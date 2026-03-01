L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo 2026: Pesci e Scorpione istintivi e intensi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella settimana dal 2 all’8 marzo 2026, Marte entra in Pesci lunedì, rendendo più emotive le iniziative soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), chiamati ad agire seguendo sensibilità e ispirazione. Martedì la Luna Piena in Vergine porta chiarezza e concretezza e invita soprattutto i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) a fare ordine, distinguendo ciò che è utile da ciò che fa disperdere solo energie.

Mercoledì Venere agli ultimi gradi dei Pesci forma un sestile con Urano in Toro, aprendo a sorprese piacevoli e a novità nei rapporti, soprattutto per i segni d’acqua dell’ultima decade, ma anche a Toro e Capricorno. Giovedì il Sole in Pesci sarà in trigono a Giove in Cancro e andrà ad amplificare fiducia, generosità e desiderio di protezione: un aspetto che favorisce di nuovo i segni d’acqua, sostenendoli nelle scelte di cuore.

Venerdì poi c’è un cambio di rotta perché Venere entra in Ariete: si cambia quindi registro affettivo e i sentimenti diventano più diretti e impulsivi. Venere poi sabato si congiunge prima a Nettuno e poi a Saturno, unendo slancio, idealismo e responsabilità. I segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) potrebbero trovarsi davanti a scelte importanti in amore e nelle alleanze e potrebbero sentirsi chiamati a trasformare un desiderio in impegno concreto.

Oroscopo settimanale 2-8 marzo 2026: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni settimanali per la settimana che va dal 2 all'8 marzo 2026: l'oroscopo segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, preparati perché venerdì Venere entra nel tuo segno. L’amore suona al citofono e stavolta non rispondi con “chi è?” ma con “entra pure, ho già versato il vino”. Sei fascinoso, hai il sorriso pronto e cuori aperti che ti gravitano attorno, specie se sei della prima decade. Intanto gli altri pianeti in Pesci ti placano un po’ e tu, proprio tu, quello delle partenze a razzo, ora sorprendi tutti con gesti gentili, messaggi profondi e riflessioni quasi filosofiche. Questa settimana sei candidato a non conquistare solo cuori, ma anche anime.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dopo un periodo in cui avevi la pazienza di un genitore con prole in fila da un’ora al Katun a Mirabilandia, adesso torni versione calma e zen. Sì, perché torni a sorridere, accogli le persone e distribuisci abbracci come gadget in omaggio. L’aria intorno a te è morbida, complice, quasi complice quanto quell’amico che ti scrive “esco solo un’oretta” e finisce a chiacchierare con te fino a notte fonda. Ti senti più socievole, più leggero, più disponibile a dire sì: sì agli inviti, sì ai brindisi, sì perfino a chi di solito ti fa alzare un sopracciglio scettico. Insomma, se qualcuno ti cerca, ti trova con le braccia aperte e il sorriso pronto. E lasciamelo dire, quando sei così, è impossibile non volerti bene.

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Miei cari Gemelli, questa settimana ogni parola che vi passa per la testa viene passata ai raggi X, come se qualcuno stesse facendo il controllo qualità della vostra vita. E sì, lo sappiamo, per voi che amate la rapidità mentale questa è pressoché una tortura. Vi sembra che tutto vi chieda spiegazioni: le persone, le situazioni, perfino il vostro riflesso nello specchio mentre vi lavate i denti. La vostra leggerezza brillante ora viene gentilmente ma fermamente invitata a sedersi. Il consiglio dell’astrologa per questi giorni? Un po’ meno improvvisazione a favore di qualche momento di introspezione in più… ma tranquilli, presto tornerete frizzanti come sempre.

Voto 5/6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tutto gira liscio, le persone ti capiscono al volo, gli incastri si sistemano da soli e tu cammini con quell’aria soddisfatta di chi sa di avere il telecomando segreto dell’universo. Anche il turbinio emotivo della Luna Piena che farebbe agitare chiunque, su di te scivola via come acqua sul vetro: tu hai già scelto cosa vuoi e soprattutto chi vuoi. E quando segui il cuore, sai già di default che non puoi perdere. Questo è il mood, almeno fino a venerdì, quando Venere passa in Ariete e manda qualche vibrazione più frizzantina. Niente panico, però, perché con il bottino di serenità che hai accumulato nei giorni scorsi, non devi temere nulla.

