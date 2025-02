L’oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio 2025: Ariete e Sagittario decisi

video suggerito

L’oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 febbraio 2025 si apre lunedì con Mercurio in Acquario in quadratura a Urano in Toro, che porterà notizie impreviste, idee geniali ma anche una certa inquietudine nei rapporti. I segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) potrebbero sentire con maggiore intensità la necessità di adattarsi a situazioni inaspettate. Martedì anche il Sole in Acquario farà quadratura a Urano, amplificando il senso di ribellione e il bisogno di rompere con schemi obsoleti. Questa energia di rinnovamento sarà vissuta intensamente soprattutto dai segni fissi che potrebbero dover gestire imprevisti con lucidità.

Nella giornata di mercoledì, la Luna piena in Leone porterà un momento culminante di consapevolezza legata alla propria autoaffermazione. Sarà il momento di prendere coscienza delle proprie emozioni e dei desideri più profondi, in particolare per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) che potrebbero sentirsi chiamati a un’azione decisa per esprimere la propria unicità. Venerdì Mercurio lascerà il segno dell’Acquario per entrare in Pesci, portando una comunicazione più intuitiva e meno razionale. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) troveranno più facilità nel lasciarsi guidare dall’ispirazione, mentre per i segni di terra potrebbe trarre giovamento nell’adattarsi a un modo di pensare più fluido e meno strutturato.

Oroscopo settimanale 10-16 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 10 al 16 febbraio 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai presente quando trovi finalmente la chiave giusta per aprire una porta che sembrava bloccata? Questa settimana funziona così: alcune intuizioni ti arrivano di colpo, magari in modo inaspettato, ma si rivelano utili per sbloccare situazioni che trascinavi da un po’. La Luna piena di mercoledì illumina i tuoi desideri con una luce teatrale, quasi esagerata, ma perfetta per farti capire cosa vuoi e chi vuoi essere e Venere nel segno ti rende magnetico, pronto a osare senza troppi ripensamenti. Occhio al weekend: l’atmosfera cambia, come quando a una festa spengono la musica troppo presto. Se qualcuno ti mette alla prova, gioca bene le tue carte e decidi tu i ritmi del gioco.

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sai quando provi a sistemare un quadro storto ma più lo aggiusti, più sembra inclinarsi? Ecco, l’inizio della settimana potrebbe darti proprio quella sensazione. Alcune situazioni sfuggono al tuo controllo e la Luna piena di mercoledì potrebbe amplificare la sensazione di dover gestire troppo, tutto insieme. Ma non è il caso di irrigidirsi: da venerdì, con Mercurio in sestile, la mente si schiarisce, le soluzioni arrivano più facilmente e le parole trovano il giusto ritmo, soprattutto se sei della prima decade. Anche la Luna in Vergine di giovedì e venerdì concorre a rimettere in ordine le cose, come il primo caffè del mattino dopo una notte agitata.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Settimana vivace, Gemelli, proprio come piace a voi. All’inizio vi sembra di stare in una di quelle partite a flipper in cui la pallina rimbalza ovunque: idee geniali, intuizioni improvvise ma anche qualche scossone imprevedibile. La Luna piena di mercoledì vi dona carisma e parole che brillano, perfette per affascinare e convincere. Poi, da venerdì, Mercurio cambia rotta e la comunicazione potrebbe farsi più nebbiosa, come cercare il segnale del Wi-Fi in una galleria, soprattutto per i nati della prima decade. Non fatevi prendere dal panico. Venere è dalla vostra parte e vi aiuta a mantenere un certo carisma, quindi giocate d’astuzia: se il segnale va e viene, usate il linguaggio del sottinteso, dell’ironia e degli sguardi. A volte le cose migliori si capiscono senza bisogno di troppe parole.

Voto 8 + +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere in quadratura accende piccole scintille nei rapporti, come se qualcuno premesse i tasti sbagliati del telecomando delle tue emozioni o ti facesse sentire fuori sincrono, come un film doppiato male. Potresti reagire d’istinto, ma prova a non lasciare che piccoli malintesi diventino drammi in pieno stile teatrale. Da venerdì, però, Mercurio entrando in Pesci ti viene in soccorso, offrendoti una bussola emotiva più in linea con te, soprattutto se sei della prima decade del segno. Le parole diventano più fluide, i pensieri più leggeri e quella sensibilità che a volte ti sembra un peso si trasforma in una forza. Fidati della tua intuizione, perché potrebbe sussurrarti le risposte giuste. E se ti sembra di non sentirle subito, dai loro il tempo di affiorare.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Settimana elettrica, Leone, come quando provi a pettinarti in pieno inverno e i capelli sfidano la gravità per la troppa elettrostaticità. A inizio settimana Sole e Mercurio in opposizione, combinati con Urano, potrebbero mandarti fuori rotta, come un navigatore che insiste a farti svoltare in una strada senza sbocco. Mercoledì la Luna piena nel tuo segno andrà ad amplificare tutto: emozioni, reazioni, voglia di dire la tua senza filtri. Non riuscirai a silenziare il tuo ruggito, anche grazie a una Venere in bell'aspetto che ti ricorda che il tuo fascino è intatto e che ti aiuta a conquistare consensi e a sciogliere qualche tensione solo con un sorriso ben piazzato. Nel weekend, poi, la Luna in Bilancia porta una ventata di armonia ottima per chiudere gli occhi e goderti un po’ di pace.

