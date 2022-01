L’oroscopo del giorno di oggi 13 gennaio 2022: Gemelli e Bilancia super chiacchieroni L’oroscopo di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, con la Luna in Gemelli e Mercurio ancora in quadratura a Urano porta ad una grande facilità nel dialogo ma ad una altrettanta velocità nel vederlo degenerare in baruffa. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 13 gennaio 2022, la Luna si trova nel segno dei Gemelli mentre il Sole si avvicina sempre di più a Plutone e Mercurio in Acquario resta quadrato ad Urano in Toro. Ho come l'impressione che il dialogo, il confronto e la comunicazione non abbiano nessun interesse alla cautela e alla mediazione ma che lo scontro sia ricercato ardentemente.

La Luna in Gemelli, per buona parte della giornata, sarà a favore di Mercurio il che amplifica l'ingegno, rende il pensiero e la sua espressione più vivaci e taglienti oltre che, c'è da dirlo, creativi e affascinanti.

Il segno fortunato di oggi è proprio il segno dei Gemelli che avrà un riscatto dall'opposizione di Marte che lo rende in questo periodo particolarmente brontolone. Il segno sfortunato invece sarà la Vergine che non trova le parole per esprimere quello che prova ma che, a differenza del solito, prova cose molto forti.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Fino a qualche giorno fa ci siamo tutti chiesti dove fosse finita la neve sulle nostre montagne e pare si sia tutta riversata nel nord ovest del continente americano da dove arrivano le immagini di animali che ‘nuotano’ nei candidi fiocchi. Il cielo di oggi fa fioccare grandi opportunità e tu che hai Marte, Mercurio e una bella Luna a favore sei prontissimo e pieno di entusiasmo. Con questa grande abbondanza e attenzione nei tuoi confronti puoi soddisfare le tue ambizioni. Insomma spalare opportunità sarà un vero piacere!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore modalità farfallone on! Con l’ottima parlantina ti proporrai direttamente a tutte quelle che ti piacciono. Lavoro: per oggi produrrai solo teorie e strategie, qualcuno poi dovrà metterle in pratica. Salute: vista l’assenza di Djokovic vuoi proporti come suo sostituto con l’ottima forma fisica di questi giorni. Il consiglio del giorno: sii grato per la grande abbondanza che ti viene data. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il tuo segno, si sa, ama molto il denaro quindi oggi non farti prendere in contro piede da Mercurio e Saturno che potrebbero facilmente ingannarti. Di recente in Spagna un tasso per ricostruire la sua tana, per proteggersi dal freddo, ha fatto emergere dal terreno delle antiche monete romane. Non fare come il povero animale che viene ‘derubato’ del suo tesoro, tieni gli occhi ben spalancati e nel caso prenditi anche un doppio caffé per restare ben sveglio così nessuno potrà rubare quello che meriti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: vuoi vivere l’amore e le passioni come un adolescente arrapato e limonare per ore nei bagni dell’ufficio. Lavoro: più che lavorare con il capo stai fantasticando a cosa potreste fare sulla sua scrivania, occhio a non farti beccare. Salute: solo buoni propositi perché non hai alcuna intenzione di muove un alcun muscolo. Il consiglio del giorno:come Pinocchio fai attenzione al gatto e alla volpe. Sono sicura che hai subito capito bene di chi sto parlando. Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Determinati, attivi e pieni di entusiasmo siete rinati con questa Luna nel vostro segno che vi accompagna per tutta la giornata e con Mercurio a favore sarete decisamente stimolati a cercare nuove strategie. Di certo le compagnie che fanno decollare voli interamente vuoti per mantenere gli slot negli aeroporti dovrebbero chiedervi qualche consiglio. Se gli aerei non possono proprio rimanere a terra che trasportino almeno qualche cosa gratuitamente… Ad esempio voi e i vostri amici a Ibiza, che ne dite?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete appena fatto cadere un bel bigliettino nella tasca della collega che vi piace per un romantico incontro alla pausa caffé in terrazzo… chissà cosa risponderà. Si, no o forse? Lavoro: come Miranda Prisley alla redazione di Runway annoiati che nessuno sia ben preparato per la riunione di oggi. Salute: vorrete provare subito tutti gli esercizi nella scheda del vostro personal trainer, seguite le indicazioni per non strafare. Il consiglio del giorno: chi ha bisogno di buoni consigli deve assolutamente contattarvi. