaby Street come se fossero tue. Nessuno ti ha dato le chiavi, ma poco importa: entri ovunque con quell’aria da protagonista alternativo, il passo deciso di chi sa cosa vuole e il fiuto per ciò che funziona prima che diventi di moda. Hai la testa che scoppietta: idee rapide, battute che centrano il bersaglio e una lucidità che fa quasi paura. Stavolta non sei solo fuoco, sei anche direzione. Tutto si incastra: parole, intuizioni, decisioni. E l’amore potrebbe arrivare e non essere per caso. Tieni gli occhi aperti e cogli al volo tutte le opportunità.

Voto 8/9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se tu stessi passeggiando per Hyde Park, lo scoiattolo che capita sempre di incrociare ti guarderebbe con tale aria di sufficienza che potresti giurare stia ridendo di te. Mentre ti affanni, tentando di fare ordine tra mille azioni che sembrano andare tutte in direzioni sbagliate, lui si gode la vita zigzagando a caso con movimenti scattosi. Tu invece ti ritrovi a dover fare i conti con quella sensazione di non poter permetterti il lusso di andare fuori rotta. Prova a lasciare andare le preoccupazioni, scivola fuori dal sentiero battuto e vedrai che qualcosa arriverà. E se non arriva almeno ti sarai risparmiato un sacco di frustrazioni inutili.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Welcome to Camden Town, darling! Questa settimana è come se foste catapultati in questo iconico market di Londra: un mix di punk e mercatini vintage, eyeliner sbavati e lampade di lava. Vi guardate intorno e pensate: Sì, questo caos colorato mi somiglia parecchio. Vi muovete tra i pensieri come tra le bancarelle: curiosi, brillanti e con quell’aria da “non so cosa cerco, ma lo riconosco appena lo vedo”. Siete taglienti e reattivi, anche più del solito. Le idee schizzano nella vostra testa come graffitisti in fuga, ma non sono solo fiammate: c'è sostanza e c’è perfino chi vi prende sul serio (sì, avete letto bene!). Venere e Marte, poi, vi rendono anche seducenti, con quel tocco d’imprevedibilità che vi dona più di un paio di Dr. Martens nuove di zecca. Infine Saturno, se siete dei primissimi giorni del segno, vi dà persino un briciolo di disciplina. Ma tranquilli, solo quel tanto che basta per finire ciò che avete iniziato senza cambiare idea dieci volte al minuto.

Voto 8/9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana sei un po’ come Notting Hill, l’elegante quartiere di Londra, in un giorno di pioggia: poetico, malinconico e con quella voglia segreta di restare in casa a riguardare vecchie lettere o messaggi mai inviati. C’è una nebbia sottile nei tuoi pensieri, un silenzio pieno di domande. Non è un momento per forzare la mano o cercare risposte a tutti i costi. Qualcosa forse ti punge, forse un ricordo, forse una parola detta di fretta o non detta affatto, oppure è solo che hai bisogno di sparire per un po’, magari entrando in un caffè letterario e restandoci finché non ti torna la voglia di parlare. Qualcuno potrebbe deluderti, ma qualcun altro è proprio adesso che ti capirà.

Voto 5/6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

A Covent Garden c’è chi si finge statua per ore, chi suona il violino con una maschera da panda, chi recita Shakespeare su una cassa di legno sperando in una moneta o in uno sguardo. Tu, Leone, questa settimana non speri: incanti. Hai la parlantina di chi potrebbe convincere anche un controllore del treno a chiudere un occhio e lo charme di chi sa flirtare pure con un palo della luce. Il pensiero corre veloce come se facesse lo slalom tra i turisti con un caffè bollente in mano riuscendo a non farne rovesciare nemmeno una goccia. Parli, scrivi, seduci, convinci. E nel mezzo di tutto questo show c’è anche uno spazio per lasciar cadere la corazza e far parlare quella parte di te che non fa sempre la voce grossa, ma sa come toccare il cuore in maniera diretta e indelebile.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

