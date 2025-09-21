L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025: Vergine e Scorpione sensuali e grintosi

Nella settimana dal 22 al 28 settembre 2025, il Sole fa il suo ingresso in Bilancia, segnando l’Equinozio d’Autunno e richiamandoci all’armonia, mentre Marte che passa in Scorpione accende emozioni profonde e intense.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025, l’Equinozio d’autunno segna un passaggio di stagione importante: il Sole entra in Bilancia e invita tutti i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) a ritrovare equilibrio tra impegni, relazioni e nuovi inizi. Sole che martedì si opporrà a Nettuno in Ariete, creando un velo di confusione o idealizzazione che potrebbe rendere più difficile far distinguere tra realtà e desiderio.

Ma già mercoledì questa stessa energia prenderà una direzione più chiara grazie al trigono del Sole con Urano in Gemelli e con Plutone in Acquario, che porteranno intuizioni brillanti e la possibilità di scenari nuovi, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario). Sempre mercoledì Marte, appena entrato in Scorpione, formerà una quadratura con Plutone in Acquario, attivando tensioni sotterranee, passioni forti e desiderio di trasformazione. I segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) sentiranno più di tutti questa scossa, con l’urgenza di prendere decisioni radicali.

Oroscopo settimanale 22-28 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 22-28 settembre 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ariete, preparati perché questa settimana rischi di collezionare fraintendimenti come da bambini si collezionavano figurine: tu dici una cosa, l’altro capisce l’opposto e via con la commedia degli equivoci. Non è il momento di prendere tutto troppo sul serio, se inciampi in qualche gaffe, prova a buttarla sull’ironia, magari anche i malintesi più ostinati e il caos verbale possono avere il loro fascino e insegnarti qualcosa di prezioso su te stesso e sugli altri.

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana cerca di non prendere troppi caffè perché Marte dallo Scorpione potrebbe infuocarti per un nonnulla, la pazienza potrebbe non essere esattamente il tuo forte e potresti sbottare al minimo disagio. Per fortuna Venere ti regala un lato più leggero e giocoso: grazie a lei anche la routine più noiosa potrebbe trasformarsi in un piccolo divertissement e tu potresti scoprire che un sorriso, magari anche leggermente malizioso, è più efficace di qualsiasi battaglia.

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gemelli, parlate, parlate e parlate pure bene con quel bel Mercurio in Bilancia a favore che vi spalanca la bocca come un ventaglio pieno di frasi argute e di discorsi. Ma quella Venere in Vergine vi ricorda che le parole non bastano per conquistare i cuori dei vostri amati. Servono gesti, sorrisi strategici, dolci messaggi, piccoli stratagemmi da prestigiatori romantici… insomma, tutto tranne contare sulle chiacchiere come fossero monete d’oro. Potete parlare finché volete, organizzare dibattiti, fare tour de force verbali, ma se il cuore dell’altro non segue il ritmo, rischiate di sembrare un’orchestra senza direttore: musica impeccabile, ma nessuno che batta le mani.

Voto 5/6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Fascino ne abbiamo? Direi proprio di sì, con quel Marte in Scorpione che vi infonde una scia sexy irresistibile. Anche Venere è dalla tua parte e tutto ciò che tocchi, amicizie, flirt, sorrisi rubati al bar, si trasforma in pura magia contagiosa. Poco importa se Mercurio è in quadratura, se delle parole voi ve ne fregate, perché il vostro potere è altrove: negli sguardi che accendono scintille e nei gesti improvvisi che fanno battere i cuori. Siete un circo di fascino ambulante, un mix di mistero e dolcezza e chi vi sta vicino non può non notarlo.

Voto 8 – –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Dopo settimane da star sul red carpet, ora il cielo vi regala una pausa non richiesta: Marte che entra in Scorpione è come il giornalista impiccione che vi fa la domanda scomoda proprio mentre pensavate di aver chiuso la conferenza stampa in gloria. I nati della prima decade sentiranno molto l'attacco Marte-Plutone, per il quale vi consiglierei un piccolo reset. Non è un “game over”, è un aggiornamento, mettiamola così. Certo, vi irrita e nemmeno poco, abbassare le luci, voi che siete abituati a sentirvi protagonisti indiscussi delle situazioni, ma a volte meglio tirare i remi in barca che sbroccare e finire a fare più danni della grandine d'estate.

