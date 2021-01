Lo scopo della settimana che va dal lunedì 25 a domenica 31 gennaio 2021 non vedrà grandi stravolgimenti in merito alla posizione dei pianeti rispetto alla settimana appena terminata. Tutti i pianeti infatti, a parte ovviamente la Luna, resteranno nello stesso segno nel quale già si trovavano. Quello che possiamo notare è la spiccata socievolezza, il desiderio di cambiare e di rimetterci in moto che hanno inaugurato anche questo 2021.

Oroscopo settimanale 25 – 31 gennaio 2021: le previsioni segno per segno

Con la luna piena del 28 gennaio 2021, sole e luna si scontreranno su di un asse che a che fare con le nostre energie, che mette in contrasto l'ego con il bene comune. Per questo la nostra idea di solidarietà avrà bisogno di strutturarsi in modo sempre più consapevole: saranno il gruppo, l'unione, la condivisione che ci rimetterà in piedi. Che cosa aspetta al vostro segno secondo l'oroscopo della settimana?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La pazienza non sarà il tuo forte! Certo, questo non ci stupisce, ma in questo caso il desiderio di avere tutto e subito diventa desiderio di avere tutto e subito senza alcuno sforzo. Praticamente rompi le scatole perché ti si facciano dei favori e, quando ti si sono fatti, ti lamenti perché sono fatti male. Ma, sono sicura, mai una volta che alzerai le tue nobili chiappette dalla sedia per darti da fare. Per fortuna per il resto sei simpatico!

Voto 6 + ma smettila di guardarci come Maria Antonietta con lo stalliere.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Guai a chi osa metterti in discussione! Farai coriandoli di ogni genere di stereotipo, soprattutto quelli che riguardano il femminile. Tu che sei il segno zodiacale più legato al nutrimento materno, alla sinuosità affascinante delle forme, alla femminilità più tradizionale, in questi giorni deciderai di lottare senza alcuna diplomazia o pacatezza per quelli che sono i tuoi diritti. Marte che si congiunge a Lilith e a Urano nei tuoi gradi ti farà scattare in piedi ogni volta che sentirai parare di stipendi non eguali e di faccende casalinghe che non sia voglia di dividere.

Voto 7 e mezzo ma i piatti falli lavare al fidanzato!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ma assolutamente impossibile fermare quel karaoke di piazza che è il tuo cervello! Grazia Mercurio a favore in questi giorni sfornerai idee geniali come il panettiere con le brioches. Non ti importa davvero dell'estetica e di secondi fini di ogni genere: tu hai bisogno di stimoli intellettuali e vai a cercarteli come Sherlock Holmes con le prove, scrutando qualsiasi cosa con la lente d'ingrandimento.

Voto 8 e mezzo perché sei più informato tu del Direttore di Fanpage.it

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti vedremo spesso tenere il broncio con le braccia incrociate sul petto! Hai proprio voglia di rompere le scatole alle persone che ti circondano ma, per farlo, non ti esporrai in lamentele concrete e piuttosto ti mostrerai svogliato, insofferente e polemico davanti a qualsiasi tentativo di farti sorridere. Hai presente la canzone "mi piace" di Alex Britti? Ecco tu sarai proprio così ma non riuscirai a farci desistere dal volerti proprio bene.

Voto 6 per la cocciutaggine

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Chiedi che il tuo cervello possa essere messo sotto sale temporaneamente perché tu non hai alcuna voglia di occupartene. Anzi, quasi quasi hai l'impressione che nella tua testolina ci siano attentati di sabotaggio a qualsiasi maldestro approccio di contatto umano.le gaffe sono all'ordine del giorno e ti sentirai, cosa che non capita spesso, al posto sbagliato nel momento sbagliato. Fuori luogo come un cinema a cielo aperto sul bordo dell'autostrada.