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Nella storia della Navy americana, il capitano Amy Bauernschindt è la prima donna alla guida di una portaerei nucleare Uss Ambrahm Lincoln. In questo periodo di record tu hai deciso di superarli tutti con Giove e Nettuno che amplificano grandi opportunità anche se Venere è sempre pronta a mettere la retromarcia. Tu continua per la tua strada senza alcuna esitazione e svolterai in tutti i campi. Se le donne stanno raggiungendo posizioni fino ad oggi esclusiva degli uomini anche tu, come tutto il genere femminile, non hai rivali.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: vorresti vivere un amore impossibile come quello di Elio e Oliver nel film ‘Chiamami con il tuo nome’. Lavoro: i primi risultati annuali non soddisfano per nulle le tue grandi aspettative. Forse stai correndo troppo perché ti hanno soprannominato il Marcel Jacob dell’ufficio. Salute: le feste sono finite e tu dovresti metterti a regime invece di divorare tutti i panettoni che ti hanno regalato. Il consiglio del giorno: persisti nei tuoi obiettivi e raggiungerai grandi risultati. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Nonostante tu sia molto confuso con Mercurio in opposizione non ti sai capacitare di come sia possibile voler danneggiare le bellezze del nostro paese. Settimana scorsa dei vandali hanno danneggiato la bellissima scala dei Turchi con del terriccio ferroso di color rosso scuro. Mio caro Leone non sei tu che non cogli il motivo di questi atti, ti assicuro che anche io sono rimasta stupefatta per la totale mancanza di senso. Al momento non sei di certo tra i più brillanti dello zodiaco ma con Marte a favore e i tuoi buoni sentimenti ti metterai a difesa della bella scalinata come un tostissimo bodyguard dal cuore di panna.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: quel piccolo brufolo su il naso, che non sopporti, ti da un’ aria davvero tenera e inaspettatamente farà avvicinare qualche coraggioso cuoricino premuroso.Lavoro: le scadenze lavorative sono come il codice dei pirati di Jack Sparrow, una vaga traccia. Salute: saprai prendere per il verso giusto le critiche sui chiletti di troppo comodamente adagiati sul tuo sedere. Il consiglio del giorno : muscoli e gran cuore sono le tue armi invincibili. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Non stai di certo ben tollerando il caos di questo periodo tra Giove che ti limita e Marte che porta un certo nervosismo e grande stanchezza: avresti bisogno di una bella pausa. Mia cara Vergine ti assicuro che non sei l’unica! Da ora fino al 2024 è vietata la pesca selvaggia dei ricci di mare in Sardegna per poter garantire una buona riproduzione e ripopolazione nei bellissimi mari dell’isola dei quattro mori. Forse prenderti un così lungo periodo sabbatico non ti sarà possibile ma considera delle piccole pause o anche un bel giro alla spa. Per ques’ultimo chiamami che tra un massaggio e un idromassaggio ti faccio anche il tuo oroscopo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: basteranno pochi ma mirati complimenti per farti cadere nelle braccia del bello e dannato della scuola. Oggi ha qualche capello in meno e la pancetta ma per te è il figo di sempre. Lavoro: come un’auto fuori controllo, consigliatissime le ripetizioni di scuola guida. Salute: sei stata messa a riposo anche dalla receptionist della palestra. Il consiglio del giorno: a piccoli passi si superano anche le giornate più complicate. Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Gli ottimi aspetti di Mercurio e Saturno a tuo favore ti danno la possibilità di sviluppare importanti scoperte. Proprio sotto questo cielo infatti è stato per la prima volta impiantato un cuore di maiale geneticamente modificato in un paziente bisognoso di un trapianto. Pare che questo sia proprio il caso di dire che del suino non si butta via niente. E tu hai perfettamente colto questo spirito di riutilizzo forse grazie alla Venere in opposizione che ha puntato più sull’ingegno che sulla bellezza.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti sei munita di copertina per andare in camporella, vista la stagione hai ben pensato di portare il plaid riscaldabile con ben cinque livelli di calore. Lavoro: potrebbero arrivare ottime proposte di lavoro dal tuo concorrente, sei cosi brava che ti vuole assolutamente nel suo team. Salute: multitasking, rispondi al telefono scrivi una mail ed ordini il pranzo su Glovo tutto insieme. Pazzesca. Il consiglio del giorno:lasciati conquistare dai brutti ma buoni, dolcetti piemontesi golosissimi a base di uova a nocciole. Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Se fosse per te in alcuni campi non ci sarebbe mai crisi infatti la notizia che una delle aziende produttrici di profilattici, la Korex ha dovuto convertire parte della sua produzione in guanti di gomma ti ha molto sconfortato. Probabilmente non tutti hanno come te una bellissima Venere a favore che tiene sempre alto il livello della libido e quel Giove ben aspettato ti ricarica meglio di una pila Duracell. Stai forse pensando di risanare l’azienda malese con una mega scorta annuale? Visti i tempi ti faranno sicuramente uno sconticino per la buona volontà.