Voto 6 – –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Siete in piena fase di rinascita glamour! Con Venere nel segno vi sentite più affascinanti che mai e ora Marte in Scorpione vi aggiunge un quid interessante, una sensualità velata di mistero. In pratica passate dall’essere un manuale di istruzioni a diventare un romanzo erotico con finale a sorpresa. Ora gli altri vi notano, non solo per la precisione o per il vostro proverbiale senso pratico, ma perché c’è qualcosa di nuovo che ribolle sotto la superficie. Insomma, se di solito vi accusano di essere prevedibili, questa settimana potete tranquillamente smentire tutti. Siete la vostra versione deluxe. Perché sì, anche una Vergine impeccabile come voi sa diventare peccaminosamente irresistibile.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana sembri un appartamento in cui il contatore della luce fa le bizze: tac, una lampadina salta, tac, se ne accende un’altra ancora più luminosa. Ti rendi conto che non serve chiamare l’elettricista: è la tua mente che funziona a ritmo stroboscopico. Sole e Mercurio ti rendono veloce come un telefono appena aggiornato, mentre l’imprevisto arriva come una notifica che non avevi messo in conto. In mezzo a questo accendi e spegni, hai però un talento speciale: sai riportare la calma. Con le tue parole sciogli musi lunghi e con un gesto gentile cambi l’aria della stanza. Sei quella che mette la musica giusta quando serve e che abbassa il volume quando tutti gridano. Il tuo potere, questa settimana, è spargere armonia senza nemmeno rendertene conto.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Siete un po’ come quelli che hanno il carrello di Amazon pieno di desideri non ancora acquistati: tutto nascosto, ma pronto a saltare fuori al momento giusto. Marte nel segno vi accende: fate scintille, c'è energia che scotta, sguardi che fanno tremare e gesti che non passano inosservati. Non sprecate un colpo, andate dritti al punto, anche quando il punto è sussurrato e lasciato all’immaginazione. Fascino in aumento, sì, ma questa volta è quello che brucia sotto la pelle, che fa arrossire e incuriosire chi vi sta intorno. Zero pazienza, invece, per chi vi fa perdere tempo.

Voto 8/9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mi sembri un ninja che vuole fare mosse spettacolari ma che ha i calzini slacciati e a ogni passo rischia di inciampare. C’è energia che ribolle, pronta a saltare fuori nei momenti meno opportuni, e nelle relazioni tutto può prendere una piega inaspettata, tipo quando ti siedi su una sedia scorrevole senza freni. Meglio allora restare tra persone che ti fanno sentire a tuo agio, con le quali non devi atteggiarti a grande eroe, e puoi permetterti di ridere anche dei tuoi passi falsi.

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Marte e Venere a favore ti fanno viaggiare con la testa tra sogni romantici, piani improbabili e piccole tentazioni che ti distraggono dal mondo reale. Riunioni? Le guardi come se fossero un documentario su un altro pianeta. Scadenze? Le segni mentalmente, mentre la mente è già in un bar a sorseggiare cocktail immaginari. Ma sai una cosa? Funziona. Perché questo tuo vagare distratto ti rende irresistibilmente umano: chi ti guarda si domanda se sia genio o follia e spesso è un mix perfetto di entrambi. E alla fine, mentre tutti corrono e si stressano, tu arrivi comunque al traguardo… magari un po’ storto, ma con stile e un sorriso da anti-eroe.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei come un B-52 servito al bancone della disco negli anni’90: elegante da vedere, poi però qualcuno accende il fuoco sopra al bicchiere e ti trasformi in fiamma viva, pronto a bruciare chiunque osi avvicinarsi troppo. Mercurio ti regala un buon eloquio, ma poco serve se Marte ti fa scattare come un accendino difettoso per cui basta una parola storta e sei pronto a incendiare la conversazione. Questa settimana chi ti sta vicino rischia più di ustionarsi che di brindare con te.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Altro che pesciolini smarriti in un acquario! Sembrate più dei barracuda in piena caccia, cari Pesci. Con Marte a favore vi basta un guizzo per lasciare tutti a bocca aperta e finalmente il vostro famoso sguardo dolce si trasforma in uno sguardo da squalo. Non è minaccia, è sorpresa: chi vi conosce da sempre vi vede come anime poetiche e vulnerabili e invece adesso arrivate con una sicurezza che non lascia scampo e preferite navigare leggeri, liberi e con un pizzico di insolenza che vi dona moltissimo. Preparatevi a gustarvi l’espressione incredula di chi scoprirà che sotto la pelle da sognatori nascondete denti piuttosto affilati.

Voto 7 e mezzo