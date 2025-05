L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 maggio 2025: Gemelli e Vergine sollevati

video suggerito

Nell'oroscopo della prossima settimana dal 19 al 25 maggio 2025, il cielo si apre a un cambio di energie con l’ingresso del Sole in Gemelli (martedì 20). Questo nuovo posizionamento sarà subito protagonista di aspetti armonici con Plutone, Saturno e Nettuno, regalando una straordinaria lucidità creativa e la capacità di esprimere pensieri, visioni e intuizioni con incisività. Un ottimo momento per comunicare e iniziare a gettare le basi di nuovi progetti, soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), che potranno cogliere l’occasione per ampliare i propri orizzonti.

Giovedì Venere in Ariete sarà in trigono a Marte in Leone: un passaggio di grande intensità erotica e desiderio, che rende più facili gli slanci, le dichiarazioni e le iniziative affettive coraggiose, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), che sentiranno forte il bisogno di vivere relazioni vibranti e autentiche. Domenica 25 maggio arriva la notizia più significativa della settimana (e di tutto il mese): Saturno entra in Ariete.

Dopo circa due anni nel segno dei Pesci, ora il pianeta della responsabilità e delle prove inaugura un nuovo ciclo che coinvolgerà soprattutto i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno). Inizia per molti una fase di ridefinizione degli obiettivi, dei confini e delle priorità. Nella stessa giornata, Mercurio si congiunge a Urano in Toro: un lampo improvviso, un’intuizione che ribalta il pensiero o un messaggio che arriva a sorpresa, soprattutto per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche per chi è pronto a cambiare modo di vedere situazioni stagnanti.

Oroscopo settimanale 19-25 maggio 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 19 al 25 maggio 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti si legge negli occhi che hai voglia di gioco, ma non di quelli che finiscono in pareggio, quelli in cui alla fine festeggi. In questi giorni sei un mix tra calamita e miccia: attrai, accendi e lasci il segno. C’è chi ti cerca solo per sentirsi un po’ più vivo e chi, dopo un tuo abbraccio, inizia a farsi domande molto serie sulla vita. In amore sei generoso come un brindisi che parte a mezzogiorno e finisce a luci soffuse, con il cuore che trabocca e le mani che parlano da sole. E, tra un sorriso malizioso e un gesto d’altruismo, stai anche capendo con elegante prepotenza dove vuoi andare. E con chi.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai la lingua affilata come una mandolina giapponese e la mente scattante come un accendino nuovo: basta una scintilla e sei già fiamme. Sveglio, tagliente, insofferente ai convenevoli e allergico a chi la pensa diversamente da te: questa settimana lo noteranno tutti. Potresti aprire dibattiti lunghi come talk show notturni, polemiche incluse. Dici quello che pensi, pensi quello che dici… e chi ti sta al passo, diventa tuo complice. Gli altri resteranno spettatori, un po’ interdetti, un po’ abbagliati.

Voto 6/7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Al mattino vi alzate come chi ha dormito tre ore ma si guarda allo specchio e si trova inspiegabilmente sexy. Se appartienete all’ultima decade del segno, poi, quella che ha avuto Saturno addosso come un vecchio ascensore bloccato tra i piani, adesso potete finalmente scrollarvi di dosso questo peso e tornare a respirare. E che aria: frizzante, leggera, vagamente profumata di nuove attrazioni. Avete di nuovo voglia di ridere, di provocare e di perdervi un po’: non per fuggire, ma per il piacere di ritrovarvi in luoghi nuovi con persone con cui passare del tempo piacevole.

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai quella faccia da chi vorrebbe mollare tutto e aprire un chiringuito su un’isola senza notifiche di alcun tipo, ma intanto resti lì, con lo sguardo perso e mille schede aperte (mentali e sul browser). Se sei nato nei primi giorni del segno, già percepisci lo spostamento di Saturno: è come se la vita stesse per proporti un esame a sorpresa, senza darti nemmeno il tempo di studiare prima o di copiare al momento. E l’amore in questi giorni è tipo app di delivery, ma col tuo ristorante preferito offline. Così tu fai quello che sai fare meglio: ti agiti dentro ma fuori sembri zen, prendi appunti, osservi tutto e aspetti il momento giusto per spiazzare tutti, te compreso.

Voto 5/6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Qualcuno prova a metterti in pausa, tipo quando il Wi-Fi fa le bizze durante una videochiamata importante. Ma tu no, tu non ti frizzi. Mercurio storto ti rende un po’ distratto, tipo che rispondi “ok” anche ai vocali da tre minuti, ma la verità è che hai altro a cui pensare. Giovedì l’atmosfera si accende come certi selfie con filtro caldo e sguardo da predatore in fase di caccia. Lì sì che si vede veramente chi sei. Studio e disciplina? No, grazie. Tu vuoi il palco, i riflettori, magari anche qualcuno che ti tolga la giacca mentre mentre entri in scena. Non è vanità, è consapevolezza dei tuoi effetti collaterali. Le distrazioni di Mercurio passano in secondo piano quando sei in modalità showtime. Che sia una chat che si scalda all’improvviso o uno sguardo incrociato tra le corsie del supermercato, tu sai rendere ogni dettaglio degno di una standing ovation.

