L'oroscopo di oggi, lunedì 28 settembre 2020, vede ancora la Luna nel vivace e innovativo segno dell'Acquario (almeno fino all'ora dell'aperitivo!), ma questa Luna per buona parte della giornata sarà in opposizione a Venere in Leone. Venere e la Luna in un cielo astrologico sono i due lati del sentimento: quello che si prova (la Luna) e quello che si vive, che si esprime (la Venere). Quando sono in opposizione come oggi si ha spesso uno scontro tra quello che si prova e come lo si esprime.

L’oroscopo del giorno 28 settembre

La Luna in Acquario, freddina per così dire, non aiuta l'opposizione tra la Luna e Venere. Quindi le emozioni saranno forti nel cielo astrologico di oggi ma probabilmente avranno bisogno di essere addolcite nella loro espressione ed esposizione, pena risultare decisamente invadenti e aggressive!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ah-ah! Ora ho capito perché hai tutte queste energie! Non è (solo) colpa di Marte! Probabilmente sei stato il tester della nuova batteria da 4860 cells ideata da Tesla! Non so come faccia ma questa batteria ti sta aiutando anche nelle tue performance amatorie per massimizzare gli effetti di Venere a tuo favore. Meglio anche in ufficio, ora che Mercurio si è tolto dai maroni…

Amore: la vita ti sembra un enorme Tinder: sono talmente tante le opzioni che ti viene persino permesso di scegliere! Lavoro: ora, finalmente, riesci di nuovo a capire come si accende il pc e riesci a farlo senza chiedere ai colleghi. Salute: in ripresa dai momenti di stanchezza del weekend.Il consiglio del giorno: i lampi di genio di questo Mercurio potrebbero essere un’arma a doppio taglio… evita un piercing alla lingua il giorno prima delle tue nozze. A meno che tu non voglia finire per pronunciare il fatidico sì con una parlata buffissima…!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non c’è bisogno di dichiarare al mondo che è da un po’ di tempo che non “fai all’amore”! Un po’ perché l’ultima che l’ha fatto, ad Ancona, è stata fermata dalle autorità e un po’ perché non è la giornata giusta per trovare modi alternativi di esprimere la tua voglia di coccole. L’astrologa consiglia: una bella giornata di raccoglimento con vaschetta di gelato annessa. (Vegana se vuoi!)

Amore: sei troppo indispettito per accorgerti dei piccoli gesti. Lavoro: oggi sembra che tutti abbiano preso una laurea in lingue straniere con ottimi voti… Salute: non temere, la stanchezza che provi ora se ne sarà andata dopo lo spuntino del pranzo. Il consiglio del giorno: punta su attività che ti possano distrarre, dal giro sui rollerblade alle repliche di Gossip Girl.

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I vostri sogni da bambini sono stati esauditi! Quando leggete della notizia che una società giapponese ha creato una replica del robot Gundam (alta ben 18 mt!) partite già con la fantasia! La Luna però potrebbe svelare l’arcano e mostrarvi ben presto che il vostro sogno di guidare il robottone è solo fantasia lasciandovi con un po’ di amarezza. Non scoraggiatevi: la vostra capacità di immaginare vi rende così romantici e carini!

Amore: siete ancora popolari come le cheerleader nei film americani. Lavoro: aumenta la vostra capacità di analisi e riuscite persino a risolvere qualche definizione del cruciverba in difficoltà estrema. Salute: non potete di certo lamentarvi. Il consiglio del giorno: se potete, sbrigate tutti i compiti più complessi in mattinata. Vi vedo “meriggiare pallidi e assorti” dopo la pausa pranzo…

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Voglia di tenerezza, persino quando paghi le bollette. Vorresti tanto abitare in Gran Bretagna per usare le monete da 50 pence con impresso Winnie The Pooh! Per fortuna è arrivato Mercurio a darti man forte. Riesci meglio a comprendere le emozioni che ti animano, dando loro forma e consistenza. Peccato per Giove che, ancora opposto, potrebbe importi di mantenere comunque un profilo basso.

Amore: non hai ancora deciso di fare la mossa che potrebbe attirare la sua attenzione. Lavoro: in netto miglioramento, soprattutto grazie alla tua spiccata empatia che hai ripreso ad utilizzare. Salute: ti posso assicurare che potresti avere un netto miglioramento a fine giornata. Il consiglio del giorno: è giunto il momento di aprire quel libro che hai lasciato da parte per troppo tempo perché troppo impegnativo! Ora sei pronto!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Fiori d’arancio per tutti, persino per Skin (la cantante) che sposa la scrittrice e performer Ladyfag. Tu, però, per quanto abbia le farfalle nello stomaco, inizi a dubitare e tentennare come mai prima d’ora. Colpa di Mercurio quadrato che non ti permette più di prendere al balzo le occasioni che ti capitano. Attenzione a non scoraggiarti troppo: tieni vivo il fuoco che ti regala Marte!

Amore: potrebbero esserci grossi ripensamenti. Lavoro: cerca di tenere il cellulare acceso e sempre carico. Potresti averne bisogno per call importanti. Salute: parti la giornata lentamente ma riguadagni pian piano lo smalto! Il consiglio del giorno: non impegnarti in cose troppo complesse. Hai bisogno di prendere tutto con la dovuta calma e circospezione!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Un po’ indispettita, forse perché senti arrivare l’opposizione della Luna. Sei già pronta ad indossare la mascherina anche dentro casa e a gesticolare animatamente per sostituire il dialogo verbale. Interessante la posizione che assume Mercurio: anche per te giunge il momento di andare a fondo di progetti e pensieri per poter creare qualcosa di assolutamente fantastico.