A King’s Cross, la famosa stazione di Londra, ci si perde anche con Google Maps: corridoi, sottopassaggi, binari fantasma e scale mobili che ti portano altrove. Ecco, Vergine, la tua settimana è un po’ così: piena di direzioni ma nessuna troppo chiara e univoca. I pensieri sembrano parlare un dialetto strano, Mercurio ti fa domande trabocchetto e la Luna nuova agita le stanze interne della tua anima come un annuncio imprevisto sul tabellone dei treni. Tu però non sei tipo da andare nel panico: se qualcosa scricchiola, tiri fuori la chiave inglese. Se ti perdi ridisegni la mappa. Il punto è non fissarti sul controllo a tutti i costi. Perché il bello potrebbe arrivare proprio nel binario sbagliato. E in amore? Niente fogli Excel: piuttosto, ascolta chi ti parla tra le righe.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L’aeroporto di Heathrow ti accoglie con cento lingue, annunci continui e destinazioni che cambiano mentre cerchi il gate. Così funziona la tua mente questa settimana, Bilancia: affollata ma lucida, curiosa, pronta a decollare. Ritrovi il gusto di dire la cosa giusta al momento giusto, di pensare veloce, di leggere tra le righe e persino tra le nuvole. Hai voglia di muoverti, parlare e fare domande intelligenti. Ma se il cervello è in zona pista d’atterraggio, dove sta per toccare terra, il cuore invece è ancora in zona turbolenza. Venere ti guarda storto e si porta dietro vecchie ferite come valigie smarrite all’aeroporto. L’amore parla sottovoce o parla troppo e tu vorresti solo equilibrio. Le risposte non arriveranno tutte, ma forse tu riuscirai a porre domande migliori.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Al Borough Market, l’antico mercato alimentare di Londra, tutto è speziato, affollato, invitante, ma se ti distrai un attimo ti ritrovi con un curry troppo piccante e un brownie che non volevi. Ecco, Scorpione, la tua settimana somiglia a una passeggiata tra quei banchi: meno nebbiosa dei giorni scorsi nella testa, ma ancora insidiosa nei movimenti. Mercurio ha smesso di farti le pulci mentali e ora ti aiuta a rimettere ordine nel caos, a distinguere il necessario da ciò che è di contorno, ma Marte continua a fare la voce grossa e a farti venire voglia di rispondere male anche a google maps. E allora, meglio usare l’intelligenza, che adesso gira un po' meglio di prima, ma soprattutto il buon senso e contare fino a tre prima di fare un quarantotto.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Anche sotto la pioggia più testarda, il Big Ben, imperturbabile, fiero ed elegante continua a segnare il tempo. Non perché sfidi il meteo, ma perché sa che certi orologi non si fermano per due nuvole. Così tu, Sagittario: incastonato in una settimana densa di contatti, idee e vibrazioni buone, ti muovi tra relazioni e dialoghi come se avessi una mappa segreta delle connessioni umane. Hai il tempismo di chi arriva sempre con la frase giusta, la battuta intelligente, il gesto che lascia il segno. In amore non ti serve premere sull’acceleratore: basta esserci col cuore un po’ meno bardato del solito. C’è chi potrebbe voler leggere tra le righe della tua anima e stavolta, ta-dà, sei disposto a lasciarglielo fare. Dietro la tua ironia, brilla qualcosa di vero. E no, non serve il sole per notarlo, proprio come si nota il Big Ben in mezzo alle nubi che, con le sue finiture dorate, non può passare inosservato.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il Tower Bridge, uno dei ponti più famosi del mondo, si apre e si chiude con calma millimetrica, anche se attorno corrono tutti come forsennati. Tu, Capricorno, fai lo stesso, gestendo una settimana densa: il quotidiano chiama e tu rispondi con la tua solita efficienza, ma senti che qualcosa scricchiola sotto la corazza. Dentro si accumulano domande senza risposta tipo: perché sono sempre io a tenere tutto in piedi? E poi c’è l’amore che non collabora. Venere mette spine dove vorresti radici e certi equilibri sembrano più instabili del previsto. Cerca di non cedere, però, alla tentazione di chiuderti a chiave: a volte, basta aprire un varco, anche minimo, per alleggerire la pressione.

Voto 5/6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Brick Lane è un quartiere multietnico di Londra dove tutto sembra molto caotico: spezie nell’aria, murales ovunque, oggetti vintage assurdi, persone che giocano a scacchi per strada. Ma se ti fermi un attimo capisci che quel disordine ha un ritmo, un’intelligenza segreta. Così è la tua settimana: iperstimolante, quasi febbrile. I pianeti nel segno dei Gemelli parlano una lingua a te affine e tu rispondi a tutte queste sollecitazioni con la mente in fermento e il cuore in cerca di connessioni. Marte però continua a fare interferenza: ti rende nervoso, un po’ suscettibile, affamato di conferme. E allora il tuo famoso distacco evapora e ti scopri lì, ad aspettare risposte che non arrivano mai abbastanza in fretta. Ma non c’è niente di male nel desiderare vicinanza. Lascia che siano le stranezze a tenerti compagnia: a volte è proprio nell’instabilità che ritrovi te stesso.

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana sei come il quartiere londinese di Soho all’imbrunire: insegne al neon che si accendono tutte insieme, gente fuor dal comune che propone spettacoli e un vago senso di smarrimento che però ti piace da morire. Finalmente, libero dalla morsa di Saturno, torni a essere il regista visionario della tua esistenza: tra drammi romantici, viaggi interdimensionali e dialoghi scritti con il cuore e corretti dalla luna. Programmi concreti? Ma anche no. Sei troppo occupato a vivere tre realtà parallele mentre decidi quale tipo di tè ordinare. Se qualcuno insiste per avere risposte, digli di ripassare.

Voto 6 +