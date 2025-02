video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025: Cancro e Pesci in ascolto Nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025, Marte torna diretto facilitando una gestione più fluida delle energie e la Luna Nuova in Pesci apre spazi di rinnovamento interiore.

La settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo 2025, vede Marte in Cancro riprendere il suo moto diretto lunedì segnando un punto di svolta per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), i quali si sentiranno più determinati nel portare avanti i propri obiettivi, lasciandosi alle spalle esitazioni e incertezze. Martedì, Mercurio in Pesci si congiungerà a Saturno, favorendo un pensiero più profondo e strutturato, ideale per prendere decisioni ponderate e dare forma concreta a idee che finora erano rimaste in sospeso. Giovedì, il sestile tra Mercurio e Urano in Toro offrirà intuizioni illuminanti e cambi di prospettiva sempre per i segni d’acqua, ma anche per Toro e Capricorno, che potranno trovare soluzioni innovative a vecchi problemi o ricevere notizie inaspettate che aprono nuove opportunità. La settimana continua con la Luna Nuova in Pesci di venerdì, che inaugura un nuovo ciclo emotivo e creativo, perfetto per coltivare sogni e approfondire la propria interiorità. Domenica sarà una giornata intensa: il Sole in Pesci in quadratura a Giove in Gemelli potrebbe portare a valutazioni eccessivamente ottimistiche, spingendo alcuni a sovrastimare le proprie possibilità o a fare promesse difficili da mantenere. Nel frattempo, la congiunzione tra Mercurio e Nettuno accentuerà sogni, ispirazioni e, per alcuni, anche un senso di disorientamento, rendendo la giornata perfetta per la creatività ma meno affidabile per decisioni razionali. Infine, Venere in Ariete inizierà il moto retrogrado, aprendo un periodo di revisione nei sentimenti e nei desideri, in particolare per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), che potrebbero trovarsi a rivalutare relazioni e scelte affettive con uno sguardo più critico e introspettivo.

Oroscopo settimanale 24 febbraio – 2 marzo 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 24 febbraio – 2 marzo 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Venere ti illumina come un riflettore e il tuo “pubblico” adorante applaude ogni tua mossa. Certo, dietro le quinte c’è Marte in Cancro che fa un po’ il manager scorbutico: cerca di metterti i bastoni tra le ruote, ma almeno torna diretto e ti farà inciampare un po’ meno spesso. Dopo giorni di impasse, qualcosa si sblocca. Il ritmo torna incalzante, l’entusiasmo pure. Occhio solo a non strafare con le improvvisazioni: non tutti reggono il tuo fuoco sacro. Tra martedì e mercoledì, una Luna complice ti dà il giusto tempo per accordarti e ricaricare l’energia prima della prossima esibizione. Potresti suonare anche a occhi chiusi, senza paura di steccare.

Voto 7 + +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana Sole e Mercurio in Pesci ti soffiano idee morbide come la schiuma di un cappuccino al mattino, dissolvendo qualsiasi tua rigidità. Martedì una certezza potrebbe prende forma, solida come una promessa scritta su pietra, qualcosa che finalmente smette di essere un'ipotesi e diventa un piano concreto. Giovedì potrebbe arrivare una piccola svolta che ti farà sorridere, facendoti considerare una vecchia questione sotto una luce completamente nuova e venerdì la Luna nuova in Pesci spalancherà una porta su qualcosa di più grande: un’intuizione, un progetto, un desiderio che prende corpo. Domenica sarà una giornata dall’aria più rarefatta, tra sogni, visioni e qualche dubbio che scivola via come la nebbia all’alba.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

C'è una scena in Alice nel Paese delle Meraviglie in cui Alice cresce a dismisura e poi si rimpicciolisce all’improvviso, senza capire quale sia la sua vera forma. Ecco, questa settimana per te potrebbe avere lo stesso effetto: una serie di distorsioni della realtà che ti fanno sentire ora troppo grande per certi contesti, ora fuori posto, ora completamente spaesato. La Luna Nuova in Pesci di venerdì potrebbe accentuare questa sensazione, come una nebbia sottile che si insinua nei tuoi pensieri e confonde le coordinate. Le risposte che cerchi non sono dove pensavi di trovarle e più cerchi di razionalizzare, più il quadro si fa sfocato. Venere però ti sostiene e ti alleggerisce un po’. In questa situazione un po’ fumosa invece di cercare risposte definitive, divertiti a formulare nuove domande.

