L’oroscopo di oggi 12 agosto 2021: Toro e Vergine chiacchierano senza sosta Nell’oroscopo di oggi, giovedì 12 agosto 2021, la Luna si trova ancora nel segno della Bilancia, segno saggio e giusto per eccellenza. La particolarità però sarà Mercurio, il pianeta del pensiero, che passa dall’estro del segno del Leone alla razionalità concreta e saggia del segno della Vergine. Mercurio in Vergine porta ad una maggiore capacità logica e ad un pensiero più ragionato.

Quanta saggezza nell'oroscopo di oggi, giovedì 12 agosto 2021! Se la Luna si trova ancora, come ieri, nel segno della Bilancia ci sarà Mercurio, il pianeta del pensiero, che passa dal segno del Leone a quello della Vergine. Mercurio in Vergine è un'esaltazione ovvero il segno zodiacale di terra della Vergine ha tra le sue caratteristiche anche quelle di Mercurio. I segni zodiacali che amano Mercurio sono tre: Gemelli, Vergine e Scorpione ciascuno a modo suo.

Mercurio in Vergine è una modalità di pensiero che fa della comprensione reale, profonda, logica e razionale un'assoluta necessità. Se Mercurio è inteso come modalità di espressione, Mercurio in Vergine è schietto, rigoroso, affidabile ma tagliente. Questo pianeta farà sì che i tre segni zodiacali di terra insieme al Cancro e allo Scorpione avranno nei prossimi giorni un particolare lavorio intellettuale, ottimo per utilizzare il relax per pensare a progetti futuri ma anche per attaccare bottone con le persone che li circondano.

Il segno fortunato del giorno è il Toro che approfitterà sia di Mercurio, ma anche degli altri pianeti in Vergine, per godersi ancora di più la spensieratezza tipica sua e di questo periodo dell'anno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’epoca delle idee geniali che ti venivano in mente nei momenti più improbabili sembra improvvisamente terminata. Ora il massimo della genialità può essere il creare uno spot simile a quello della Snickers, mandato in onda in Spagna, che è stato travolto di insulti per essere dichiaratamente omofobo… assolutamente indifendibile! A favorire la gestazione di trovate poco utilizzabili troviamo Luna opposta e Mercurio appena uscito da una posizione favorevole. Fai così: lascia che ci pensino gli altri mentre tu pisoli!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: combatti la voglia di sfogare le tue frustrazioni discutendo col partner…! Non servirebbe a nulla! Lavoro: qualche piccolo ritardo nelle consegne dei pacchi che hai spedito… non puoi farci nulla ma devi comunque sorbirti qualche lamentela! Salute: spossato e nervoso… eppure il Blue Monday è molto lontano! Il consiglio del giorno: fingi che il computer ti si sia bloccato e fai fare le cose più antipatiche agli altri! (Ovviamente non devi farti beccare!).

Voto 6 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dovresti ringraziare Urano e Marte a tuo favore! Il loro influsso energico e determinato ti consente di superare ogni ostacolo senza aver paura di sbagliare (anche se questo Saturno qualche problemino te lo dà!). Mi sembri più forte e vigoroso degli atleti alle olimpiadi che hanno, non solo, portato a casa medaglie e riconoscimenti, ma si sono addirittura regalati la soddisfazione di aver superato i propri limiti e di non aver mai mollato nemmeno un attimo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: l'idea di una vacanza solo tu e lui in giro per cantine ti solletica l'immaginazione! Lavoro: calo di tensione: finalmente riesci a ragionare con calma! Salute: solido e resistente come uno scoglio in mezzo al mare! Il consiglio del giorno: no Torone, superare il tuo record di gelati mangiati un giorno non è effettivamente quello che avevo in mente!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Liu Jo ha fatto causa a Kendall Jenner per somme da capogiro… tutto per colpa di una campagna pubblicitaria mai arrivata alla fine! Contenziosi e discussioni sembrano essere anche la vostra portata principale: Venere, Marte e Mercurio vi mettono molta pressione addosso ma è grazie a Saturno e Luna se riuscite a mantenere il controllo e dare le vostre motivazioni senza perdere le staffe. Rimanete concentrati su voi stessi senza sbilanciarvi troppo: vedrete che riuscirete a chiarire la vostra posizione!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: dispettosi e poco inclini al perdono facile… state diventando impegnativi! Lavoro: rischiate di discutere con un superiore per la vostra divergenza di idee… Salute: non siete esattamente nella condizione giusta per iscrivervi al torneo di beach volley! Il consiglio del giorno: allenate la vostra resistenza mettendo un concerto di musica che non vi piace a tutto volume del vostro soggiorno. Dovete resistere almeno 15 minuti senza spegnere!

