L’oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre 2025: Sagittario e Ariete brillanti e riflessivi

Nella settimana dal 10 al 16 novembre 2025, Mercurio retrogrado in Sagittario porta con sé un invito a rallentare e rivedere idee e parole. È un tempo ideale per rielaborare progetti, sistemare dettagli rimasti in sospeso e riscoprire la forza del silenzio tra una frase e l’altra, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci).

Martedì anche Giove in Cancro inizia il suo moto retrogrado, aprendo una fase di introspezione collettiva: ciò che sembrava espandersi senza limiti chiede ora di essere compreso, calibrato, assimilato. È una chiamata a riconoscere dove stiamo cercando troppo fuori quello che potremmo coltivare dentro. Giovedì, Mercurio retrogrado si congiunge a Marte in Sagittario, riaccendendo la mente e le conversazioni con passione e impeto, ma anche con il rischio di dire troppo o troppo in fretta, soprattutto segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), ma anche per Bilancia e Acquario. L’energia mentale è altissima, ma servirà incanalarla con lucidità per non trasformare una brillante intuizione in un cortocircuito comunicativo.

Oroscopo settimanale 10-16 novembre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali:

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mercurio rallenta, ma tu no, semplicemente fai ordine tra vecchie idee, sogni lasciati a metà e decisioni prese di fretta. Ti scopri lucido, ironico, persino strategico, come se all’improvviso tutto quel fuoco che hai dentro avesse trovato un ritmo nuovo, più focalizzato verso qualcosa. E con anche Marte a darti spinta e audacia, sembri il personal trainer della tua stessa vita che elimina ciò che non serve e si concentra nell’ottimizzare i risultati. Altro che retrogradi, qui si riparte in pole position!

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai quell’aria da “non è giornata” anche quando la giornata deve ancora cominciare e chi ti conosce capisce subito che è meglio non fare domande, né cercare carezze: il rischio di ritorsioni è altissimo. Colpa di quella Venere che ti fronteggia da lontano e che ti spinge a tenere tutti a distanza di sicurezza, come si fa al lancio del bouquet a un matrimonio quando proprio non si vuole essere raggiunti dai fiori. Diciamolo pure, non è proprio la settimana per cuoricini e tenerezze e se qualcuno insiste nel volerti “tirare su di morale”, fagli capire con uno sguardo che certe volte è già un traguardo non mordere. E questa, caro Toro, è proprio una di quelle volte.

Voto 5/6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

In questi giorni la vostra mente è come piazza Jemaa el-Fna, la principale piazza di Marrakech, all’ora di cena: un delirio di suoni, odori e voci che si accavallano senza un filo logico. Vi perdete tra un pensiero e l’altro come un turista con la mappa al contrario e quando provate a concentrarvi, arriva subito un venditore di idee a distrarvi con l’ennesima promessa miracolosa: “Soluzioni rapide per Gemelli confusi!”. Ogni pensiero si mescola come spezia nel couscous e non capisci più se stai riflettendo o solo bollendo a fuoco lento. Forse è il caso di concederti una pausa, chiudere il tuo bazar interiore e lasciare che la mente si svuoti un po’. Voto 5/6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti basta un sorriso per trasformare l’atmosfera in qualcosa di accogliente, come una coperta calda e biscotti appena sfornati che sa mettere tutti a proprio agio, anche chi di solito scappa da ogni forma di tenerezza. Questa settimana sprigioni comfort e desiderio insieme, come una candela profumata in una stanza buia: difficile resisterti. Hai voglia di casa, non per rintanarti, ma per condividere, per creare intimità vera. Con te anche il più freddo dei cuori si scioglierà come burro su una crêpe calda. Questa settimana, caro Cancro, sei la dimostrazione vivente che la dolcezza può essere una forma irresistibile di forza.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con Venere in Scorpione che ti guarda di traverso, caro Leone, l’amore smette di essere una passerella e diventa un ring. Ti basta uno sguardo storto per sentirti ferito nell’orgoglio e uno dritto per convincerti che qualcuno ti stia segretamente adorando. Tutto brucia un po’ di più ed ecco che può emergere gelosia e vanità. Potresti porti con troppa veemenza, con parole non sempre ponderate, con gesti da colpi di scena. Occhio a non dare importanza alle cose e alle situazione solo sulla base dell’intensità che ti fanno vivere.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Hai presente quando cerchi di piegare un lenzuolo con gli elastici e non sai come fare per rendere tutto preciso? Ecco, più o meno così ti senti questa settimana. Tutto sembra sfuggire di mano, Mercurio e Marte si divertono a farti saltare i piani e tu, invece di imprecare, potresti restare lì a guardare per ore il casino con l’occhio clinico. Forse è la volta buona per accorgersi che non serve sempre capire tutto, controllare tutto, incastrare ogni cosa come in un sudoku perfetto. E allora sì, magari il lenzuolo rimarrà piegato un po' male, ma magari inizierai anche a capire che la vita, fuori dal tuo schema, è forse meno spaventosa di quanto credi.

