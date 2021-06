Nell'oroscopo di oggi venerdì 25 giugno Giove è ancora trigono al Sole. Questo aspetto, anche nella Luna piena di ieri, è molto bello. Si tratta di ottimismo, di vitalità, di sicurezza in sé stessi. Insieme alla Luna ancora in Capricorno, segno famoso per l'indipendenza ma anche per la sua self confidence, è ottimo per contrastare la Venere opposta a Plutone. Qualsiasi sia la forza che tenta di mettere in scacco le emozioni, resta solida la consapevolezza di quello che si desidera.

L’oroscopo del giorno 25 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Giove trigono al Sole e la Luna in Capricorno sono anche ottimi per far valere, dal punto di vista della comunicazione, quello in cui si crede, come nel resto della settimana. Entrambi gli aspetti rimandano al concetto astrologico di consapevolezza dei propri desideri e delle proprie volontà e conseguente lotta per farle valere.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Brutta giornata Ariete mio. Come Chiara Ferragni che ha scoperto di essere stata superata su Instagram da Khaby Lame, anche tu potresti passare dei brutti momenti oggi! La Luna intimorisce dalla sua quadratura ma tu non dimenticarti che hai il coraggio di Marte dalla tua parte! Per quanto possa essere una giornata difficile da affrontare, non temere: presto avrai il tuo riscatto! (Non appena Venere si deciderà a regalarti almeno una gioia!).

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: rimanda gli appuntamenti per chiarire di qualche giorno: ti riusciranno meglio!

Lavoro: idee prolifiche in testa: mettile in atto!

Salute: non andare a sfogare la rabbia in palestra: rischi di farti male!

Il consiglio del giorno: se la giornata si fa pesante, ricorda che un po’ di jogging con della musica nelle orecchie si possono risolvere tante cose!

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ma quale vacanza ai tropici!? Tu hai già scelto l’itinerario delle tue ferie fra un borgo medievale ed una sosta al lago tutto sul territorio italiano! D’altra parte se i VIP di ogni paese si sono diretti qua ci sarà un motivo, o no? Luna e Venere ti convincono a guardarti intorno per cogliere la bellezza che ti circonda e riescono, di buon grado, a convincerti a non strafare prenotando voli di lunga durata… con un Saturno come questo gli imprevisti possono costare molto caro!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: il “ti amo” più bello? Quello accompagnato da una frittura di pesce in riva al mare. Favoloso.

Lavoro: oramai hai fatto il callo con tutte le discussioni in ufficio. Non ti toccano nemmeno più!

Salute: la giornata perfetta per un sonnellino sull’amaca!

Il consiglio del giorno: massimizza i momenti di relax: aggiungici musica rilassante, un buon libro e magari la chiacchierata con un amico lontano in videocall! Ricaricherai le energie!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La curiosità non si esaurisce mai e se siete stufi di portarvi libri e quaderni sotto l’ombrellone per dare seguito alla vostra voglia di imparare lingue straniere, sappiate che Google sta già preparando Tivoli, l’app apposita per imparare a parlarne quante ne volete! Mercurio potrebbe convincervi anche ad iscrivervi a corsi di cucina fusion, qualche classe di danza e pure ad un master di comunicazione digitale! …ma non dovevate riposarvi in vacanza!?

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete già adocchiato qualcuno seduto sotto il gazebo in spiaggia?

Lavoro: prospettive ottime: presto avrete risposte (positive) alle vostre richieste!

Salute: non temete: avete tutte le forze che vi servono per inforcare la bicicletta e raggiungere quella gelateria che si trova dall’altro lato della città!

Il consiglio del giorno: cercate, nei limiti del possibile, di rimanere sobri sotto l’ombrellone. Indire un barbecue per tutti i vicini con tanto di graticola portata da casa mi sembra eccessivo…

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai un cuore grande grande come Remigio Luciano, il padre del primo Centro di recupero di animali selvatici a Cuneo ed ha dato supporto ed aiuto a tutti gli animali trovati in difficoltà! Come lui, anche tu riesci a far percepire il tuo calore a chiunque grazie a questa Venere ancora dalla tua. A guastarti la festa potrebbe mettercisi però la Luna che, dalla sua opposizione, potrebbe scombinarti un po’ i piani! Fai di tutto per non perdere il tuo buonumore a causa sua!





in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: anche se un po’ mogio sei pronto a coccolare e a distribuire equamente il tuo affetto!

