video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024: tanto amore per Toro e Vergine L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024 segna finalmente la fine di Mercurio in Ariete, segno nel quale ha fatto una lunga sosta. Mercoledì il pianeta del pensiero passerà nel concreto Toro. Ariete, Toro e Pesci in formissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo della settimana da lunedì 13 a domenica 19 maggio 2024 abbiamo due novità astrologiche. Mercurio passa in Toro a fine settimana e la cosa diventa una notizia soprattutto perché in Ariete si è fermato molto più del solito in una lunga sosta. Poi, Venere in Toro si congiunge a Urano il che porta ad un’esplosione di sentimenti ed emozioni anche dal punto di vista sociale. Possiamo sperare in qualche conquista nei diritti civili?

Oroscopo settimanale 13 – 19 maggio 2024: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali e l'oroscopo per la prossima settimana, che va da lunedì 13 maggio a domenica 19 maggio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte resta nel tuo segno zodiacale e la congiunzione di Venere a Urano è nella tua seconda casa. Gli obiettivi che ti prefiggi sei pronto ad andarteli a conquistare con le maniche rimboccate e la pistola da cow boy del far west nel taschino della giacca. Metaforicamente parlando, s’intende! Mai come ora ti senti un vero Ariete: se vuoi qualcosa è impossibile convincerti del contrario e nemmeno chiederti di rallentare.

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

venere si congiunge ad Urano proprio nel tuo segno zodiacale ed è come se le emozioni e i progetti sentimentali fossero incontenibili. Il tuo bisogno di stabilità lascia spazio a progetti di ampissimo respiro e addirittura ai sogni, alle illusioni. Che poi, si sa, che non sogna non potrà mai toccare la meraviglia vera delle emozioni. Lasciati quindi guidare dai sentimenti e dalle relazioni che cercheranno di andare oltre o con decisioni importanti o anche con dichiarazioni d’intenti.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Nonostante le energie fortissime e le voglie irrefrenabili continuerai ad avere un’empatia davvero invidiabile. Certo, ti renderai conto di quanto sentire e condividere le emozioni degli altri ogni tanto riduca di un poco la tua euforia e rallenti la tua attività ma è impagabile l’amore che ne riceverai in cambio. Sei davvero un meraviglioso punto di riferimento per chi intorno a te ha bisogno di condividere un momento di debolezza o dubbio.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sono gli ultimi giorni di Mercurio a sfavore. Da quando, a metà settimana, passerà in Toro finalmente sarà a tuo favore. Così i tuoi neuroni ricominceranno a lavorare con la loro consueta capacità quindi l’ansia torna dirompente ma anche la capacità di isolare un obiettivo che sia il tuo motivo di vita. Che si sa che con te le mezze misure non esistono. Marte continua a renderti qualche volta nervoso e qualche volta insicuro ma grazie a Mercurio e Venere a favore saranno i dialoghi con le persone che ami e i confronti a rimetterti sulla giusta strada.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venere a sfavore per un segno zodiacale affascinante come te potrebbe essere un momento di limitazione eccessiva. Saremo in tanti a chiederti e a chiederci se tu ti senta bene o se ci siano problemi nel tuo cuoricino. Insomma la solita brillantezza sarà sempre decisa ma meno affascinante e carismatica. Anzi qualche volta ti fiderai di meno delle tue doti da conquistatore e userai modi più bruschi.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Non vedi l’ora che anche Mercurio passi in Toro dove già si trova Venere perché sarà a tuo favore. Anzi diciamo proprio che Venere e Mercurio a favore sono ottimi alleati contro Saturno contro. Continua questa sensazione di riscoprire legami e valori che ti aiutano a superare momenti di durezza, difficoltà, solitudine. L’amore è ingombrante nei tuoi pensieri.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Marte e Mercurio ancora sono a sfavore, Mercurio però solo fino a mercoledì. Mi pare già un’ottima notizia. La sensazione di essere presa di mira e schiacciata da impegni e responsabilità è spesso insopportabile. Diciamo proprio che avresti bisogno di una bella vacanza soprattutto sola soletta.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere e a breve anche Mercurio sono opposti al tuo segno zodiacale e tu senti come se i sentimenti fossero messi sott’olio, come le melanzane, e dimenticati lì nella dispensa. Rischi di lasciare troppo spazio ai doveri e davvero pochissimo alle emozioni. Si sa che tu e le mezze misure non siete mai andati d’accordo ma questa settimana sarai davvero intrattabile, col broncio proprio.

Voto 5

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Quanto ami questa sensazione di avere un sacco di cose da insegnare e soprattutto un sacco di persone che ti stanno ad ascoltare! Goditela soprattutto fino a mercoledì con anche Mercurio a favore. Dalla metà della settimana poi la Luna storta rischia di renderti perentorio: imporrai il tuo pensiero più che coinvolgerci nel seguirti.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Resta Marte a darti fastidio e la cosa proprio ti irrita. Più che altro non sopporti questa sensazione di insicurezza, dubbio, non gestione dei nervi e delle situazioni intorno a te. Certo, ne guadagni in amore e soprattutto in amorevolezza: chi intorno a te ha sempre avuto timore nel dichiararti le sue difficoltà adesso vedrà in te un alleato, un compagno, qualcuno con cui condividere qualsiasi malinconia. Ti stupirà il potere dell’empatia.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Chiacchierare con te sarà molto ma molto meno piacevole del solito. Colpa di Venere e anche Mercurio a sfavore che ti renderanno duro, schietto, poco attento all’effetto delle tue parole sugli altri. Insomma speriamo che nessuno di particolarmente sensibile ti confidi i suoi problemi perché tu proprio non hai alcuna voglia di ascoltarli. In compenso in qualsiasi attività pratica sei praticamente imbattibile.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Continua questo periodo di grande intesa tra te e tutte le tue diverse personalità, che meraviglia! Le cose non possono che migliorare col passaggio di Mercurio in Toro da mercoledì. Vero che la Luna stortissima verso metà settimana potrebbe diminuire drasticamente la voglia di coccole che fai rispetto a quelle che ricevi.

Voto 8