Amore: per qualcuno, sei sempre una bellissima principessa. Anche quando hai un cespuglio di rovi al posto dei capelli. Lavoro: se avessi ancora in testa di iniziare un tuo business, questo potrebbe essere il momento giusto per scegliere mission e collaboratori. Salute: cerca di non arrabbiarti troppo… la Luna di oggi assumerà angolazioni strane. Il consiglio del giorno: non abbandonare le tue idee anche (e soprattutto) quando sembrano strampalate! L’originalità fa assolutamente parte anche delle tue capacità!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei perfettamente in linea con le idee di fashion proposte da D&G nella loro ultima sfilata alla Fashion Week. La parola da seguire è: riutilizzare. Accostare stili differenti ed utilizzare abiti già in possesso è una mission che Luna e Marte (opposto) non possono che suggerirti con vigore. D’altra parte, Venere continua a renderti sexy anche nell’eventualità in cui dovessi reindossare le Fornarina con la zeppa che avevi qualche anno fa!

Amore: va tutto bene se ti limiti ad un gioco di sguardi. Lavoro: perdi un po’ di smalto… e non parlo di quello delle unghie. Salute: generalmente buona. Evitando di parlare della stanchezza. Il consiglio del giorno: cambia prospettiva e punto di osservazione. Ti aiuterà meglio a capire le prese di posizione di alcuni colleghi di fronte ad alcune richieste.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio rientra in posizione favorevole e (finalmente) riesci a riprendere il controllo delle tue capacità di pensiero profondo e intenso. In ufficio ti muovi come se stessi danzando e, anche se Luna e Venere sono ancora poco simpatiche, riesci ad affrontare bene sia il traffico che le piccole insormontabili magagne del lunedì mattina.

Amore: fai come nel noto show televisivo e, alla prossima proposta, rispondo con certezza: “rifiuto l’offerta e vado avanti”. Lavoro: in netto miglioramento, riguadagni la posizione di controllo alla tua scrivania. Salute: titubante, soprattutto di fronte allo specchio dove tutto ti sembra eccessivamente stretto. Il consiglio del giorno: goditi questa ondata di raziocinio e switcha i tuoi sudoku al livello “master”! Ti sorprenderai da solo delle tue capacità!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La proposta di matrimonio fatta alla mostra di Monet a Milano ti riempie gli occhi di emozioni: Venere e Marte sono ancora in campo per farti battere forte forte il cuoricino e, con questo Mercurio, sono certa che ci siano anche nuove percezioni emotive nell’aria. Attenzione alla Luna che si sposta pericolosamente verso una posizione poco consona a farti prendere in mano la situazione. Sii deciso, sempre e comunque.

Amore: sogni un matrimonio con scarpette di cristallo. Lavoro: riprendi a a analizzare ogni singola informazione che ti viene passata. Salute: potresti avere un po’ di problemi a finire il film stasera. Il consiglio del giorno: sfrutta questo Mercurio in nuova posizione per tornare a fare le domande esistenziali che tanto ti piacciono!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Capisco tutto, ma voler imitare il vigile urbano che si finge il Messia per fondare una chiesa in Siberia mi pare eccessivo. Giove sul tuo segno ti rende un vero imprenditore ma ricorda che ci sono ancora tante cose da gestire e aspetti da limare prima di arrivare al successo. Puoi anche limitarti a pensare alle idee da sviluppare ed attendere il momento in cui Marte si levi dalla quadratura per passare all’azione.

Amore: siete ancora in fase di studio reciproco. Lavoro: non usare le maniere forti per ottenere ciò che vuoi… non serve a nulla. Salute: energie a parte, sei in buona posizione! Il consiglio del giorno: hai fame di conoscenza e sapere. Buttati su qualche manuale pratico così da mettere subito in pratica quello che hai imparato. Un consiglio? Qualche esercizio che ti aiuti con la PNL!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non utilizzare la scusa della “libertà” come ha fatto Johnson che ha giustificato gli inglesi e il loro numero di contagi in impennata perché “loro sono un popolo di persone libere”. Benché la Luna sia dalla tua, Mercurio ti guarda storto e pretende da te un rientro nei ranghi e nel rigore della razionalità. Almeno per oggi: contieniti e comportati come la mamma ti ha sempre intimato di fare (e togli le dita dal naso!)

Amore: devi darti il tempo di abituarti a persone importanti. Non fuggire com se fossero pericolose e spaventose come leoni feroci! Lavoro: le clausole scritte in piccolo sono sempre state una tortura… Salute: stanchezza programmata per fine giornata. Potresti addormentarti di fronte alle discussioni di Signorini al GF… Il consiglio del giorno: puoi prenderti i tuoi tempi senza bisogno di rushare ogni cosa. Fai così: portati dietro il timer da cucina e impostalo su due minuti ogni volta che qualcuno ti mette fretta.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Educati, regolati e soprattutto decisi. Mercurio vi rende chiarissime le idee che avete in testa e fate come il cavallo che, a Gioia Tauro, è entrato in ufficio pubblico dirigendosi senza dubbi verso lo sportello del Protocollo. Così vi voglio: diretti e irriducibili (e con un bel manto lucido!). La Luna si deciderà a regalarvi qualche momento di benessere e relax a partire da stanotte: godetevi i bei sogni!

Amore: iniziate a stringere: volete delle risposte. Lavoro: obbligati a chiedere dei riscontri che vi soddisfino. Salute: in netto miglioramento a partire da questa sera. Il consiglio del giorno: pianificate i vostri esercizi di meditazione e yoga tibetano cercando di liberare bene la mente prima di iniziare.

Voto 8 +