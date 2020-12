L'oroscopo del 26 dicembre 2020, giorno di Santo Stefano, richiede una grandissima attenzione soprattutto nell'esprimere i nostri pensieri. Ci sono infatti nel cielo astrologico due transiti contemporanei piuttosto dirompenti ed esplosivi: Plutone quadrato a Marte che svela le verità e il Sole trigono ad Urano che non riesce a ponderare la sua schiettezza.

L’oroscopo del giorno 26 dicembre

Luna nel segno zodiacale del toro avrà vita difficile nell'oroscopo del giorno di oggi: la sua voglia di calma, pace e coccole sarà costantemente sollecitata dai transiti eccitanti e vivaci, per usare un eufemismo! Anche Venere in sagittario non sembra in nessun modo sentire la mancanza della pace silenziosa.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, indossa la tua parrucca col caschetto squadrato e la tua tutina da ballo preferita: sta per arrivare il musical ispirato a Raffaella Carrà che, sono convinta, ti convincerà a prendere lezioni di ballo proprio per seguire tutti i passi della mitica showgirl! D’altro canto questo Marte così carico non vedeva l’ora di trovare l’occasione giusta per farti imbarcare in qualche nuova attività!

Amore: c’è poco da fare: nessuno può resisterti! Lavoro: litighi al telefono con qualche cliente immaginario, giusto per tenerti in allenamento. Salute: è proprio vero che queste feste ti mettono energia viva addosso. Il consiglio del giorno: è ora di stappare qualche vecchia bottiglia gelosamente custodita nella tua credenza: la Luna chiama sapori intensi e gustosi!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La Luna e Mercurio sono a tuo favore. Oggi come non mai sei pronto ad affrontare con cuore aperto e pieno di emozioni alcune questioni che hai messo a tacere finora. Prendi ispirazione da Elliot Page che, dopo diversi giorni di silenzio, si è finalmente convinta a voler prendere parte alle polemiche nate dopo il suo coming out con la sua nuova identità. Fai come lei e opera nel miglior modo che conosci per cambiare il mondo: parla col cuore.

Amore: qualche contrattempo potrebbe far saltare gli appuntamenti che aspettavi da tanto… ma questo non muterà i sentimenti che provi. Lavoro: ti sei deciso a svolgere i lavori più pesanti sul divano di casa.Salute: pieno di ottimismo. Il consiglio del giorno: prepara già da ora tutto l’occorrente per il futuro cenone di Capodanno. Per fare tutto quello che hai in mente dovrai essere sul pezzo da subito!

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Quel che è passato, è passato. Mettete fra le cose da fare quella di chiudere definitivamente quello che non vi fa più stare bene e, come Pierpaolo Pretelli, decidete di mettere una parola fine alla storia con ex e simili. Venere opposta non vi aiuta e tenere in piedi rapporti che, oramai, hanno fatto il loro. Cercate invece di sfruttare la spinta di Saturno verso il nuovo! Fidatevi dell’astrologa: avete davvero tante nuove avventure che vi attendono!

Amore: non condividete nulla con nessuno. Soprattutto se si parla degli avanzi del pranzo di ieri!Lavoro: aspettate un attimo prima di dare il via alle nuove pratiche: avete bisogno di qualcuno che vi dia una seconda opinione! Salute: un po’ isolati ma ne approfittate per allenarvi a ritmo di musica nel vostro soggiorno! Il consiglio del giorno: sfruttate questo momento per focalizzarvi su qualche nuova passione. Magari potreste darvi al collezionismo o seguire un corso online di massaggi!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mentre tutti gli scienziati ed astronomi sono super estasiati per i segnali ricevuti dallo spazio che fanno pensare ad una civiltà aliena, tu sei un po’ spaventato ed un po’ scettico. Colpa di Marte e Mercurio che, entrambi storti, ti fanno sentire scomodo e contrariato. Non temere però: ci pensa la Luna a tenerti alla larga da pensieri troppo disturbanti salvando il tuo umore con facilità!

Amore: stai ancora studiando le mosse di chi ti fa il filo. Lavoro: ti sei dimenticato persino il nome dei colleghi! Salute: stanco ma al sicuro nella tua copertina. Il consiglio del giorno: spendi del tempo a prenderti cura della casa e di quelle numerose piante che ti hanno lasciato in custodia. Fidati: ti farà sentire meglio.

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Anche per te mio caro Leone, questo Natale può aver portato un po’ di ricordi e di malinconia ma, come sappiamo, non sempre questo significa qualcosa di negativo! Nel tuo caso potrebbero esserti tornati alla mente cari episodi del passato oppure, nella migliore delle ipotesi, potresti aver finalmente abbracciato qualcuno che ti mancava da tanto. D’altra parte se questa Venere è riuscita a far realizzare una reunion del film Un poliziotto alle elementari con tanto di Schwarzenegger non c’è nulla di impossibile!

Amore: scrivi biglietti d’amore ispirati. Lavoro: ti sovvengono compiti che hai balzato! Salute: malinconico e un po’ sfiancato. Il consiglio del giorno: spolvera il vecchio gioco di Twister e metti alla prova le tue capacità contorsionistiche!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Va bene, Vergine, quest’anno ti è andata così. Magari non tutti i tuoi piani si sono realizzati ma tu, con Luna e Mercurio dalla tua, ti fa già pensare all’anno prossimo così come Signorini già pensa alla prossima edizione del GF. Non perdi tempo e già fai una lista completa di tutti i posti da visitare e di tutte le attività da provare. Vieni colta dal fuoco sacro dell’organizzazione compulsiva.