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Hai presente quella scena nei film in cui il protagonista strappa via la cravatta, lascia il lavoro e parte per un viaggio senza meta? Ecco, non stai facendo proprio questo, ma l’energia è simile. L’aria comincia a cambiare e, anche se senti ancora qualche scossone qua e là, ti stai scrollando di dosso quella sensazione di avere il dovere morale di salvare il mondo con precisione chirurgica. Ora hai voglia di leggerezza, tipo togliere le etichette dai barattoli in dispensa solo per il gusto di creare un po' di caos. E non è detto che da questa nuova versione di te non venga fuori qualcosa di pericolosamente affascinante. La tua agenda, di solito piegata in quattro come un origami giapponese, ora potrebbe aprirsi a sorprese, messaggi vocali improvvisi e, perché no, anche a inviti last minute che non avresti mai accettato qualche settimana fa.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tu che di solito curi tutto nei minimi dettagli, adesso sembri quasi tentata di infilarti la prima cosa che capita e uscire a prendere un gelato alle nove di mattina. Perché? Perché quella voce interiore che ti diceva “fai la cosa giusta” si sta finalmente prendendo una vacanza. Ti stai accorgendo che non serve sempre un pubblico per brillare, né qualcuno accanto per sentirti al posto giusto. Certe giornate, se passate in compagnia solo delle tue playlist preferite e di una lista di cose da fare che puoi ignorare senza sensi di colpa, sanno diventare piccole rivoluzioni. Ora scegli di selezionare le tue energie come se stessi curando una mostra privata, dove esponi solo ciò che ti somiglia davvero. Solo tu, un certo gusto per l’inaspettato e quella libertà sottile di poterti dire: “oggi va bene così”. E anche domani, magari.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana basta poco per farti saltare come un tappo di prosecco dimenticato al sole: uno sguardo di troppo, una frase non in linea con le tue idee e sei già pronto a lanciarti in monologhi interiori degni di un villain shakespeariano. Non hai tempo né voglia di impacchettare le emozioni con fiocchetti diplomatici: se ti gira storto lo sanno pure i muri. Le buone maniere? Forse domani. O forse mai. Per ora sei una via di mezzo tra uno chef stellato in pieno servizio e un gatto che ha deciso di fare piazza pulita sul comò: concentrato, suscettibile e con una soglia di tolleranza che rasenta lo zero. E guai a chi prova a farti notare che forse stai esagerando.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai l’allure di chi entra in una stanza e fa girare la testa anche alle piante finte. C’è qualcosa in te questa settimana che profuma di magnetismo da festival di Cannes, di quel tipo che sorride sul red carpet ma poi scappa nel vicolo sul retro per non farsi intervistare. Hai charme da vendere e persino una certa grazia nel gestirlo, come chi sa benissimo di essere in copertina, ma non ha bisogno di gridarlo. Ti muovi con leggerezza, ma lasci impronte ovunque: nei pensieri degli altri, nelle chat che si riaprono anche se erano morte da mesi. Cerchi di restare umile, ma sarebbe davvero difficile non gongolare un po’ con tutti questi effetti speciali puntati addosso.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai deciso che riposare è un’attività sopravvalutata. Se c’è da risolvere qualcosa, tu ci sei. Anzi, sembri quasi godere nel mettere ordine in quel caos cosmico che tutti fingono di ignorare. Sei il project manager dell’apocalisse quotidiana e, anche se nessuno ti ha ufficialmente nominato, hai già preso in mano l’agenda e stai schedulando soluzioni a raffica. L’amore? Sì, certo, magari dopo che avrai finito di estinguere metaforici incendi, rispondere a 37 mail e risolvere la crisi esistenziale di un tuo amico con tre messaggi vocali. Il partner nel frattempo può aspettare con pazienza… oppure iscriversi a un corso di sopravvivenza.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana sembri un robot scarico che però si ostina a essere multitasking con l’ultimo 3% di batteria e zero voglia di attaccarsi alla presa. Hai una lista di cose da fare lunghissima e un’energia che assomiglia a quella di un modem che lampeggia ma non riesce a connettersi. Eppure vai avanti. Perché sì, c’è da finire, chiudere, rispondere, riparare, correggere, impacchettare. Nel frattempo, se qualcuno ti chiede un sorriso, una carezza o peggio, di "metterti nei suoi panni", potresti fissarlo come si fissa uno che propone una riunione alle 19:30 di venerdì. I tuoi modi sono più ruvidi di un maglione di lana in pieno agosto, ma chi ti conosce sa che sotto questa scorza c’è un cuore… probabilmente esausto, ma comunque lì.

Voto 6 + +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tutto scorre, tutto si muove e anche voi: emozioni, pensieri, idee, “case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale”… Ma stavolta non vi impigliate: siete più evanescente di un messaggio vocale ascoltato a metà e, sinceramente, vi va benissimo così. Nessuna paranoia vi trattiene, nessuna responsabilità vi incolla al suolo, anche perché, diciamolo, se fosse per voi, anche le promesse avrebbero la scadenza breve come lo yogurt greco. Questa settimana siete in modalità chi ci ama, ci segua.

Voto 6/7