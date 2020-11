L'oroscopo di oggi ci dà il benvenuto in questa nuova settimana con due bei nuovi ingressi: il Sole nel segno del Sagittario e Venere nel segno dello Scorpione. La Venere in Scorpione indica un modo differente di amare: se Venere in Bilancia era una modalità attenta alle regole ma anche molto fedele, tradizionale, da legami forti, la Venere in Scorpione è più nomade, scaltra, indipendente ma anche molto più sensuale e misteriosa ovvero usa di più l'intelletto e la mente per affascinare gli amanti.

L’oroscopo del giorno 23 novembre

Il bello del Sole nel segno del Sagittario è che i Sagittario, che verranno quindi festeggiati in questo periodo, hanno Giove come pianeta reggente quindi sono dei gioviali, grandi festaioli e troveranno anche in questo periodo un modo per divertirsi, fosse anche via video chat!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tieni sotto controllo le energie extra che Marte continua a passarti sottobanco! Potresti finire con me Tyson Fury che, durante l'allenamento di boxe, riesce addirittura a far staccare un pezzo del soffitto colpendo il sacco! Non esagerare con la forza, anche se capisco bene che questa Venere finalmente meno pesante di prima ti mette effettivamente di buon umore!

Amore: ora diventa tutto un po' più facile! Lavoro: qualche buona idea che ti sei permessa di consigliare qualche giorno fa viene accettata di buon grado! Salute: guadagni qualche grammo in più di buon umore! Il consiglio del giorno: allenati tu su un foglietto con delle frasi romantiche da inviare a qualche nuovo flirt: sei fuori allenamento ma è facile riprenderci la mano!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mercurio continua a confonderti le idee mentre la Luna, anche se a favore, potrebbe renderti un pochino distratto e con gli occhi fissi sui tuoi sogni! Attenzione alla vita di tutti giorni: c'è anche chi, a causa della distrazione, si è fatto ben 6 km in contromano in tangenziale! Non prendere esempio da lui e rimani focalizzato sui piccoli compiti da svolgere!

Amore: provvidamente il partner sembra non conoscerti più come prima! Lavoro: avresti bisogno di una vacanza di, più o meno, un anno alle Maldive! Salute: stanco, ma cerchi comunque di tenere alta la positività! Il consiglio del giorno: scrivi a mano alcune lettere dolci e sentite ed inviarle agli amici più lontani per far sentire loro la tua vicinanza!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli avreste proprio bisogno di un'ondata di positività e di allegria! La luna quadrata che abbatte un pochino ma io riesco a trovare anche per voi una buona soluzione: le nuove ricette di Antonino Canavacciuolo che ha utilizzato le cartelle della tombola napoletana per scrivere le ricette sfiziose e che portino anche un po' di fortuna!

Amore: però complicarsi un po' le situazioni! Lavoro: un po' troppo sotto stress! Salute: mi sentite un po’ malinconici! Il consiglio del giorno: la chiamata tattica alla vostra migliore amica per condividere gossip e per sfogarsi è sempre una soluzione positiva!

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Oggi, Cancretto, sei obbligato a fare da paciere fra le persone che litigano intorno a te! Marte rende l'atmosfera abbastanza calda e tesa ma, con questa Venere in buona posizione, sei in grado di utilizzare l'empatia e la delicatezza che ti contraddistinguono per aiutare le persone a rimettersi in contatto l'una con l'altra senza per forza sbraitarsi addosso.

Amore: d'improvviso la gente si rende conto di quanto puoi essere sexy! Lavoro: potresti riuscire a gestire un'azienda intera senza aver bisogno di aiuti! Salute: sei talmente di buon umore che ti sfiora, ma solo per un momento, l'idea di rispolverare i vecchi paesetti che avevi comprato su Amazon per fare esercizi! Il consiglio del giorno: metti quel CD per le meditazioni guidate nel lettore che ti avevano regalato per il Natale scorso e lasciati andare un po' di yoga meditativo!

Voto 8

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Questo improvviso cambio di segno di Venere ti rende un po’ meno sicuro del tuo sex appeal, si tratta però soltanto di una fase temporanea! Un po' come il nuovo albero di Natale a New York già soprannominato “Spelacchio" e deriso sui social per la sua apparenza un po' troppo sommessa! Abbi pazienza: le luci di Natale faranno un effetto charmant anche su di te!

Amore: che difficoltà ad esprimere bene i tuoi sentimenti! Lavoro: oggi potresti dimenticarti facilmente di alcuni messaggi importanti da passare!Salute: energie sufficienti per darti un veloce allenamento in casa! Il consiglio del giorno: è il momento giusto per un selfie fra le coperte con il tag #vorreidormireancora.

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Luna di oggi è opposta e questo ti rende più nervosa del solito e, soprattutto, meno energica! Ho comunque una buona notizia da condividere con te: tutte le opere di Manzoni sono finalmente disponibili online per la consultazione comprese di dediche e correzioni! Vedi? Non c'è bisogno di sforzarsi troppo per essere acculturati, almeno oggi!