Amore: devi ancora scegliere se portarti dietro il partner o se lasciarlo a piedi. Lavoro: hai già preparato tutto il piano di lavoro dei prossimi sei mesi e stai pensando già a quello successivo alle vacanze estive. Salute: carica: batti tutti alla Wii giocando a Just Dance. Il consiglio del giorno: non giocare a Cluedo: sei talmente arrabbiata e delusa che ogni tua ipotesi sul delitto potrebbe tramutarsi in un movente passionale con chiari riferimenti alla tua vita privata.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Cara Bilancia, la pazienza sta finendo. Come per la De Grenet, che non si risparmia parole cocenti nella casa del Grande Fratello, anche tu non hai più intenzione di tenere dentro quello che pensi. Complici Marte opposto Mercurio quadrato, potresti farti sfuggire qualche improperio di troppo. Cerca di non eccedere con gli insulti… d’altra parte dovremmo esser “tutti più buoni”.

Amore: dedichi lunghe poesie d’amore… ma di capriole in camera non se ne parla. Lavoro: per non rischiare di sentir parlare di lavoro hai staccato la spina al router di casa. Salute: nervosa quanto basta! Il consiglio del giorno: rilassati leggendo vecchi classici, ascoltando vecchi cd o rivedendo puntate già viste di serial televisivi. Hai bisogno di calma e di comfort zone.

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quel Marte in posizione interessante ti carica mentre Venere e Mercurio vogliono farti provare emozioni forti. Segnati la data di uscita del prossimo film di Michele Placido incentrato sulla vita del Caravaggio perché credo che sarà proprio di tuo gradimento! Fra l’interpretazione di Riccardo Scamarcio e la rivisitazione della vita dell’artista, credo proprio che entrerà di diritto nella lista delle tue pellicole preferite!

Amore: il partner non ti si scolla di dosso! Lavoro: preciso e polemico, anche in vacanza non risparmi polemiche ai tuoi colleghi. Salute: un po’ nervoso ma passerà presto. Il consiglio del giorno: elimina la lista di nomi di persone che si sono dimenticate di farti gli auguri: non hai posto per il rancore in un anno come questo!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se ti aspettavi emozioni forti che sanno di malinconia, ho quello che ci vuole Sagittario: Netflix ha annunciato che dal prossimo gennaio la mitica serie di Dawson’s Creek tornerà sugli schermi on demand. Non temere quindi: i drammi adolescenziali patinati e le storie impossibili degli adolescenti americani arriveranno in pompa magna a dare del materiale utile per questa tua Venere vogliosa di sentimenti.

Amore: hai il cuore più dolce e caldo di una tazza di tisana fumante. Lavoro: non ci stai pensando troppo ma se ci pensassi saresti in grado di evadere tutte le mail che si sono già accumulate. Salute: quella Luna ballerina ti mette sull’attenti: occhio! Il consiglio del giorno: inizia dalle piccole cose a dar forma allo sprint di Saturno: impegnati per montare i giochi LEGO che hanno ricevuto in dono i tuoi nipotini (e almeno fingi di divertirti meno di loro!).

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sognare in grande non è proprio da te, Capricorno mio. Sei solitamente molto cauto nei voli pindarici della mente ma questa volta ti concedi uno strappo alla regola e segui le fantasticherie della Luna con una solida base realizzabile firmata da Mercurio. Mentre la maggior parte della gente crede che abitare sulla Luna sia solo un’utopia, tu ti stai già preparando con una mise speciale per il tuo sbarco sul satellite entro il 2024!

Amore: accompagni nei tuoi mondi di fantasia il partner, allietandolo coi tuoi racconti. Lavoro: ti offri di consegnare di persona i pacchi Amazon al posto del corriere! Salute: carico di energia e pronto per una serie infinita di partite a Risiko. Il consiglio del giorno: fai uno strappo alla regola e resta in pigiama per tutto il giorno! Per portare a termine i tuoi compiti non c’è bisogno del completo elegante oggi!

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non demordere Acquario, le occasioni migliori possono capitare in qualsiasi momento! Magari, anche con questa Luna quadrata, potresti trovare chi ti offre la soluzione ad ogni tuo problema in modo inaspettato! Sono certa che Giove aiuterà te come ha aiutato anche il ragazzo che è stato assunto improvvisamente dal proprietario del negozio davanti al quale faceva spesso l’elemosina! Non disperare!

Amore: fai gli occhi dolci persino al custode, arrabbiato perché lavora durante le feste. Lavoro: pieno di idee ma, solo per oggi, evita di riprenderle in mano. Salute: stralunato…Il consiglio del giorno: non ascoltare la vocina che cerca di sabotarti e usa le energie per qualcosa di costruttivo. Anche riordinare casa sarebbe perfetto!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete idee brillanti e fuori dal comune cari pesciolini. Peccato che non tutti trovino attraente l’immagine di una rete da pesca recuperata e trasformata in un bikini! Mercurio vi dona uno sprint in più che vi consente di affrontare l’immancabile noia dovuta alle vacanze natalizie ma Venere non vi promette che vi seguiranno in tanti nei vostri passatempi inventati lì per lì.

Amore: qualche difficoltà di comunicazione potrebbe portare della maretta. Lavoro: incredibile ma quasi vi manca lo stress del lavoro. Salute: umore un po’ ballerino. Il consiglio del giorno: tenete pronta la vostra scorta di cioccolatini al ripieno di gianduia: la Luna presto vi metterà alla prova!

Voto 7 e mezzo