Voto 6 – –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

In queste settimane è come se avessi guidato con il freno a mano tirato. Ora immagina di toglierlo finalmente, di ritrovare quella spinta naturale che ti fa scivolare sulla strada senza intoppi. Marte torna diretto nel tuo segno e tu riprendi in mano il volante della tua vita con una sicurezza che forse avevi dimenticato. Le idee si fanno più nitide, le parole più incisive e anche l’eros si riaccende. Martedì potrebbe arrivare una conferma che ti aiuta a mettere i puntini sulle i e giovedì forse una sorpresa che ti farà cambiare prospettiva. Ma la vera giornata importante sarà venerdì, quando la Luna Nuova in Pesci aprirà un varco nel futuro: un desiderio può prendere forma, una nuova direzione ti chiama. Seguila e non aver paura di sbagliare strada.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

C’è quella sensazione, ogni tanto, di essere al centro della scena ma con la luce sbagliata, come se qualcuno avesse impostato il riflettore su un tono troppo freddo per i tuoi gusti. Martedì e mercoledì la Luna in opposizione potrebbe farti sentire fuori sincrono con le persone intorno a te. Ma non è il caso di farsi prendere dallo sconforto: Venere, sempre in bell’aspetto, ti regala ancora carisma da vendere e basterà poco per riconquistare il giusto mood. Il segreto? Non rincorrere chi non comprende il tuo valore, ma brilla per chi sa guardarti davvero.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Hai presente quando cerchi di fare ordine in un cassetto pieno di cose accumulate nel tempo, ma più lo svuoti e più ti sembra di non finire mai? Questa settimana ha un po’ quell’energia. Mercurio in opposizione sparpaglia pensieri, ritardi e imprevisti come se qualcuno ti stesse mescolando le carte proprio mentre cercavi di giocare d’astuzia. Venerdì, con la Luna nuova in Pesci, potresti sentirti sommerso da emozioni e dettagli che sfuggono al tuo controllo. Ma una buona notizia c’è: Marte torna diretto e ti ricorda che, anche nel disordine, tu sai sempre dove trovare ciò che è essenziale. Non impuntarti su ciò che sfugge, focalizzati su ciò che resta: la chiarezza arriverà quando meno te l’aspetti.

