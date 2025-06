video suggerito

Oroscopo della settimana dal 2 all’8 giugno 2025: Toro e Capricorno in recupero Nell’oroscopo della settimana dal 2 all’8 giugno 2025, Giove si prepara a lasciare i Gemelli e Venere entra in Toro, segnando un passaggio a un’intimità più profonda. Ecco le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana dal 2 all’8 giugno 2025 chiude simbolicamente un ciclo iniziato un anno fa con l’ingresso di Giove nei Gemelli: un periodo di scambi, leggerezza e aperture mentali che ha favorito soprattutto i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), ma anche Ariete e Leone. Domenica 8, Giove congiunto a Mercurio offre un’ultima grande epifania: parole che aprono possibilità, intuizioni fortunate, incontri che contano. Intanto Venere in Ariete forma giovedì un sestile armonioso sempre con Giove, alimentando entusiasmi affettivi soprattutto per l’ultima decade dei segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario).

Ma il vero cambio di tono arriva venerdì, con l’ingresso di Venere in Toro: l’amore cerca radici, sicurezza e lentezza, ma deve subito fare i conti con la quadratura di Plutone, che ne smuove il bisogno di controllo e profondità. Sempre venerdì, il sestile tra Mercurio in Gemelli e Marte in Leone accende la prontezza mentale e il desiderio di esprimersi con forza, stile e coraggio. Una settimana di transizione in cui si chiude una stagione giocosa e se ne apre una più intima e anche più impegnativa.

Oroscopo settimanale 2-8 giugno 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 2 all’8 giugno 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai una marcia in più e non solo nel modo in cui ti muovi, ma anche nel modo in cui guardi gli altri: con quella sicurezza che viene quando sai di piacere. Sei diretto, caldo, un po’ provocatore e non hai nessuna intenzione di passare inosservato. Chi ti sta accanto sente il tuo entusiasmo, che sia in amore, in un progetto o anche solo nella tua presenza. Hai voglia di goderti le cose, di vivere senza freni, di buttarti anche dove prima avresti esitato. E se qualcuno non regge il tuo ritmo… pazienza. La seconda parte della settimana porta chiarezza e idee più nitide: se c’è qualcosa da dire o da proporre, questo è il momento per farlo. Ti basta poco per accendere gli altri. E questa volta, a quanto pare, anche per ottenere quello che vuoi.

Voto 8/9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai presente quando aspetti un messaggio che non arriva mai e poi, proprio quando stai per mollare, ecco che arriva la notifica. Così arriva Venere per te questa settimana, soprattutto se sei della prima decade. Finalmente. Dopo un periodo in cui ti sei sentito un po’ scarico, come una playlist in loop che non ti emoziona più, qualcosa cambia. Ora hai voglia di rimetterti in sintonia con te stesso, con il tuo corpo, con le cose belle. Ti riaccendi piano, ma in modo deciso. Torni a essere un po’ più morbido con te stesso. E anche questo, diciamolo, è amore. È un momento perfetto per flirtare con la vita, per rimettere al centro il piacere. Non serve strafare: basta permettersi di godere di ciò che arriva senza chiedersi subito se durerà.

Voto 7/8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

È come se questa settimana vi trovaste nel cuore pulsante di una startup a un passo dal lancio. Avete le slide pronte, il carisma del CEO visionario e l'adrenalina di chi sa che il momento è adesso. Tutti vi ascoltano con attenzione, perché le vostre idee, veloci, argute e spiazzanti, suonano come soluzioni brillanti a problemi che gli altri non sapevano nemmeno di avere. Mercurio è con voi e vi raddoppia la prontezza, vi affila la lingua, vi mette addosso quell’energia magnetica che trasforma ogni conversazione in un potenziale affare. E poi c’è Giove che vi osserva ancora come un investitore silenzioso pronto a puntare tutto su di voi. A fine settimana, poi, vi bacia in fronte e voi potreste realizzare qualcosa che, fino a un attimo prima, sembrava solo una battuta detta per gioco. Insomma: se c’è un momento per esagerare è questo. Fatelo con stile.

