L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 gennaio 2025: grandi trasformazioni per Toro e Leone

La settimana che va dal 20 al 26 gennaio 2025 vede il Sole in Acquario congiungersi a Plutone martedì, generando un’energia intensa e trasformativa. Questo passaggio invita a guardare in profondità, scoprendo risorse interiori che possono guidare verso cambiamenti importanti, soprattutto i segni fissi (Acquario, Toro, Leone, Scorpione). Giovedì, Mercurio in Capricorno si oppone a Marte retrogrado in Cancro, creando possibili tensioni tra logica e istinto. È fondamentale trovare un equilibrio tra ciò che si desidera e ciò che è necessario comunicare con chiarezza. Nello stesso giorno, però, il trigono di Mercurio a Urano offre una via d’uscita creativa: soluzioni inaspettate possono nascere da un approccio innovativo, in particolare per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche per Pesci e Scorpione. La settimana si chiude con una dolce Venere in Pesci che domenica forma un trigono con Marte retrogrado in Cancro. Questo aspetto favorisce un’energia sensibile e passionale, ottima per risolvere tensioni e rafforzare i legami affettivi, soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma anche per Toro e Vergine.

Oroscopo della settimana dal 20-26 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 20 al 26 gennaio 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana sei a bordo di un treno in corsa per un viaggio la cui destinazione non ti sembra ancora ben chiara. Lunedì la Luna opposta sembra quel passeggero che si lamenta di tutto. Ignoralo e concentra lo sguardo oltre il finestrino. Martedì Sole e Plutone, prendendosi a braccetto, rendono il panorama più chiaro per te: è la giornata giusta per mettere ordine ai tuoi pensieri. Non averne paura e fallo prima di giovedì, quando il tragitto si complica un po’. Mercurio e Marte, infatti, non sono d’accordo sulla direzione da prendere, ma Urano, come un macchinista visionario, ti suggerisce un cambio di percorso. Non forzare il ritmo e segui il tuo istinto.

Voto 6 – –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il Sole in quadratura che si congiunge a Plutone martedì, ti invita a guardarti dentro, come se una luce troppo forte illuminasse dettagli che preferiresti ignorare. Non è il momento di sottrarti, puoi riconoscere ciò che va trasformato.Ti sembra più complicato di quello che è anche a causa di una Luna storta. Cerca di non perderti d’animo perché presto l’atmosfera cambierà. Domenica Marte e Venere si stringono in un abbraccio a te favorevole e la Luna torna a sorriderti, riportando l’armonia che ti meriti. A volte basta solo aspettare che la tempesta passi per vedere il cielo tornare di nuovo sereno.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il Sole in Acquario a voi favorevole che si congiunge a Plutone vi regala fiducia in voi stessi. Sentite di poter davvero cambiare qualcosa, di dare nuova energia a progetti che finora vi sembravano fuori portata. È un momento potente, una spinta verso qualcosa che fino a ieri vi sembrava distante. Venere in quadratura, però, potrebbe portare qualche piccolo conflitto nei rapporti e la Luna in opposizione di venerdì e sabato potrebbe farvi sentire un po’ troppo in balia delle emozioni. È il momento di fare chiarezza su ciò che volete veramente: fermatevi un attimo per prepararvi a ciò che verrà.

Voto 6/7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cancro, c’è qualche malinteso nell’aria questa settimana, specialmente intorno a giovedì. Mercurio in opposizione a Marte potrebbe farti sentire come se stessi parlando una lingua diversa rispetto alle persone che ti stanno attorno. Le tue parole potrebbero non arrivare dove vorresti o forse ti accorgerai che non è il momento giusto per discutere di certe cose. Potresti sentirti un po' frustrato o arrabbiato; il segreto è non forzare la comunicazione. Ma proprio quando penserai che non ci sia via d’uscita, quello sarà il momento in cui potrebbe arrivare un’idea improvvisa. Domenica, con Venere e Marte che si allineano in maniera a te favorevole, ti sentirai più in sintonia con te stesso e con gli altri, anche se la Luna storta potrebbe farti percepire le emozioni più intensamente, come se tutto fosse più delicato e profondo.

Voto 6/7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

C’è una strana energia nell’aria, come se qualcuno accendesse una luce potente proprio su di te, con l’intento di scoprire ogni piccolo dettaglio. Il Sole in opposizione, che si unisce a Plutone martedì, ti chiede di guardarti dentro con sincerità spietata, soprattutto se appartieni alla prima decade. Non è un invito alla critica, ma piuttosto un’occasione per liberarti di ciò che non ti rappresenta più. È come fare le pulizie di primavera in pieno inverno, un po’ faticoso, ma incredibilmente necessario. Da martedì a giovedì, con la Luna storta, potresti sentirti più suscettibile del solito, come se i piccoli disagi pesassero il doppio. Ma venerdì e sabato la Luna in Sagittario, luminosa e spensierata, riporterà leggerezza e ottimismo nelle tue giornate.

