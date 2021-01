Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, molti di noi si sveglieranno di soprassalto nelle primissime ore della mattina per colpa di una Luna nuova molto potente. Se, come ovvio, durante la Luna nuova Sole e Luna si congiungono (questo viene almeno 12 volte all'anno) oggi questa congiunzione coinvolgerà anche Plutone, un pianeta potentissimo che ha a che fare con le rivoluzioni, con il venire a galla della nostra parte più intima ma anche più bestiale, primitiva, bisognosa.

L’oroscopo del giorno 13 gennaio

A livello sociale questo può indicare l'essere arrivata al punto estremo di una situazione sia dal punto di vista politico (l'autorità del Capricorno) che dal punto di vista della struttura economica. Per fortuna abbiamo una bella Venere trigono ad Urano e tutti i pianeti in acquario che sembrano spiegarci, prenderci per mano, verso nuove strade. Nessuna paura quindi ma solo tanta voglia di guardarci dentro e capire davvero dove ( e come) vogliamo andare.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

I migliori complimenti sono quelli sinceri e che nascondo, in tutta franchezza, anche un sincero amore anche per i difetti dell’altro. Come Morgan sottolinea l’enorme stima che aveva per Bowie e l’amore che aveva anche per la scarsa orecchiabilità dell’artista, anche tu oggi sei in vena di dire le cose come stanno senza girarci intorno. Nel tuo caso, però, cerca anche di spiegarti bene…!

Amore: non hai molta voglia di interagire col resto del mondo. Lavoro: riscopri il piacere di lavorare in team. Salute: un po’ piccato e nervosetto. Il consiglio del giorno: trova il modo corretto per scaricarti: corsetta sul posto, pulire cameretta, strappare le foto con gli ex… cose solite insomma!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Se c’è da difendere un’idea o un gruppo di persone che ti stanno a cuore, tu non ascolti ragioni. Potresti anche lasciarti andare a qualche espressione un po’ forte come quelle usate dalla Lawless, ex protagonista della serie Xena, contro Kevin Sorbo, la sua controparte del telefilm Herculesl. Dacci dentro Toro, a noi piace questo tuo lato focoso! Basta che rimani nei limiti della decenza…!

Amore: passionale, focoso. Che vuoi di più?! Lavoro: prendi a sediate il pc perché non si accende. (Ma hai controllato se è attaccato alla presa?). Salute: nervosismo in arrivo sotto forma di banchi di nuvole nere all’orizzonte. Il consiglio del giorno: sono queste le giornate dove, come ti dicevo, c’è bisogno di un sacco da boxe in casa.

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Maestri del cogliere l’occasione e di sfruttare ogni possibile agevolazione. Siete come l’esercito elvetico che, in questa situazione di vita particolare, prepara le nuove reclute direttamente da casa con esercizi e regole dettate direttamente da un’app dedicata. Sfruttate anche voi ogni possibile occasione: forse questo è il momento giusto per riprendere in mano i volumi di lingua coreana.

Amore: siete più carini del solito e vi lasciate avvicinare con più facilità. Lavoro: sul pezzo, non vi fate sfuggire proprio nulla. Salute: in netta ripresa, avete tanta energia da poter sostituire una centrale elettrica. Il consiglio del giorno: è il momento giust0 per darvi al riordino compulsivo di tutta casa. Con la vostra visione eclettica potreste anche risistemare un po’ gli ambienti.

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa Venere opposta ha, su di te, lo stesso effetto che hanno gli uomini procaci dei social su Sandra Milo: non ne vuoi proprio sapere nulla! Non hai intenzione di imbarcarti in conoscenze o in situazioni romantiche fuori programma. Il pianeta dell’amore ti riconferma che esiste solo un affetto imprescindibile nella tua vita: il suo spazio vitale che si estende dal tuo materasso alla porta della tua camera. Per il resto se ne riparla fra qualche tempo.

Amore: glissi ogni domanda sull’argomento parlando di massimi sistemi. Lavoro: riacquisti buoni rapporti con qualche collega. Salute: potresti vincere il record del maggior tempo passato col broncio. Il consiglio del giorno: non perdere completamente l’uso della parola in questo tuo isolamento massimo. Apri almeno la finestra e parla coi vicini dal balcone. A distanza di sicurezza dei tuoi nervi a fior di pelle.

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Diciamoci pure che la comunicazione oggi non è proprio il tuo forte. Cerchi di fare un lavoro ben fatto, soprattutto durante le riunioni di lavoro, ma Mercurio opposto e la Luna, che ti mette un po’ pressione, fanno storcere il naso sul risultato della tua performance. Dovessi trovare un metro di paragone, probabilmente avrebbe una qualità simile all’accento inglese di Matteo Renzi. Da Shock.

Amore: cerchi di tenere sotto controllo la situazione ma ricorda: al cuor non si comanda. Lavoro: difficile la gestione di tutte le mail e delle telefonate. Salute: scegli il tuo sport preferito: lo zapping con la mano immersa in una ciotola di cioccolatini. Il consiglio del giorno: semplifica la giornata al massimo: una cena tranquilla con chi ami di fronte alla tv. E magari una replica di C’è Posta per Te.

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Come Carima, che ha chiesto l’incontro diretto con Samantha De Grenet al Grande Fratello per chiarire alcuni punti che non le stavano bene, anche tu cara Verginella sei sul piede di guerra. Non hai intenzione di lasciare in sospeso chiarimenti o confronti e, con l’aiuto di Marte e della Luna, ti prepari già tutti i punti da discutere, di persona o in diretta Instagram. Non lasci davvero nulla al caso!