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È come se dopo settimane passate offline per “motivi personali” finalmente tornassi su Instagram con una storia tenera al tramonto e una caption vagamente poetica tipo “non sempre chi scompare si perde”. Spoiler: nessuno ti aveva dimenticato, anzi. Dalla seconda parte della settimana Venere inizia a guardarti con occhi più gentili, specie se sei della prima decade, e tu cominci a mettere i cuoricini a quei messaggi che avevi lasciato in sospeso. Ti sta tornando voglia di partecipare, di condividere, di accoccolarti a qualcuno, o almeno di pensare che potrebbe succedere. Non sei ancora nella modalità peluche, ma nemmeno più nella fase “non disturbare per lutto cosmico”. Piano piano ti sciogli, ti ammorbidisci e persino la tua malinconia torna ad avere un buon profumo.

Voto 6 + +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

All’inizio della settimana sei ancora nei tuoi panni migliori e per i nati l’ultima decade c’è pure il colpo di coda di Venere in Ariete che vi guarda benevola e vi fa brillare come se aveste un filtro bellezza integrato. Ma da metà settimana Venere non vi manda più i suoi influssi benefici e, soprattutto per chi è nato nei primi giorni del segno, l’umore si fa più lunatico, tipo influencer in crisi da algoritmo. Potresti cominciare a pretendere attenzioni esagerate: il buongiorno con doppio cuore, la buonanotte con nota vocale e like obbligatori a ogni tua story, anche se è solo la foto del tuo cappuccino. La verità è che non sopporti sentirti fuori fuoco. E appena qualcuno ti ignora per più di mezz’ora parte la telenovela interiore, con tanto di colonna sonora drammatica. Però c’è Mercurio dalla tua, quindi puoi scegliere di non complicarti la vita evitando così criptici post passivo-aggressivi contro il mondo.

Voto 6/7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana sei come un’app aggiornata male: da una parte crashi su ragionamenti logici che di solito faresti a occhi chiusi, dall’altra scopri di avere un’estensione emotiva che non sapevi neanche di aver scaricato. È un po’ come se l’universo avesse deciso di scollegare momentaneamente il tuo cervello da data analyst per potenziare la scheda grafica del cuore. I ragionamenti fanno buffering, ma negli occhi hai una luce che ti rende sorprendentemente più morbido, umano, desiderabile. Venere ti prende per mano e ti dice: Ehi, smettila di fare il test di Rorschach a chi ti ama. Non tutto deve avere un senso, basta che ti faccia battere il cuore. Così potresti finalmente accorgerti che una cena fuori, un bacio spontaneo o anche solo una goffa battuta detta male possono valere più di mille conversazioni ben strutturate.

Voto 6/7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai bisogno di detox emotivo, cara amica Bilancia, di una doccia calda per l’anima, di un po’ di silenzio interiore, ma anche di una maschera in tessuto e di musica scelta in maniera accurata. Dopo settimane in cui persino scegliere il filtro giusto su Instagram sembrava troppo impegnativo, adesso finalmente qualcosa si alleggerisce. Il cuore non è più una zona rossa, diciamo che sei in ripristino impostazioni sentimentali e ti stai reinstallando con lentezza, ma con criterio. In amore non è ancora tempo di fuochi d’artificio, ma almeno ti viene voglia di rimettere il mascara waterproof e magari rientrare anche nell’app di dating. Ma se ancora qualcosa ti frena, non avere fretta, le coordinate del cuore si stanno ricalibrando lentamente. Già il fatto che ti venga voglia di farlo è una piccola conquista.