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: quei timidi sguardi con la ragazza del tram ti fanno ribollire il sangue. Lavoro: hai deciso di riprendere in mano il libro di sintassi grammaticale in particolare stai cercando il capito che parla della costruzione della frase di senso compiuto. Mi pare un’ottima idea. Salute: un po’ meno confuso, ma solo un pochino, dai che tra qualche giorno andrà meglio! Il consiglio del giorno: niente scaldotto per queste serate invernali, ci pensate voi a riscaldare corpo e spirito.Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Grande sconforto e senso di abbandono ti pervadono in questa giornata e la colpa è sicuramente della Luna e di Giove in opposizione. Per risollevare il tuo spirito malinconico dovresti fare una gitarella nella meravigliosa Capri. Il sindaco infatti ha deciso di adottare gli animali abbandonati in particolare i gatti e farli diventare cittadini onorari dell’isola. Potresti proporti custode di questi speciali cittadini e trascorrere un po’ di tempo al mare che, come dicono gli isolani, è il miglior antibiotico, e io ti aggiungo antidepressivo, per l’inverno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: i tuoi desideri mal si sposano con la Luna di oggi, devi rassegnarti ad essere ‘usato’ come uomo oggetto. Dai che non è poi così male… Lavoro: sopraffatto da dubbi esistenziali… meglio scrivere nel classico Thimes New Roman o nel moderno Helvetica? Salute: con il super potere dell’infinità energia puoi fare davvero tutto quello che vuoi e sentirti sempre al massimo.. Il consiglio del giorno: con un poderoso calcio scaccia via la tristezza. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

MJ Rodriguez è la prima transgender a vincere un Golden Globe come migliore attrice protagonista. C’è grande inclusività nel tuo cielo con Nettuno a favore e Venere che ti consiglia come sia meglio metterti sotto i riflettori tanto da farti sentire un vero divo moderno. Di certo questo premio ti sta facendo riflettere su come non ci siano più i vecchi canoni a cui tu sei fortemente attaccato. Sono sicura che questo cambiamento ti piaccia assai anzi ne vorresti vedere molti molti di più.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: se in una relazione bene, se single benissimo, comunque in pagella hai sempre dieci! Lavoro: nel business sono indispensabili anche le chiacchiere da bar, ricordatelo nel prossimo meeting. Salute: per non annoiarvi avete deciso di partecipare ad attività all’aperto organizzate da un gruppo di irriducibili del fitness. Il consiglio del giorno: quanto è bello aprirsi al nuovo ed al cambiamento? Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei molto zelante nel far rispettare le nuove regole che stai mettendo in atto grazie a Mercurio e Saturno, sarebbe meglio non strafare per mantenere il tuo perfetto ordine. Come in Cina che dopo aver trovato venti casi positivi nella città di Tianjing hanno ‘tamponato’ tutti i cittadini mettendoli automaticamente in quarantena. Ricorda che nella storia tutti i tiranni prima o poi sono sono stati traditi, non vorrai mica fare la stessa fine?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: come un ragazzo che sfreccia verso l’appuntamento con la una nuova fiamma, sei pieno di leggerezza e tanto entusiasmo. Lavoro: tutto pronto ed organizzato anche l’incontro più importante sarà impeccabile grazie a Mercurio. Salute: con le tecniche di mindfulness imparate direttamente da Jon Kabat-Zinn, tutto è sotto controllo. Il consiglio del giorno: le regole devono essere applicate e rispettate, ma tu ti devi rilassare. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Sembra l’incipit di un capitolo dell’inferno di Dante: Chiudere la porta dell’inferno. In Turkmenistan a causa di eccessive trivellazioni nel suolo negli anni settanta si è formato un cratere in cui ci sono fiamme eterne date dalla fuoriuscita di gas naturali. Il governo vorrebbe usufruire di queste preziose risorse ‘spegnendo’ il cratere. Solo voi con la grande inventiva ed immaginazione che vi danno Giove e Nettuno siete capaci di pensare ad una soluzione a questo problema. Probabilmente una nuova serie dal titolo ‘Inferno 2.0’ da sviluppare con Netflix.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non è bello se non è litigarello. Lavoro: siete ad un passo dall’ottenere il finanziamento al vostro progetto, se non oggi sicuro entro la settimana. Salute: volete troppo e subito con il rischio di una bella indigestione. Il consiglio del giorno: l’ispirazione alla vostra immaginazione arriva direttamente dal vostro quotidiano. State attenti ed osservate tutto. Voto 8