Voto 6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Vergine, questa settimana la tua mente sembra lavorare a una velocità diversa, più rapida e precisa, ma non per questo meno profonda. Giovedì potresti trovarti a fare un salto di logica che sorprende persino te: un’intuizione improvvisa potrebbe guidarti verso una soluzione che sembrava irraggiungibile fino a poco tempo fa. Ma attenzione, perché non tutti saranno pronti a seguire il tuo ritmo o a capire subito la tua visione. Rallenta il passo nei confronti degli altri; non tutto deve essere svelato subito. Domenica c’è un invito sottile a lasciarti andare alle emozioni, senza doverle analizzare o controllare. Potresti scoprire che, a volte, abbandonare la razionalità per un attimo non è un errore, ma un atto di fiducia.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

C’è una forza sotterranea che ti spinge a guardare più a fondo, a scavare sotto la superficie delle cose, come se ogni parola o gesto avesse un significato nascosto da rivelare, specie se sei della prima decade. È un momento per trasformare dubbi in consapevolezza, anche se tutto questo richiede coraggio. La Luna ti accompagna con grazia a inizio e fine settimana, donandoti voglia di connessione; c’è una spinta a confrontarsi con gli altri, ma attenzione ai toni: una conversazione accesa potrebbe illuminare o complicare il tuo percorso, dipenderà dalla tua capacità di mediazione. Domenica un velo di tensione potrebbe sfiorarti, respira, lascia scorrere e tutto si riequilibrerà.

Voto 7 – –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti sei mai chiesto cosa succede quando una porta si chiude e un'altra si apre, ma la corrente d’aria che si crea sembra voler sconvolgere tutto? Questa settimana potresti sentirti proprio così: ogni evento, anche il più piccolo, porta con sé un’energia trasformativa, specie se sei della prima decade. Energie potenti ti invitano a guardare dentro di te e a rimettere ordine nei tuoi spazi più intimi, con la determinazione di chi sa che può averne il controllo, ma anche con un pizzico di follia creativa. Domenica la danza armoniosa di Venere e Marte illuminerà il tuo cammino: è il momento perfetto per connetterti con chi ti fa sentire a casa, ovunque tu sia.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Immagina di essere su una barca in mezzo a un lago calmo, dove tutto sembra sospeso, quasi come se il mondo intero stesse trattenendo il respiro. È in questo momento che potresti sentire un'energia intensa, come se qualcosa stesse per emergere dal profondo. Se sei della prima decade, la congiunzione del Sole con Plutone ti guida attraverso una riflessione profonda, spingendoti a scavare sotto la superficie per trovare ciò che conta davvero. Come quella barca stai navigando su acque tranquille ma profonde e, mentre Venere in quadratura potrebbe sollevare emozioni incerte, la Luna nel tuo segno di venerdì e sabato ti offrirà il momento perfetto per lasciar andare ciò che non ti serve più, come un respiro lento che porta serenità.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno lunedì, con la Luna storta, potresti sentirti un po' appesantito, come se qualcosa stesse frenando il tuo passo. Ma già da martedì, con la Luna che torna favorevole, troverai una maggiore serenità. Ci sarà, però, una giornata elettrica, quella di giovedì, quando potrebbe nascere l’improvvisa esigenza di risolvere una questione, che ti spingerà a confrontarti con le idee e le opinioni contrastanti degli altri. Se da una parte c’è il rischio che la discussione diventi troppo accesa, dall’altra c’è invece la possibilità che le tue intuizioni siano risolutive. La sensazione potrebbe essere intensa, ma non durerà a lungo. Concludi la settimana, con la Luna nel tuo segno domenica, che ti farà sentire più ancorato, pronto a riappropriarti del tuo spazio e della tua energia, come se il vento fosse finalmente a tuo favore.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

In questi giorni ti senti come un fiume che scava il proprio corso, con la determinazione di chi sa che una trasformazione è inevitabile. Il Sole nel tuo segno, unito a Plutone, ti spinge a guardare sotto la superficie, a sfidare le vecchie abitudini e a liberarti da ciò che non ti serve più, soprattutto se sei della prima decade. Hai presente la cosiddetta carta senza nome dei tarocchi? La Morte. Tranquillo non è nulla di cui preoccuparsi! Questa carta non parla di una fine definitiva, ma di una liberazione che apre la strada a un nuovo inizio. La congiunzione del Sole e Plutone ti invita a rinnovare te stesso, a lasciar andare ciò che è passato per dare spazio a ciò che arriverà. Venerdì e sabato, la Luna favorevole in Sagittario ti regala la spinta per continuare con un senso di espansione e nuove visioni. È il momento perfetto per guardare avanti con speranza e fiducia, sentendo che, dopo ogni trasformazione, c’è sempre una nuova luce pronta a illuminare il cammino.

Voto 7/8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana l’intuizione è forte e sembra che le parole possano fluire come fiumi impetuosi, ma con una grazia misteriosa, come se ogni pensiero venisse ispirato da qualcosa di più grande. Le connessioni che fai, sia mentali che emotive, hanno un tocco speciale, quasi magico. Quando Venere e Marte dialogano fra loro domenica, è come se il cuore e l’azione potessero finalmente armonizzarsi, portandoti a vedere il mondo con occhi più luminosi. C'è una corrente che ti spinge verso ciò che desideri, una forza sottile ma potente che ti aiuta a connetterti con le persone e con le esperienze che ti nutrono, mentre ogni passo che fai sembra accompagnato da una melodia dolce e lontana che ti incoraggia a fidarti del tuo percorso.

Voto 8