Lavoro: saranno anche utili ma le riunioni in videochiamata le trovi proprio noiose…

Salute: meno energico rispetto a ieri… avresti bisogno di una colazione a letto come incentivo per iniziare la giornata!

Il consiglio del giorno: sforzati di essere il più disponibile possibile anche con chi non lo merita… il tuo buon gesto non passerà inosservato!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Spero tu abbia approfittato della giornata dello Yoga, qualche giorno fa, per apprendere nuovi modi per tenere allenati mente e corpo! Saturno opposto chiede ancora grandi sforzi su tutti i fronti ma tu, con un Marte del genere, sei assolutamente in grado di far fronte a tutte le emergenze! Interessante Venere: potrebbe anticipare di qualche giorno conoscenze interessanti destinate ad avere seguito per tutta l’estate: tieni gli occhi ben aperti!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: interessanti conquiste all’orizzonte!

Lavoro: prendi con serenità le sfide: sei già sicuro di vincerle!

Salute: vinci a mani basse il torneo di ping pong del campo estivo!

Il consiglio del giorno: se mai ti venisse in mente di dire di sì alla proposta di un giro in barca a vela, sincerati che ci sia qualcuno di voi che la sappia guidare! All’entusiasmo, aggiungi del sale in zucca!

Voto 8 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La concorrenza si fa dura e sleale. Ti senti nei panni di Clubhouse, ora minacciata dalla versione verde di Spotify “Greenroom": quasi le stesse funzioni e medesimo scopo social! La vita non è sempre semplice cara Vergine e con un Mercurio come questo non ti resta che spremere le meningi al massimo per cercare di trovare la soluzione giusta per contrastare chi cerca di farti le scarpe! Non ascoltare Giove ed usa serietà e precisione come solo tu sai fare!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la voglia di esagerare e prenotare le vacanze che tanto brami in Costa Smeralda con il tuo lui è tanta! (Ma attenta al portafogli!).

Lavoro: intoppi sul percorso. Usa tutta la tua astuzia per aggirarli.

Salute: hai energie a sufficienza per un po’ di workout fuori programma!

Il consiglio del giorno: usa il caro vecchio foglio Excel per tenere sotto controllo le spese familiari. È il tuo unico alleato in questo momento!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Come il comitato organizzativo delle Olimpiadi in Giappone, sei pronta a gestire ogni singolo particolare della giornata. Mentre loro si decidono per un ristretto massimale di 10.000 spettatori ad evento, tu prendi le distanze dall’entusiasmo e preferisci prendere tutto con calma e distacco. Luna e Venere non ti aiutano a lasciarti rapire dalle emozioni mentre Mercurio, dalla sua, è un buon alleato per mettere tutto al suo posto… Va bene l’andarci piano ma non partire sempre prevenuta!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: diffidente, preferisci disdire gli appuntamenti romantici…

Lavoro: fin troppo pretenziosa. Storci il naso ad ogni errore di battitura che trovi sul contratto.

Salute: arrabbiata col mondo… tieni il muso con tutti.

Il consiglio del giorno: fai qualcosa per migliorare il tuo umore! Anche un po’ di shopping da sola può dare i suoi frutti!

Voto 5 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La prendi in buona con la battuta sempre pronta! Come la scienziata spaziale che, sui social, ha risposto alle domande più provocatorie con simpatica ironia al riguardo di alcune rocce arrivate da Marte, anche tu non ti fai mettere soggezione da nulla e rivolgi a tutti un sorriso quando dici la tua. Vero, Marte e Venere sono un po’ in combutta per aumentare la tensione ma la Luna gioca nella tua metà campo: nulla può davvero metterti in difficoltà!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: lascia perdere il cellulare del partner se non vuoi passare un brutto quarto d’ora!

Lavoro: chi ha detto che le vacanze, alla lunga, stancano non ha mai chiesto a te cosa ne pensi!