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio potrà fare anche il moonwalk nel cielo, ma tu resti dritta come una lista di cose da fare. Ti metti lì, mani in tasca e sguardo deciso e sistemi tutto: relazioni, decisioni, forse pure i pensieri sparsi degli altri. Ti muovi con la calma di chi sa che può cambiare idea senza perdere la bussola. Sei la tipa che non cerca conferme, le crea per sé e per gli altri. E se qualcosa si incasina, non chiedi aiuto ma rimetti in ordine tutto con la stessa efficienza con cui un barista esperto pulisce il bancone dopo l’ora di punta: un colpo secco, uno sguardo soddisfatto, e via.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Con Venere nel tuo segno sei come un dolcetto marocchino al miele: dolce, appiccicoso al punto giusto e assolutamente impossibile da dimenticare. Hai un fascino che non si limita a colpire, ma ipnotizza, un fascino di quelli che fanno dimenticare alle persone cosa stavano per dire. Ti guardi allo specchio e quasi non ti riconosci, come se stessi diventando il clone di te stesso, ancora più autentico e magnetico del modello originale. Disarmante, sì, ma nel modo in cui lo è chi non ha più bisogno di difendersi, perché sa già che il potere è tutto lì: nello sguardo, nel silenzio, in quel sorriso che promette e non spiega. Questa Venere ti fa brillare come se avessi ingoiato una stella.

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai l’aria di un professore in pausa caffè che trasforma ogni chiacchiera in un dibattito esistenziale, con la tazzina in mano come fosse un microfono. Ti piace argomentare, ribattere, mettere alla prova le idee altrui e le tue ancora di più. Con Marte nel segno ti senti brillante, irresistibile e, diciamolo, anche un po’ troppo convinto delle tue verità. Il guaio è che ogni tanto scambi un lampo d’ispirazione per una legge universale e ti stupisci se gli altri non prendono appunti. Ma in fondo va bene così: la tua mente è un fuoco d’artificio che non si stanca mai di esplodere in nuove direzioni. E se inciampi, lo fai a modo tuo, tra una risata e un’altra teoria da testare al prossimo caffè.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai quel mood da “sto bene, ma non chiedetemi niente”. Ti aggiri per il mondo taciturno e silenzioso. Non è tristezza, è più una forma di manutenzione interiore, come se stessi oliando i pensieri, limando i ricordi, facendo spazio. Venere però ti accarezza piano e ti ricorda che ammorbidirsi, ogni tanto, non è un segno di debolezza, ma può avere i suoi lati positivi. Certo, non sei dell’umore da karaoke né da grandi feste, ma questo tuo silenzio ha fascino. È come il rumore del mare in inverno: calmo, profondo, pieno di cose che non si dicono ma che in qualche modo si sentono comunque.

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei così poco incline alle smancerie che persino un peluche appoggiato sul letto ti sembrerebbe invadente. Venere storta ti ha messo il cuore in modalità “risparmio energetico” e ogni gesto affettuoso rischia di essere archiviato come un errore di sistema. Sul fronte pratico, però, sei un missile: muovi le giornate come un mercante nel souk di Marrakech che sa già quale strada prendere, mentre gli altri si perdono tra spezie e tappeti. Il romanticismo però, per ora, resta chiuso nel baule. Riprovaci più avanti, quando forse avrai voglia di riaprire il mercato del cuore.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana vi prendono quei momenti in cui anche scegliere la pasta al supermercato diventa un atto filosofico. Tutto vi sembra denso, pieno di rimandi, di segni, di sottotesti. Se qualcuno osa chiedervi “come va?”, rischia di ritrovarsi dentro una dissertazione sulla natura dell’anima e sulla relatività del tempo. Per fortuna c’è Venere a favore che vi tiene a galla con un pizzico di dolcezza, tipo una musica in cuffia che vi salva dal traffico, solo che ogni tanto vi dimenticate che non tutti vogliono un seminario di metafisica mentre aspettano il bus. Cercate di dosare le parole, che altrimenti rischiate di sembrare dei profeti in crisi mistica.

Voto 6 –