Voto 6/7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sei sempre abituata a lavorare con precisione e ordine, cara Vergine, ma da venerdì potresti avere la sensazione di consultare una mappa sbavata a causa dell'umidità. Mercurio in opposizione scompiglia i tuoi riferimenti abituali, come un correttore automatico che insiste a cambiare le parole giuste con quelle sbagliate, soprattutto se sei della prima decade del segno. Per fortuna, giovedì e venerdì la Luna nel tuo segno ti offre un momento di lucidità: sfruttalo per cercare di mettere ordine ai pensieri, organizzare dettagli e fare il punto della situazione. Non lasciare che l’incertezza ti distragga, ma cerca di cogliere ogni piccola verità che si nasconde dietro il caos. A volte è proprio nei momenti di disordine che si rivelano intuizioni preziose.

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana frizzante, Bilancia, dove il tuo proverbiale equilibrio viene messo alla prova da un turbine di novità. Idee si rincorrono più velocemente di quanto tu possa gestirle, come se il mondo avesse premuto il tasto "forward". Ma c'è di più: Venere in Ariete ti scuote, portando un’energia impulsiva che fa a pugni con la tua ricerca di armonia. Ti troverai a fare i conti con il desiderio di affermare il tuo punto di vista, mentre il tuo istinto ti spinge a negoziare e trovare compromessi. Sarà come cercare di ballare con qualcuno che non segue il tuo ritmo, ma la Luna favorevole per quasi tutta la settimana ti regalerà la serenità per non perdere il passo, perché anche se il ritmo cambia tu sai sempre come adattarti senza perdere il sorriso.

Voto 7 – –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, la settimana inizia con una piccola scossa elettrica che ti fa schizzare via dalla tua zona di comfort. Le idee che sembravano solide si sciolgono come neve al sole e il piano che avevi preparato con cura sembra ora improvvisamente incompleto. Ma tu sei uno che non si perde d’animo e, anche se la Luna piena di mercoledì ti mette in un angolo facendoti sentire un po’ sotto pressione, non ti preoccupare. Proprio quando pensi di non farcela, Mercurio entrando in Pesci porterà un po' di freschezza mentale che saprai sfruttare per riflettere e riorganizzare, soprattutto se sei della prima decade del segno.

Voto 6 + +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Con il vento in poppa e pronto a schivare qualche onda improvvisa, hai voglia di novità. Hai grande visione, grandi idee, grande tutto grazie anche a una Luna piena in Leone che ti sorride mercoledì. Anche Venere in Ariete fa il tifo per te, dandoti quel tocco di fascino spavaldo che ti rende irresistibile. Se sei della prima decade, però, da venerdì con Mercurio che entra nel segno dei Pesci potrebbero emergere dubbi o piccoli intoppi nella comunicazione, come se le parole fossero sfuggenti o venissero fraintese. Non intestardirti a cercare risposte definitive, vai avanti e lasciati guidare dall’esperienza.

Voto 7/8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno, la settimana scorre tra momenti di sollievo e qualche duello verbale. Da venerdì Mercurio in Pesci ti regala un pensiero più fluido e creativo, soprattutto se sei della prima decade e, sostenuto anche da una Luna in Vergine, ti aiuta a incanalare le idee nella giusta direzione: un ottimo aiuto se devi risolvere problemi o pianificare mosse future. Sul fronte relazioni, però, potresti sentirti come in una partita a scacchi contro un avversario imprevedibile: vuoi mantenere il controllo, ma c’è chi muove i pezzi con troppa foga, senza rispettare le regole. Scegli con cura quando essere strategico e quando lasciar perdere. Non sempre vale la pena giocare fino allo scacco matto.

Voto 5/6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti piace pensarti come l’architetto del tuo destino, Acquario, ma questa settimana qualcuno potrebbe aver manomesso i tuoi progetti senza avvisarti. Situazioni che sembravano stabili cambiano all’improvviso, lasciandoti con l’espressione di chi ha appena scoperto che la sua serie preferita è stata cancellata prima del finale. Mercoledì la Luna piena in Leone ti mette sotto i riflettori anche se tu vorresti startene dietro le quinte. Ti sentirai diviso tra la voglia di brillare e quella di mandare tutti a quel paese, tra il desiderio di indipendenza e il bisogno di conferme. Nel weekend, però, la Luna in Bilancia riporta per te un po' di leggerezza: smorza i toni, bilancia gli eccessi e ti permette di tornare al tuo equilibrio tra genio e follia.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La prima parte della settimana, amici dei Pesci, scorre tranquilla, poi da venerdì Mercurio, entrando nel vostro segno, porta con sé un flusso di pensieri che sembrano più delle avventure oniriche che non riflessioni razionali. La mente si fa più intuitiva, capace di cogliere sfumature e connessioni invisibili agli altri, come un caleidoscopio in cui ogni pezzetto di realtà si trasforma in una nuova visione. La Luna in Vergine di metà settimana, però, potrebbe farvi sentire come se voleste mettere ordine proprio all'interno di questo strumento, cosicché la realtà quotidiana diventi più nitida, ma a quel punto anche un po' troppo dettagliata e concreta. Riacquisterete presto il giusto slancio, riportando magia e ispirazione nei vostri pensieri e trasformando la realtà in un mosaico di emozioni e intuizioni.

Voto 7 +