Salute: il lusso più sfrenato che potresti concederti oggi è una penichella post pranzo all’ombra di un albero in giardino!

Il consiglio del giorno: tranquillo Scorpione! Se salti la lezione in palestra per guardare la nuova puntata della tua serie preferita, non sentirti in colpa! Ti copro io e dico che avevi da fare!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non è ancora giusto il momento di grandi viaggi, caro Sagittario… per le lunghe tratte dovrai aspettare ancora un po’ ma ti assicuro che presto, grazie agli studi che stanno facendo, potrai utilizzare il treno magnetico e super veloce anche in Italia! Già ti immagino sfrecciare, diretto verso romantici panorami con la tua amata, a velocità supersonica! Attendi per comprare i biglietti: Giove potrebbe farteli pagare caro!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: l’atmosfera si scalda! (E non è per la temperatura!).

Lavoro: problemi con qualche mail in lingua straniera…!

Salute: buona! Almeno fino a quando non ti sfondi di cibo agli aperitivi in spiaggia!

Il consiglio del giorno: affitta un pedalò e fatti un giretto al largo nella completa pace! Ti aiuterà a rimettere in ordine le idee!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Grande estimatore del cinema d’essaie, sei forse l’unico fra tutti che riesce a trovare davvero entusiasmante la pellicola “Cow” incentrata solo sulla vita di due mucche. Probabilmente è proprio questa Luna a favore che riesce a farti provare emozioni anche dove gli altri non vedono altro che noia e stranezze! Strano a dirsi ma oggi sei proprio quello più emotivo dello zodiaco, pronto a commuoverti anche di fronte ad un micio smarrito per strada! Che tenerone!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non sono ancora riusciti a combinarti un appuntamento al buio… ancora…!

Lavoro: propositivo. Arrivi in ufficio sbattendo sul tavolo una montagna di fogli contenenti i tuoi progetti! (È davvero tanta roba!).

Salute: ti svegli di buonumore quasi persuaso a farti una camminata energizzante prima che il mondo si svegli!

Il consiglio del giorno: perché non adottare un po’ della tua positività anche nelle nuove conoscenze? Magari ti aiuterebbe a pensarle come esperienze nuove da aggiungere al tuo curriculum da amatore professionista?

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ironico e simpatico come la parodia della canzone di Fedez eseguita da “Le Coliche”. Oramai hai imparato che per sopravvivere alla gran parte delle situazioni difficili occorre far ricorso alla tua tagliente ironia. Mercurio e Saturno sono in grado di darti il giusto senso della misura, permettendoti di non strafare con le battute di spirito. Attento però a farle in ufficio: non sai mai quando qualcuno di permaloso potrebbe origliare le tue uscite da grande comico!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: vacci piano con le proposte romantiche: Venere potrebbe fare la dispettosa.

Lavoro: assicurati di avere scrivania e pratiche in ordine: ti potrebbe servire l’avere tutto a portata di mano!

Salute: hai già rimandato a settembre il corso di judo? Marte non è molto propenso a farti usare forze a sproposito…

Il consiglio del giorno: usa i momenti di svago per attività ricreative! Pittura, teatro, corso di salsa e merengue… tieni attivo il cervello!

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Bramate atmosfere sognanti e piene di fantasia come quelle del nuovo film Disney-Pixar “Luca”, ambientato in Italia! Luna e Venere vi fanno immaginare scenari da sogno e amori impossibili mentre Mercurio, ahimè, cerca di svegliarvi sempre nel momento meno opportuno. Evitate di distrarvi in ufficio… la tentazione di estraniarvi mentre il boss continua con la solita ramanzina è tanta ma voi dovete mostrare di essere ligi e concentrati!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi chiedete dov’è la dichiarazione d’amore che vi aspettavate con tanto di bouquet di rose rosse? È in arrivo, non preoccupatevi!

Lavoro: vi guardate intorno, spaesati, facendo finta di aver sbagliato ufficio!

Salute: giornata perfetta per inforcare i pattini in linea e farvi una corsetta al parco vicino!

Il consiglio del giorno: ci vuole un po’ di Netflix spiaggiati sul divano… magari in compagnia di un film romantico!

Voto 7 e mezzo