Nell'oroscopo di venerdì 22 gennaio 2021 la Luna resta sempre nel segno del Toro, femminile morbido ma anche molto concreto, mentre vediamo una bellissima Venere che dal segno del Capricorno forma un trigono alla Luna per buona parte della giornata è un sestile a Nettuno. La speranza quindi, l'emotività e l'attenzione al benessere tornano ad avere interesse facendo da contraltare alle regole rigide saturnine.

L’oroscopo del giorno 22 gennaio 2021

Giove e Urano continuano ad essere in quadratura minando la stabilità economica ma anche il benessere della routine quotidiana che viene simboleggiata sia da Giove che dal segno zodiacale del Toro nel quale cade Marte innovatore. Come va il vostro segno zodiacale questo momento nel quale è necessario trovare nuove abitudini quotidiane e familiari? Leggetelo nell'oroscopo di oggi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il vantaggio di essere Ariete è che, anche quando Venere decide di fare l’antipatica, tu sei sempre sul pezzo e te ne freghi di chi non capisce la tua bellezza interiore. Come JLo che, a chi le consiglia del Botox, lei risponde che con la sua faccia ci convive benissimo e che sta benissimo così! Non la mandi a dire nemmeno tu, caro Ariete, e sono molto fiera di te per questo!

Amore: non cedi facilmente ai complimenti. Hai un po’ di diffidenza. Lavoro: reattivo al massimo. Appena suona il telefono si già sulla cornetta. Salute: senti energie nuove che si muovono nell’aria! Il consiglio del giorno: se proprio non hai la possibilità di fare sport all’aria aperta, potresti sempre usare la realtà aumentata!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Chi parla della necessità di fare almeno 150 minuti di attività fisica ogni settimana non parla di certo con te, Torone. Questo Marte dalla tua ti rende talmente attivo che riesci a bruciare più calorie di quante ne assumi, anche mentre fai pausa merenda con qualche scacco di cioccolata. Senza contare che Venere è disposta persino a farti fare attività extra… non so se mi spiego!

Amore: un tuo bacio è un’esperienza plurisensoriale. Lavoro: lo rimandi come facevi durante la scuola: fingi di essere malato e bigi l lezioni. Salute: tranquillo e sereno, ti senti in pace con te stesso. Il consiglio del giorno: continua a seguire quello che senti e lasciati trascinare dal momento. Anche un cambio di look e di colore può starci.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Pronti ai grandi cambiamenti, vi lasciate prendere dall’entusiasmo e sareste persino pronti a cambiar casa domani se Saturno e Giove ve lo chiedessero. Ovviamente, mentre voi la prendete sul metaforico, c’è anche chi ha davvero venduto la propria casa e ne ha ricavato pure grandi profitti come Emilia Clarke: l’attrice ha appena venduto la sua dimora per 3,6 milioni di euro a Los Angeles!

Amore: state risolvendo le piccole difficoltà con grande maturità. Bravi! Lavoro: persino il capo passa per il vostro ufficio chiedendovi consigli… wow! Salute: impegnati ma soddisfatti. Il consiglio del giorno: risolvere le questioni in sospeso vi rende molto soddisfatti di voi stessi. Anche quando dovete semplicemente risolvere questioni semplici e dirette come rimettere in modo la lavatrice!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Evita di seguire tutti i consigli di bellezza di Nicole Kidman. Usare tutta la sua prassi di beltà non aiuterà effettivamente con questa Venere opposta. Il pianeta dell’amore vuole che tu rifletta profondamente sui sentimenti e su quanto tu stesso riesca ad aprirti agli altri. Sfrutta il momento e chiediti se quello che cerchi collima davvero con quello che vuoi.

Amore: ti senti incompreso ma fare il broncio non ti aiuterà. Lavoro: risolvere le richieste dei clienti non è così stimolante. Salute: tranquillo… forse anche un po’ assonnato. Il consiglio del giorno: fare un’abbuffata della tua serie preferita mentre finisci una confezione di patatine dovrebbe essere considerato un esercizio di mindfulness da attuare tutte le volte possibile… e tu ne hai bisogno!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Potresti aver momenti di arrabbiatura e di stress simile a quello provato da Stefania Orlando che, dopo qualche diverbio, si è piantata di fronte alla porta rossa del GF Vip pretendendo di andarsene dalla casa. Nel tuo caso, ovviamente, sono Venere e Luna a darti ancora fastidio. Mantieni il controllo, fai respiri profondi e non lasciarti distogliere dai tuoi obiettivi: sii determinato.

Amore: sii chiaro e deciso quando esprimi le tue emozioni: apprezzeranno. Lavoro: lascia perdere le scadenze per oggi: hanno la brutta abitudine di farti sentire troppo sotto pressione. Salute: contrariato da qualsiasi cosa. Cerca di non discutere anche con il postino (altrimenti i tuoi pacchi Amazon potrebbero risentirne!). Il consiglio del giorno: mantieni la calma di fronte a tutti i piccoli contrattempi. La tattica giusta è quella di contare fino a dieci!

