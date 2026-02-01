L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026: segni d’aria gioiosi e positivi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026 c’è ancora un’energia mentale vivace, originale e propensa al rinnovamento data da tutti i pianeti nel segno dell’Acquario. È un periodo favorevole per pensare fuori dagli schemi e comunicare con chiarezza, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), ma anche per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario).

Questa settimana, mercoledì, c’è anche Urano in Toro che torna diretto, portando opportunità improvvise soprattutto per chi ha pianeti agli ultimi gradi dei segni fissi. Giovedì Mercurio in Acquario forma una quadratura con Urano, stimolando pensieri rapidi, decisioni impreviste e qualche tensione nelle comunicazioni e, nel weekend, Mercurio passa nel segno dei Pesci, invitando a rallentare un po’ e ad ascoltare intuizioni più sottili.

Domenica Venere agli ultimi gradi del segno dell’Acquario quadra Urano in Toro, portando emozioni inaspettate e voglia di libertà, soprattutto per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario).

Oroscopo settimanale 2-8 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Eccoci arrivati alle previsioni della settimana per tutti i segni: vediamo cosa ci riservano le stelle da lunedì 2 a domenica 8 febbraio 2026.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Se bisogna aprire varchi dove gli altri vedono solo cancelli, tu sei già con le mani nella serratura, mio bell’Ariete. Ti eccita l’idea che nulla sia definitivo, che ogni certezza possa essere smontata e rimontata come una composizione Lego da 5000 pezzi. Le possibilità arrivano come un semaforo che diventa verde proprio quando stai per suonare il clacson e questa scarica elettrica che senti ti attraversa meglio di una doccia fredda, ti sveglia, ti accende e ti fa mettere in gioco.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai i nervi tesi come le corde di una chitarra lasciata al sole e la soglia di tolleranza di una tazza già colma: basta una goccia in più e trabocca tutto. Anche il rumore di una notifica può sembrarti una provocazione personale. Se sembri calmo, è solo perché stai contenendo un concerto interiore di sbuffi e commenti al vetriolo. Ma, sotto sotto, questo nervosismo è solo energia che chiede una via d’uscita, possibilmente non contro il primo essere umano che passa.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per voi, cari Gemelli, l’aria è piena di cuoricini, come se una corrente emotiva vi attraversasse e vi facesse guardare il mondo con gli occhi che brillano. Non vi basta una sola persona da amare, vi serve l’umanità intera, più qualche creatura pelosetta di contorno. Vi innamorate delle parole, dei dettagli, delle coincidenze strane e chi vi guarda storto, probabilmente sta solo cercando di capire come fate a sentirvi così vivi. Intanto voi continuate pure, qualcuno dovrà pur alzare il livello di entusiasmo generale dello Zodiaco.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tu hai un dono, caro Cancro, riesci a creare rifugi caldi e accoglienti, dove chi vi sta vicino si sente come in un piccolo regno a misura del suo cuore. Anche le piccole cose come una cena improvvisata, una risata spontanea o un abbraccio sembrano fermare il tempo e avere un significato più alto. Ogni gesto affettuoso rimbalza all’altro con più calore del previsto e chi ha la fortuna di avere a che fare con te non può fare a meno di sentirsi speciale.

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Caro il mio bel Leone, anche questa settimana sei silenzioso e ti muovi cauto come un gatto sotto la pioggia e cerchi di schivare ogni possibile scivolone. Preferisci osservare piuttosto che parlare, come se il mondo fosse un fumetto pieno di insidie e tu fossi il protagonista prudente. L’amore lo guardi da lontano, con il binocolo prendendone nota senza lasciarti coinvolgere troppo. Le giornate scorrono lente, tra piccoli dettagli da registrare e scelte da rimandare a momenti più chiari.

Voto 5/6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana ti lasci travolgere dal vento delle novità come un palloncino attaccato a un filo. Hai voglia di mettere ordine nelle tue cose, di sgomberare gli spazi, anche fossero solo quelli mentali, dal superfluo. Ogni piccolo cambiamento ti alleggerisce, ti fa respirare meglio e, a tratti, sembra quasi che potresti staccare i piedi da terra e librarti in volo sopra tutte le incombenze quotidiane, ridendo delle piccole cose che prima ti sembravano enormi.

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti come se fossi su una giostra luminosa in mezzo a una piazza, con tante risate e musica che risuonano intorno a te. Sei pronta a lasciarti andare senza freni perché l’amore torna a bussare con il suo passo leggero, l’amicizia si accende di complicità e le piccole cose quotidiane ritrovano il loro gusto speciale. Non sono grandi rivoluzioni, ma per te hanno un gran bel sapore di libertà e leggerezza che ti sembravano ormai dimenticate. Vai avanti così, godendoti questo caos buono senza farti troppe domande.

Voto 8/9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai l’aria di chi non ha voglia di spiegare niente a nessuno, nemmeno a te stesso. Ti muovi a scatti, imprevedibile come una notifica che arriva durante una riunione quando ti sei dimenticato di mettere il telefono in modalità silenziosa e chi ti sta intorno farebbe bene a non darti troppo filo. Se il mondo capisce che in questi giorni è meglio non chiedere, la tua missione sarà compiuta. Il tuo motto settimanale è semplice: zero spiegazioni. E zero sensi di colpa, possibilmente.

Voto 5/6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per te l’amore ha più o meno le stesse regole di una vacanza last minute: zero programmi e massimo entusiasmo. Vai in giro con le braccia aperte come se volessi abbracciare chiunque incontri e la testa ti corre più veloce di un FrecciaRossa che fa solo 4 fermate in una tratta di 300 km. Vuoi aggiornare il sistema operativo della tua vita, Sagittario life-versione beta, e mi sembri proprio sulla buona strada. Avanti tutta amico Sagittario!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai mille idee che bussano alla porta, ma quando è il momento di alzarti e farle entrare, ti fingi irreperibile sotto le coperte. La motivazione c’è, solo che prende spesso la forma di “ne riparliamo domani”. Tutti i pianeti Acquario ti fanno ripensare a fondo al tuo rapporto con la sicurezza e i valori, ma Giove, dall’altra parte del cielo, rallenta il tuo ritmo come un semaforo giallo. Non è ancora il momento di correre, ma è il momento di resistere e aggiustare qua e là.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Continua il tuo bel periodo con il mondo, amico mio. La felicità per te non è una cosa privata, è una sorta di connessione wifi aperta da condividere, qualche volta instabile ma sempre generosa. Stare con le persone ti ricarica e ti permette anche di essere più presente a te stesso, di cogliere dettagli che gli altri spesso non notano e di scoprire piccole meraviglie dove sembrava non ci fosse niente. Mandi idee, ricevi stimoli, rimbalzi battute e costruisci ponti dove altri vedono solo muri . E, alla fine, anche senza volerlo, lasci dietro di te un po’ di luce ed entusiasmo.

Voto 8/9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per voi cari Pesci, le idee e le parole girano veloci come biglie su un tavolo inclinato, biglie che poi a volte spariscono sotto il divano. Non vi spaventate, anzi, vi divertite a seguirle, prenderne una e lasciarne andare un’altra. Sì, perché c’è curiosità nell’aria e il mondo vi parla in mille modi diversi, tra messaggi improvvisi, pensieri strani e chiacchiere che si accavallano. Scalare qualche marcia, però, un po’ vi aiuterà a non perderne nessuna e a trasformare anche la confusione in qualcosa di creativo e vostro.

Voto 6 +