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

È ufficiale, finalmente anche Marte si sposta e non è più in opposizione e la corsia davanti a te è finalmente libera. Niente più ostacoli, solo strada aperta, ti senti più leggero, più sciolto, quasi stupito di quanto sia bello respirare senza quella tensione di sottofondo che ultimamente ti faceva ringhiare contro chiunque. Ora invece ritrovi voglia di fare e desiderio di rimetterti al centro della scena. Preparati, perché tra sguardi ammirati e occasioni ghiotte, potresti ricordarti molto presto perché sei tu quello che di solito illumina la scena appena entra in una stanza.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Diciamo che questa settimana l’universo ha deciso di metterti alla prova come se fossi in una puntata pilota di un game show intitolato “Mantieni la calma se ci riesci”. Tutto intorno sembra muoversi in direzioni opposte alla tua tabella di marcia e tu, che ami ordine, logica e istruzioni chiare, ti ritrovi dentro un episodio scritto da uno sceneggiatore amante dei colpi di scena. Le emozioni fanno su e giù e ti senti più vulnerabile del solito, come se qualcuno avesse abbassato la luminosità della tua proverbiale lucidità. Butta via le aspettative impossibili e ricordarti che per una volta puoi anche non avere la risposta perfetta pronta.

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana ti accorgi che serve un filo di impegno in più per sentirti centrata, sicura, padrona della scena. Soprattutto se sei dei primi giorni del segno potresti percepire una vocina interiore stile coach severo che ti chiede: “ok bellezza, ma ora che programmi hai?”. Questo può destabilizzarti un po’, ma cerca di non rincorrere lo charme che ti sembra aver perduto, piuttosto mettiti al lavoro per costruire una tua sicurezza solida. Il vero glow-up non passa dallo specchio ma dalle fondamenta: decisioni più mature, confini più chiari, priorità messe in fila come outfit già pronti nell’armadio.

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mentre il mondo intorno a te sembra una chat di gruppo piena di vocali confusi, tu sei l’unico ad avere già la risposta giusta pronta. Le emozioni nell’aria sono intense e tu ci nuoti dentro come se fossero acqua termale. Anzi, più gli altri vanno in tilt, più tu diventi lucido, intuitivo, quasi oracolare. Capti verità, intenzioni e sottotesti meglio di qualsiasi algoritmo. Goditi questo momento da stratega emotivo, perché quando sei così centrato diventi praticamente irresistibile, non tanto per quello che mostri, ma per quello che percepisci prima degli altri.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti guardi allo specchio e hai la sensazione di non riconoscerti del tutto e ti chiedi chi sia quella versione pensierosa di te che osserva in silenzio invece di partire in quarta. Una lieve nebbia mentale ti accompagna per tutta la settimana, come quando entri in una stanza e ti dimentichi il perché sei entrato. E più cerchi di afferrare una direzione chiara, più quella sembra spostarsi di qualche centimetro. Le decisioni semplici diventano improvvisamente trattative interiori, i piani che di solito scrivi con l’entusiasmo ora somigliano a bozze piene di cancellature. Ti trovi in uno spazio strano, un po’ ovattato, in cui sei costretto ad ascoltare pensieri che di solito copri con il rumore del movimento.

Voto 5/6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno, prendi l’agenda e cerchia i primi giorni della settimana con l’evidenziatore: sono quelli in cui il tuo lato tenero, sì, ce l’hai pure tu e ormai lo sappiamo, riesce a uscire allo scoperto. È il momento perfetto per fare gesti gentili e sorprendere chi ti sta intorno perché poi nel weekend l’atmosfera cambia tono, potresti tornare un filo più rigido e la spontaneità potrebbe non essere la tua prima risposta alle situazioni. Gioca d’anticipo e lascia uscire subito parole e slanci, anche quelli di cui non sei sicuro al 100%.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non so se hai presente il Tagadà, quella giostra ormai vintage dei Luna Park che, quando scendevi, ti faceva avere, per qualche secondo, quella sensazione di passo incerto: non cadevi, ma il terreno sembrava ondeggiare un po’. Ecco, ti trovi un po’ in quella situazione lì. L’energia che ti spingeva a mille ha abbassato un po’ il volume e, quando smetti di premere sull’acceleratore, il tuo cervello fa la cosa che gli riesce meglio, cioè registrare idee strane, intuizioni geniali e dettagli che agli altri sfuggono. Quindi niente ansia, amico mio, se il ritmo è meno esplosivo, anzi trasforma questa fase in un laboratorio segreto di idee pronte a diventare future meraviglie.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Amici dei Pesci, preparatevi perché la Luna piena vi guarda dal segno opposto della Vergine e, con una mossa degna del miglior aspirapolvere Dyson, vi risucchia quel poco di razionalità che ancora vi rimane. Così diventate pura istintualità, pronta a reagire e a seguire il flusso senza filtri e ogni parola vi esce diretta e senza freni. Non c’è piano B, non c’è strategia: solo tu e le tue emozioni che fanno surf sull’onda più alta. Settimana in cui siete imprevedibili, esplosivi e totalmente irresistibili.

Voto 8/9