Voto 6 + +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Diciamocelo: eri quasi riuscito a mantenere la calma zen, tipo monaco tibetano in ciabatte sul balcone. Ma ecco che arriva Venere a buttare un fiammifero nel tuo barile di sarcasmo. Da metà settimana potresti tornare a essere quel concentrato di sguardi al vetriolo che fa impazzire chiunque abbia un minimo di gusto per il rischio emotivo. Sì, sei polemico, suscettibile, forse un po’ troppo pronto a vedere secondi fini anche in un “buona giornata”. Ma, ammettilo, ti senti incredibilmente più vivo così. E non solo: hai quella luce negli occhi che dice “non mi provocare, a meno che tu non voglia innamorarti mentre litighiamo”. Quindi sì, potresti essere un filo ingestibile. Ma anche irresistibile. Chi riesce a starti vicino adesso, merita almeno un premio fedeltà.

Voto 6 – – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ammettiamolo: di solito parli come se avessi fatto il download diretto di un’illuminazione divina. Ma questa settimana, con Mercurio che ti guarda storto, potresti inciampare su qualche congiuntivo o, peggio, confondere Kafka con TikTok per colpa delle k. Tranquillo: capita anche ai migliori guru. Il punto è che, mentre la testa potrebbe essere un po’ confusa, il tuo fascino fisico resta alto come l’asticella del salto in alto alle Olimpiadi. Merito di Marte che ti fa camminare come se stessi sempre andando verso qualcosa di fantastico e Venere che ti invita a prenderti cura del corpo come se fosse un tempio. Quindi sì, potresti dire qualche sciocchezza, ma con quel sorriso e quella presenza, ti sarà perdonato tutto. O quasi.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sarà pure vero che l’amore non si compra, ma da metà settimana, soprattutto per i nati la prima decade, sarà come se aveste finalmente riattivato l’abbonamento premium delle emozioni. Dopo mesi passati con l’appeal sentimentale di una chat di colleghi d’ufficio, ti riscopri incredibilmente vivo. Tipo che potresti sorprenderti a guardare le commedie anni ’90 senza saltare le scene dei baci imbarazzanti. Sei stato in modalità "silenzioso" talmente a lungo che perfino i tuoi amici pensavano ti fossi trasferito in un eremo sperduto. Certo, non aspettarti valanghe di zucchero filato: resti pur sempre tu, con il cuore che si scalda lentamente, come la moka su un vecchio fornello. Ma intanto… riaccenditi e goditela.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana ti senti come un artista creativo costretto a vivere in un bilocale arredato da un commercialista: tutto ti sembra stretto, prevedibile e scomodo. L’amore perde il suo appeal, soprattutto se sei della prima decade, e inizia a sembrarti una di quelle cene di circostanza in cui nessuno ha niente da dire, ma tutti si parlano. Aleggia un vago senso di insofferenza, come se il mondo pretendesse da te una stabilità che al momento non ti appartiene davvero e che ti sta comunque un po’ stretta. Ma per fortuna Mercurio in Gemelli ti salva il mood creativo: battute, idee e un’ironia tagliente come la lama di un rasoio. Scegli però bene dove mettere l’anima.

Voto 6 – –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mercurio vi fa girare la testa come una giostra impazzita, lasciandovi sospesi tra sogni e realtà, con i piedi che cercano invano la terra ferma su cui posarsi. Avete un certo senso di leggerezza che vi fa sentire come se foste in vacanza, a riposarvi su un’amaca, cullati da una brezza leggera e rilassante. Ma attenzione, perché sotto quel cielo apparentemente calmo, qualche dettaglio importante potrebbe sfuggirvi di mano come sabbia tra le dita. Non è il momento di abbassare la guardia, anche se il vostro spirito sembra già fluttuare lontano. Prendetevi il tempo per ricaricare i neuroni e mettere un po’ di ordine nella confusione. Sarà come trovare una luce soffusa in una stanza troppo piena di ombre: forse è il momento perfetto per ascoltare di più e per ritrovare quella connessione che spesso vi sfugge quando vi perdete nei vostri mondi interiori.

Voto 6 +