L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2024: Capricorno e Vergine si danno alla pazza gioia L’oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 gennaio 2024 è particolarmente ricco di cambiamenti astrologici. Primo tra tutto tutti Plutone che rientra in Acquario anche se, dal punto di vista delle influenze sui pianeti, si sentirà di più Venere in Capricorno e la luna piena in Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di questa settimana che va dal 22 al 28 gennaio 2024 è particolarmente intenso! Prima di tutto segnaliamo che la settimana inizia, in realtà già da domenica 21, con il passaggio di Plutone da Capricorno ad Acquario. Questo passaggio era già avvenuto una prima volta nel 2023 ma i pianeti lentissimi hanno questo moto oscillatorio (apparente) per cui è normale che si muovano avanti e indietro all'interno del cerchio dello zodiaco. Plutone in Acquario amplifica la corsa verso i valori dell'era dell'Acquario: libertà, diritti civili, sviluppo tecnologico e metaverso. Sempre in questa settimana ci sarà la Luna piena tra Leone e Acquario, il 25 gennaio, e il passaggio anche di Venere nel segno del Capricorno, mercoledì.

Oroscopo settimanale 22 – 28 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo settimanale per tutti i segni zodiacali, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna dal 22 al 28 gennaio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai quella sensazione di essere sempre sul punto di chiudere relazioni con chiunque, senza nemmeno dare troppe spiegazioni! D'altronde per te che sei un segno che spesso decide e si muove sull'onda della passione e del sentimento, avere Marte, Mercurio e tra poco anche Venere tutti a sfavore rende il tuo personale terreno emotivo particolarmente instabile. Fangoso, proprio! Goditi l'amore fino a mercoledì.

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con tutti i pianeti che si trovano a passare nel segno del capricorno, e con Giove che ti rende felice come il pranzo della domenica, direi che anche questa settimana puoi concentrarti solo sul goderti la vita. Il bello è che da buon segno di terra quale sei, quando stai bene hai anche voglia di mettere radici, proprio come un albero da frutto pronto a dare i risultati migliori.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Direi che si possa ragionevolmente festeggiare questa Venere che si toglie dall'opposizione così che tu possa ricominciare non solo ad avere relazioni sociali soddisfacenti ma anche a sentirti più bello, affascinante come ti piace essere. Con Saturno contro e anche Venere che non ha aiutato queste ultime settimane possono essere state particolarmente faticose per la tua autostima. È ora di ritirarsi su.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tu continua a pensare che sei il segno fortunato del 2024 caro Cancro! Certo è, come ti ho già spiegato molte volte, che i pianeti veloci sono veloci, appunto, quindi seppur velocemente quando passano nel segno zodiacale opposto al tuo (come adesso, in Capricorno), ti procurano fastidi e irritazioni. All'umore più che altro.

Voto 5

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Queste ultime settimane sembrano averti spiegato che ci sono molti modi di vivere la realtà e, nonostante Giove continui a toglierti buona parte dei piaceri più civettuoli, non stai certo male! Questa settimana però quando ci sarà la Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale, sentirai esplodere di nuovo i tuoi bisogni, le tue emozioni e la tua passione.sarà difficile in quelle giornate mantenere la calma.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Scatena tutte le tue voglie, i tuoi desideri e il tuo sex appeal. Ogni tanto tu stessa sottovaluti il tuo potere seduttivo che invece in questi giorni si fa sentire scampanellando proprio come chi arriva in piazza in bicicletta. A parte il solito Saturno, che però viene ben bilanciato da Giove a favore, direi che tutti gli altri pianeti sono praticamente per te come un gruppo di supporto, i fan della curva. Quindi insomma non hai proprio nulla di cui lamentarti.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Puoi goderti gli ultimi giorni di Venere a favore perché poi per qualche tempo (ma poco, lo prometto) preferirei farti i fatti tuoi e addirittura troveremo sempre la segreteria telefonica al tuo numero. Con tutti i pianeti che ti daranno fastidio sarai di buon umore com'è il lunedì mattina quando piove. Per fortuna sei una che non sposta facilmente a meno che proprio non ti si faccia innervosire parecchio. Che anche il partner stia attento.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Goditi queste giornate nelle quali ti senti davvero forte, animato da un sacco di voglia di fare e dalla sicurezza di centrare i tuoi obiettivi. Dato che tu sei il segno zodiacale famoso per un altissimo livello di sesto senso, sono sicura che non sottovaluterei le insidie di Plutone, Giove e Urano ma sei anche consapevole che tu, messo un po' in difficoltà, rendi alla grande.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Puoi goderti il pianeta dell'amore, Venere, ancora nel tuo segno zodiacale per qualche giorno.non disperare però perché di sicuro non ti farai mancare i piaceri anche per tutto il resto della settimana.anzi, per contrastare Saturno contro che abbiamo detto metterti una certa ansia da prestazione, ti attaccherai ancora di più a ciò che è concreto, misurabile e fisico. Hai bisogno di fare il conteggio di quello che hai tra armadio e cassaforte.

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Stai benissimo, caro Capricorno, e direi che nulla possa farti sentire meglio di così! Se da un lato il fatto di liberarti da Plutone ti alleggerisce parecchio, dall'altro sembra proprio che i pianeti veloci ti sostengano alla grande. Non ti sentirai solo quindi e nemmeno spaesato! Riesci ad avere la situazione sotto controllo ma anche un sacco di voglia di godertela. E chi sta meglio di te?

Voto 10

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Nonostante tu sia il segno più citato di questa settimana, con l'ingresso di Plutone nel tuo segno zodiacale, tecnicamente i nati sotto il segno dell'acquario non è detto che se ne rendano immediatamente conto.saranno coinvolti infatti soltanto i nati nei primissimi due giorni del segno: il 21 e il 22 gennaio. In compenso tutti i pianeti che transitano nel segno del Capricorno sembrano farti desiderare un momento di silenzio e concentrazione su di te. Mi pare saggio!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Finalmente anche Venere si toglie di torno e tu puoi concentrarti su te stesso, sui tuoi sentimenti e sui tuoi progetti. Abbiamo detto che questo è l'anno della messa in atto dei tuoi desideri che non resteranno lì in aria come un palloncino gonfiato. I pianeti che si trovano nel segno del Capricorno non solo sono a tuo favore ma sembrano proprio incitarti a prendere una posizione ferma e determinata.

Voto 7 e mezzo