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Quello che agli altri apparirà come un colpo di fortuna, è invece stato studiato da te appositamente con grande attenzione e raziocinio! Sei come il cestista Paulius Sorokas che ha realizzato un tiro da tre dalla distanza record di 26 metri in 1,2 secondi e che permesso alla sua squadra di vincere la partita. Non solo questa Luna ti rende centrata ma Venere ti rende anche super figa mentre segni colpi da maestro!

Amore: oramai la tua casella di messaggi Instagram è piena da quanti fan ti scrivono! Lavoro: il carico di lavoro aumenta ma non ti spaventa ancora. Salute: umore alle stelle per la prima parte della giornata. Potrebbe calare ma solo da domani! Il consiglio del giorno: non prendertela se non tutti tengono il ritmo con te: sei quasi inarrivabile.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ad ogni periodo, la sua tendenza. Ora che la maggior parte dei pasti li consumiamo in comode confezioni da asporto, tu sei talmente ispirata, con questo Giove a favore, che realizzi dei veri masterpiece culinari in formato schiscetta. Senza contare che Mercurio può colpirti positivamente in ogni momento della giornata, anche quando sei in pausa pranzo, con delle idee fenomenali! E viene da se che non hai assolutamente tempo da perdere!

Amore: non ti tutti riescono a comprendere il tuo valore… meglio così! Abbia solo pazienza. Lavoro: soddisfatta dei tuoi progressi. Salute: energie ballerine: non temere, aumenteranno in qualità e quantità! Il consiglio del giorno: regalati un trattamento rilassante o un momento di coccole in idromassaggio. Non te ne pentirai.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mentre tutti si preparano per il docufilm ispirato alla vita della grande Carrà, a te questa Luna opposta non mette alcuna voglia di ballare… anzi! Giornata come queste sarebbero l’ideale per fare il collaudatore di materassi e mettersi a ronfare venendo pure pagati… tu, invece, devi rimanere concentrato e con gli occhi fissi sull’obbiettivo: vedrai che riuscirai a raggiungerlo!

Amore: sei un po’ freddo oggi: cerca di scaldarti. Lavoro: tutto ti annoia, persino le novità. Salute: contrariato, tutto oggi ti scarica e ti innervosisce. Il consiglio del giorno: la cura per una Luna opposta? Lo Shopping. Ed anche la lettura di qualche thriller.

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Va bene, stai già sentendo la Luna che si potrebbe facilmente spostare in posizione poco lieta contro di te, ma tu hai tutte le carte in regola per controbattere con forza e con determinazione grazie a Mercurio e Giove ancora dalla tua! Sei un po’ come Lady Gaga, Tom Hanks ed un sacco di altri vip che, pur osteggiati da Trump, continuano la loro propaganda positiva per Joe Biden!

Amore: bravo: sei in grado di entrare in empatia con chi ami. Lavoro: ascolta i colleghi e spingili per fare dl loro meglio. Salute: ancora in forze, attento alla Luna in serata. Il consiglio del giorno: è giunto il momento di mettere in agenda anche gli appuntamenti che non ami in modo particolare.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Bello, affascinante, spumeggiante e pieno di energia. Un po’ come l’eruzione spettacolare dell’Etna dei giorni scorsi, riempi di energia l’aria che ti circonda. Sei anche deciso e non accetti dei no come risposta… in questo senso alcuni potrebbero temerti addirittura di più del vulcano stesso ma, si sa, “l’importante è che se ne parli!”.

Amore: al top! Lavoro: sei in grado di dare il massimo anche quando ti trovi sotto pressione. Salute: in una scala da 1 a 10 meriti un undici! Il consiglio del giorno: controlla il carrello Amazon: ci sono voci che potresti rimuovere o, definitamente, spostare in stato “acquistato”!

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

C’è sempre un modo per sopravvivere alle magagne, fosse anche quello di surfare su una valanga di neve come ha fatto l’atleta amante dello snowboard Maurice Kervin. La verità è che tu, con questo pianeta del pensiero dalla tua, riesci a dribblare ogni possibile ostacolo con la stessa agilità di un professionista. Riesci persino ad ignorare questa Luna quadrata, scommetto!

Amore: alcune situazioni si stanno rivelando più interessanti di quanto pensassi. Lavoro: sei praticamente un macchina da guerra! Hai idee capitalizzatili ogni mezz’ora almeno! Salute: sbadigli continuamente… sicuro di non aver bisogno di un pisolino? Il consiglio del giorno: tieni sotto mano il numero di telefono del tuo miglior amico: potresti aver bisogno di una chiacchierata liberatoria prima di quanto ti aspetti.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La strada spianata a voi, intimamente, non è mai piaciuta ma dobbiamo essere sinceri: con Venere e Luna a vostro favore, senza contare Marte, siete praticamente sul podio dei più fighi come Romeo Beckham che, a soli 18 anni, è già in lizza per diventare uno dei modelli più quotati del fashion. E voi invece? Quando ci farete un bel calendario in pose sexy?

Amore: vi sentite fashion e bellissimi. Lavoro: risposte sempre pronte ed azzeccate! Salute: partite col piede giusto! Il consiglio del giorno: non siate troppo timidi, lasciatevi andare se qualcuno dimostra interesse!

Voto 7