Amore: sì proprio bisogno di vivere una storia intensa e romantica. Lavoro: non lasci mai niente al caso, anche se questo significa utilizzare tantissime energie! Salute: distratta, molto distratta! Il consiglio del giorno: rimanda gli appuntamenti più stressante di un altro giorno, per oggi preferisci pantofole calde e qualche webinar che volevi seguire da parecchio tempo!

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ci sono persone che, in crisi con le idee per i prossimi regali di Natale, si basano sul segno zodiacale della persona che riceverà il presente per trovare qualcosa di adatto! Nel tuo caso, Bilancina mia, sappiamo già che avresti bisogno di una nuova copertina calda calda per affrontare l'inverno e questo Marte che ancora non si decide a lasciarti in pace!

Amore: il massimo del romanticismo è rappresentato da qualche bacio timido sulla guancia! Lavoro: tieni duro e combatti la stanchezza dando il massimo di te! Salute: oramai il tuo tappetino yoga ha fatto le ragnatele… Il consiglio del giorno: Giove quadrato potrebbe spingerti a comprare cose che non ti servono in occasione dei saldi: non fa niente! Lasciati andare a qualche piccola gioia!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi hai le rotelline del cervello che continuano a girare senza sosta grazie a Mercurio! La Luna a favore riesce ad aiutarti nei progetti più fantasiosi e senza limiti alla tua immaginazione! Molto probabilmente sei tu che stai aiutando gli scienziati della NASA alla progettazione di una base spaziale sulla luna con edifici di addirittura quattro piani! Quando si dice immaginare senza limiti…

Amore: sei richiesto da tutti e amato da tanti! Lavoro: ti porti già avanti con tutto il lavoro della settimana! Salute: sei veramente al top! Il consiglio del giorno: concediti qualche bellissimo regalo in occasione del Black Friday! Più risparmi e più regali potrai fare anche agli amici!

Voto 9 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La Luna di oggi potrebbe toglierti un po' di buon umore Sagittario! Il guaio è che, essendo questa Luna congiunta Nettuno, potrebbe farti credere un po' di meno ai tuoi sogni! Segui il consiglio di Giovanni Allevi che punta il dito sull'importanza di credere ai propri sogni e nel proprio cuore sempre e comunque, come suggerisce l'autore del suo libro preferito: Paulo Coelho in l’"Alchimista".

Amore: rapporti e relazioni dalla grande intensità! Lavoro: la Luna potrebbe minare alla base un po' della tua concentrazione! Salute: distratto e un po' troppo pensieroso! Il consiglio del giorno: fai qualcosa che riesca tenerti impegnato senza dover per forza pensare troppo: anche pelare le patate per poi farle arrosto stasera potrebbe essere una buona idea!

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere è finalmente uscita da una pericolosa quadratura che ti aveva reso un po' freddo e diffidente nei confronti dei sentimenti! Ora per te è giunto il momento di selezionare i nuovi candidati e Mercurio, che rimane comunque a favore vuole soprattutto che siano intelligenti e impegnati! Michael B. Jordan, l’uomo più sexy del mondo, attore eccellente e pure attivista sarebbe, ad esempio, il tipo ideale!

Amore: finalmente: il disgelo! Lavoro: passi ore ore davanti al computer: prenditi una pausa! Salute: più rilassato e disteso rispetto al solito! Il consiglio del giorno: rivedi subito la tua foto profilo su Facebook! Hai bisogno di attrarre nuovi sguardi!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

A te, l'essere costretto sul divano di casa, proprio non riesce a limitarti! Utilizzando iPad, computer e iPhone riesci a visitare comunque musei, assistere a spettacoli teatrali e addirittura a fare shopping con i camerini virtuali! La Luna riesce ancora a tenere viva la tua voglia di libertà! Attento solo a Mercurio quadrato: potrebbe farti sbagliare la taglia dei pantaloni che stai comprando!

Amore: la situazione potrebbe essere più impegnativa di quanto non sembra! Lavoro: costretto a ricominciare da capo un lavoro che pensavi finito! Salute: non stai fermo un momento! Il consiglio del giorno: sfrutta le energie di Marte per ideare qualche esercizio di fitness da poter svolgere in tranquillità sul pavimento del tuo salotto (sotto lo sguardo attento e critico di qualche animale da compagnia).

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L'arma vincente da sfoderare in alcune situazioni è l'autoironia! Questa Luna vostro favore finalmente riesce a farmi ridere in maniera sana anche di voi stessi senza prendervela! Venere passa in posizione favorevole ed aiuta finalmente alcuni rapporti di coppia a diventare più semplici ma, soprattutto, molto più focosi.

Amore: dovete installare delle pareti insonorizzanti per la camera da letto! Lavoro: siete talmente presi dei vostri progetti da non riuscire mai a staccare completamente! Spegnete il cellulare quando siete a casa! Salute: il vostro umore è alle stelle! Il consiglio del giorno: potresti dedicarvi alla creazione di palline di natale e decori vari da poter regalare agli amici! Così da poter sempre essere con loro durante le feste!

Voto 9