Voto 5/6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Pensa se dovessi portare un vassoio pieno di bicchieri in una stanza affollata, mentre tutti ti chiamano da direzioni diverse e qualcuno ti sfiora facendoti perdere l’equilibrio. Ecco, questa settimana potrebbe ricordare un po’ questa situazione. Venere in opposizione ti mette al centro di giochi di sguardi, richieste e qualche tensione di troppo nei rapporti. E poi c’è Marte, tornato diretto ma sempre in quadratura, che rende difficile mantenere la diplomazia quando ti senti sotto pressione. Il weekend, con la Luna in Ariete che ti sfida, potrebbe farti saltare come un tappo di spumante: occhio a non lasciarti trascinare in polemiche inutili. Se qualcosa traballa, non significa che cadrà. Aggiusta la presa e vai avanti.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei come un giocatore di scacchi che, dopo una lunga attesa, visualizza finalmente la mossa perfetta. Marte torna diretto e con lui riprende slancio anche il tuo magnetismo: che sia in amore, nei rapporti o nei tuoi progetti, ora puoi affondare il colpo con precisione chirurgica. Mercurio questa settimana, dialogando con Saturno, Urano e Nettuno, affina la tua capacità di leggere le situazioni e trovare soluzioni geniali dove gli altri vedono solo vicoli ciechi. Venerdì la Luna Nuova in Pesci sarà per te un invito a immergerti più a fondo in un’ispirazione che sta prendendo forma. L’intuito e il fascino sono alle stelle… sta a te decidere come usarli.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Immagina di essere in viaggio. A volte la direzione è chiara, altre volte è un intreccio di strade che ti fanno fermare e riflettere. Quella voglia di esplorare e di lanciarti in nuove avventure non ti abbandona mai, ma questa settimana sembra che qualche nuvola si faccia più densa. Le tue idee si confondono un po’ e la direzione che avevi intenzione di seguire non è più così evidente. Come un vento che cambia direzione improvvisamente, ti ritrovi a rivedere i tuoi piani, chiedendoti se stai ancora andando nel posto giusto. Ma c’è una forza invisibile che ti spinge avanti. Ogni deviazione ti porta qualcosa di nuovo, ogni incertezza nasconde una sorpresa. Non aver paura di deviare: la tua rotta è fatta di tante direzioni possibili.

Voto 6 – – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ci sono ancora attriti nell’aria, spigoli che sfiorano la pelle, imprevisti che testano la tua pazienza. È un po’ come quando provi a chiudere una valigia stracolma: spingi, premi, ti siedi sopra, ma qualcosa non combacia. Venere in quadratura punzecchia, Marte sempre opposto non rende le cose facili, ma lunedì riprende il suo moto diretto e tu potresti sentire una certa ripartenza, seppur turbolenta, soprattutto se sei della prima decade del segno. Giovedì la Luna Nuova in Pesci è come un raggio di luce attraverso le tende: improvvisamente vedi ciò che prima era sfocato. Un’intuizione, un’idea che trova la sua forma, una connessione che si rafforza. Forse è il momento di smettere di ragionare solo con la logica e ascoltare un po’ di più il tuo istinto. Sabato e domenica meglio non intestardirsi: se un piano non fila liscio, lascialo decantare.

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei come un’antenna che intercetta segnali invisibili prima degli altri. Li capti nell’aria, nei gesti delle persone, nei dettagli che sfuggono ai più. Questa settimana non ha scossoni, ma ha onde leggere che possono portarti lontano, se sai coglierle. C’è una sintonia che cresce, un’intuizione che prende forma senza bisogno di forzature. Sabato e domenica la Luna in Ariete ti dà la carica giusta per muoverti, decidere, conquistare qualcosa che fino a ieri sembrava solo un’idea. Ma c’è un piccolo dettaglio da non sottovalutare: Venere domenica inizia la sua retrogradazione e, se sei nato nei primissimi giorni del segno, potresti percepire un sottile cambio di atmosfera. Un déjà vu, una questione di cuore che torna, una domanda che esige una risposta. Non ignorarla.

Voto 6/7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Se questa settimana fosse un film, sarebbe di quelli in cui il protagonista attraversa una tempesta in mare e poi, all’alba, vede finalmente la costa illuminata dal sole. “Una volta eliminato l’impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità”, diceva Sherlock Holmes. Qualcosa si chiarisce, un’intuizione diventa certezza e tu capisci finalmente dove ti stanno portando i venti del destino. Martedì c’è un sigillo che si chiude, una decisione che si fa granitica, giovedì un guizzo geniale, una nota originale che improvvisamente dà ritmo alla melodia. Ma il vero incanto arriva venerdì, con la Luna Nuova nel tuo segno che è come l’istante prima di tuffarsi da uno scoglio: un brivido, un respiro profondo, poi il salto. L’acqua è perfetta. E domenica, tra sogni che parlano e coincidenze che sembrano scritte proprio per te, potresti accorgerti che tutto sta prendendo la forma esatta di quello che desideravi.

Voto 9