Voto 5 se lasci la porta del romanticismo almeno poco socchiusa

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Sei meglio del telefono azzurro! Chiunque, nel raggio di qualche chilometro (ovviamente senza uscire dal confine del Comune), avesse un problema di qualsiasi genere dal pelo incarnito Al non sapere a chi lasciare il cane durante un viaggio di lavoro, può contare su di te. Ti desiderano tutti dalla Croce Rossa ai pompieri e sperano davvero che tu ti arruoli Per far alzare immediatamente l'efficienza dei servizi. Tutto questo darti da fare non ti farà dimenticare del tuo lato sexy: tuta arancione dei servizi pubblici sì ma con sotto il reggicalze.

Voto 9 senza battere ciglio

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Devi tenere duro ancora questa settimana nella quale Venere si trova in quadratura. Poi giuro, parola di astrologa, che le cose per te miglioreranno a vista d'occhio. In questi giorni però ti sentirai come chi passa ore davanti allo specchio a truccarsi e poi, un minuto prima di uscire di casa, si toglie tutto con una dose abbondante di latte detergente. Anzi, a dirla tutta, Sono sicura che nell'ultimo periodo avrai indossato quasi sempre lo stesso paio di jeans e un maglioncione da temperature montane. In compenso a livello intellettuale hai ben pochi competitor.

Voto 6 se la smetti di dire che non hai niente da metterti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Diciamo che nemmeno questa è proprio la tua settimana preferita! Che poi, chiariamo una cosa, non è che sia tu ad essere insopportabile ma il resto del mondo che non comprende il tuo black humour. Nello specifico in questi giorni sarai vivace come un bradipo dopo la sauna ed empatico come un falco predatore allora dell'aperitivo. Quindi so ma meglio starti alla larga ma, se vuoi un consiglio, anche tu cerca di trattenere quanto più possibile ogni espressione sincera: anche detto fatti gli affari tuoi!

Voto 4 e mezzo ma sappi che chi ti sta vicino si merita la santità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Passeggi molleggiando anche per casa o per le strade di quartiere perché ti senti un figo da paura! Certo, hai ancora l'una fortissima gelosia che ti fa saltare di orgoglio come i gamberi in padella ogni qualvolta qualcuno rivolga anche soltanto uno sguardo furtivo alla tua dolce metà. Meglio lasciarti spadroneggiare nei tuoi territori e tenerti buono come amico, collega o vicino di casa: in tutti questi casi sei davvero meraviglioso e, anzi, farai di tutto per disseminare coccole buon umore come lo zucchero a velo sulle chiacchiere.

Voto 7 e mezzo se spolveri di zucchero anche l'astrologa

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non hai proprio nulla di cui lamentarti e anche se fossi in smart working o con mobilità limitata ti vedremo prepararti di tutto punto ogni mattina senza dimenticare due gocce di profumo dietro le orecchie e un rossetto rosso per far capire le tue cattive intenzioni da baciatore. Marte e Venere entrambi a favore del tuo segno zodiacale fanno schizzare il Sex appeal come gli indici della borsa dopo l'insediamento di Biden. Fanne buon uso!

Voto 9 di incoraggiamento

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti senti già stanco e ti chiedi quali decisioni drastiche e fulminee riuscirai a prendere anche questa settimana. Il tuo cervello infatti funziona come una lampadina che si accende con un semplice tasto: ogni volta che attivi il pensiero infatti escono delle idee geniali pur nella loro semplicità. Il fatto è che da quando le pensi a quando le metti in atto riuscirai a ferire con i tuoi modi taglienti più di una persona. Tutto assolutamente involontariamente.

Voto 7 ma fai le prove generali prima di esprimerti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il vostro ottimismo sarà contagioso e spesso immotivato: il bello è che riuscirete a farvi volere bene anche senza muovere un dito e nessuno avrà il coraggio di spifferare al capo che durante la settimana non avete davvero concluso nulla. Mercurio, pianeta del pensiero, è praticamente parcheggiato in garage. Non fa danni ma di certo non si sveglia presto per riscaldare i motori della vostra testolina. Come sempre quando state bene state benissimo anche da soli.

Voto 8 per l'indipendenza emotiva