Amore: risolutiva: se non ti ha ancora chiesto di uscire sei tu, in modo pragmatico, a farlo. Lavoro: sei obbligata a mettere mani in caos altrui lasciati soli e abbandonati su qualche scrivania. Salute: piena di risolutezza e di voglia di metterti in gioco. Il consiglio del giorno: usa comunque tatto quando devi comunicare a qualcuno il tuo dissenso. No: scrivere lettere minatorie ritagliando lettere dai giornali non lo trovo un modo delicato.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mentre la scienza conferma che il tempo atmosferico, al risveglio, è in grado di influenzare tutto l’umore di una giornata, io cara Bilancia temo che co questa Luna storta al risveglio tu avrai da imprecare anche se ci sarà un sole che spacca le pietre. Mentre la Luna, però, si sposterà veloce, rimarrà una Venere che fa dannare te e i tuoi spasimanti ai quali risponderai, senza mezzi termini, che non è aria.

Amore: guardi di sottecchi chiunque provi ad avvicinarti con qualche like o complimento. Lavoro: sei lanciata sul concentrarti sul lavoro, allontanando tutto il resto. Salute: in netto recupero in giornata. Il consiglio del giorno: non ci sono drammi nel prendersi un po’ di pausa da flirt e messaggini piccanti! Anzi: puoi avere più tempo da dedicare a te stessa!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

A Torino si sono inventati il regolamento secondo il quale i bimbi fino ad 8 anni non possono giocare a pallone, a differenza dei loro accompagnatori. Questa ingiusta e fastidiosa regola ha sui bambini della città lo stesso fastidioso effetto che ha su di te Mercurio quadrato: non capisci come si possa sottostare ad alcune regole così barbare, come quella di non mettere il parmigiano sulla pasta al tonno, e vivere felici!

Amore: prendi con i piedi di piombo le nuove conoscenze. Lavoro: osservi i colleghi mentre parlano di cose che interessano anche te con gli occhi stralunati e confuso. Salute: floscio come uno spaghetto di soia. Il consiglio del giorno: se qualcuno ti chiede di fare una diretta Instagram o una videocall su zoom tu inventati un mal di gola pazzesco: evita di pronunciarti troppo!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

È ufficiale: Elon Musk è l’uomo più ricco del pianeta… in merito al denaro. Ma per quanto riguarda esperienze e sentimenti, beh caro Sagittario, tu detieni il primato dell’universo! Venere è ancora dalla tua anche se si è spostata un po’ più in là e, con l’aiuto di Mercurio, ti sta aiutando a rendere pratici e reali i tuoi progetti di vita e di lavoro. Continua così e non guardare indietro!

Amore: le promesse sono mature per essere mantenute. Lavoro: usi le tue energie per portare a termine i compiti più importanti in poco tempo. Salute: picchi di adrenalina buona! Il consiglio del giorno: non aver timore di rivedere i tuoi piani: rielabora le informazioni per poter aspirare a qualcosa di più!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Si dice che certi amori facciano giri immensi prima di tornare ma sono convinta che questa cosa dia valida anche per alcune importanti amicizie come quella fra Alessandra Amoroso e Emma Marrone. Grazie a Venere e Luna, anche tu potresti trovarti nel momento giusto per riallacciare rapporti che per te hanno significato tanto e che, per motivi vari, hanno visto la loro intensità abbassarsi!

Amore: disposto ad amare senza più paure e barriere. Lavoro: tu queste cose innovative proprio non le capisci. Ma il vecchio fax non si usa più?! Salute: al top! Il consiglio del giorno: la lettera d’amore scritta su carta pregiata, usando una stilo, ha ancora un fascino inimitabile.

Voto 9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Maestro della comunicazione e della gestione delle idee, con questo Mercurio dalla tua, sai anche quando è necessario andarci piano e tacere nel momento giusto. Mica come Trump che, a seguito di alcuni suoi messaggi davvero fuori luogo, si è visto addirittura chiudere il profilo da Twitter stesso! Tu, invece, stai imparando ad ascoltarti sempre meglio e a rimanere concentrato sui passi da fare. Bravo!

Amore: ami i dialoghi stimolanti che ti aiutino a crescere! Lavoro: dinamico e pieno di idee da portare all’attenzione del boss! Salute: qualche energia drenata ma combatti Marte con la gestione degli impegni. Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per improvvisazioni e ogni possibile nuova esperienza. Vivitela senza limiti.

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mentre il food mentor Marco Bianchi propone un menu inclusivo di carboidrati, c’è chi propone il food cancelling saltando per due settimane la cena. Ma voi, in tutta questa confusione e in barba ad ogni indicazione salutista, preferite darvi al vostro stile alimentare nutrendovi soprattutto di dolcetti e fette di panettone ancora da finire! D’altra parte questa Luna vi smuove e convince a vivere senza regole.

Amore: andate in brodo di giuggiole quando capite che quell’invito ad uscire era un vero appuntamento. Lavoro: precisi e meno sbarellati del solito. Siete i primi a consegnare moduli firmati e controfirmati! Salute: non potete lamentarvi. Il consiglio del giorno: è ora di cambiare foto profilo. Vestitevi fighi e dateci dentro coi selfie.

Voto 7 +