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È una di quelle giornate dove non ne azzecchi una. Con quella Luna quadrata ti senti come Beatrice di York al matrimonio di William e Kate: partito da casa con un cappellino che pensavi fosse il top ma che, una volta arrivato in chiesa, avresti voluto nascondere ovunque! Si tratta solo di una sensazione passeggera Cancretto: tutti gli altri pianeti, inclusa Venere, sono pronti a coccolarti e rassicurarti: faglielo fare e smettila di torturarti inutilmente per le tue scelte passate e presenti! Non serve a nulla!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: pensieroso e pieno di dubbi… sicuro di voler rovinare così questa giornata col partner?! Lavoro: pensiero fisso sulle scadenze. Basta che non ti fai schiacciare dalle responsabilità! Salute: l'umore non è dei migliori, potrebbe darti fastidio anche somatizzandosi con piccoli acciacchi… Siediti bene alla scrivania! Il consiglio del giorno: fai un grosso sforzo e getta tutte le letterine che hai ricevuto dai tuoi ex di quando eri piccolo! Non serve tenerle nel cassetto!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Imparare dei propri errori è una dote unica e che può rivelarsi davvero proficua. Lo sa bene il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che ha conservato in uno dei suoi uffici, uno scheletro di orso preistorico, metafora del fallimento più grosso della sua carriera: quello di aprire una sezione concorrenziale alle aste online di eBay! Con questo Saturno opposto, anche tu stai imparando a rivalutare i tuoi sbagli… certamente faticoso ma ti sarà di grande aiuto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: qualcosa mi dice che quel famoso ex che era improvvisamente scomparso potrebbe ricomparire dal nulla! Lavoro: pazienza e cautela: non è più il momento di lasciarsi prendere la mano! Salute: sei nel mood giusto per organizzare una piccola serata sulla spiaggia con tanto di buonissima sangria! Il consiglio del giorno: guarda le soluzioni dei cruciverba che non ti vengono: il senso di completezza sarà comunque impagabile nel vedere tutta la griglia completata!

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Grazie alle doti intuitive date da Venere e ad un apporto razionale e calcolato come quello di questo Mercurio, riesci finalmente a dire e prevedere cose che si mostreranno quasi sempre corrette! Un po' come le scienziato che nel 1962 aveva previsto l'avvento dei telefonini smartphone con tanto di precisa descrizione dei nostri attuali telefonini, anche tu vedi lungo! Ti riuscirà facile vaticinare quasi tutto: dai risultati delle partite al totale della bolletta della luce!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: bacini teneri scambiati sotto il parasole del lettino. Lavoro: sei sempre la prima della classe (o dell’ufficio!) e con questo Mercurio a favore non hai eguali! Salute: non perderti troppo dietro a rimuginamenti vari… ti faranno soltanto perdere un po’ di concentrazione! Il consiglio del giorno: indecisa sull’outfit per una festa in spiaggia? Reinventa il pareo e usalo come fosse un top! Potrebbe lasciare tutti a bocca aperta!

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mel Brooks, regista e neo 95enne, sta per rilasciare una sua autobiografia dove ha voluto includere un messaggio molto importante: “Ridere fa bene alla vita”. Tramite i suoi film, Brooks ha segnato un’epoca di pellicole cult ma ci tiene tuttora a ricordare che la parte importante della nostra esistenza è nel buonumore e nella nostra determinazione ad accogliere tutto col sorriso. Ecco perché la Luna di oggi capita a fagiolo sul tuo segno Bilancina: l’allegrezza che senti non è affatto fuori luogo! Sfruttala e prendi tutto col giusto peso!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti stai riguardando tutte le puntate di Bridgerton sotto l’ombrellone per prendere spunto, vero? Lavoro: non ti colgono mai impreparata: sei super organizzata e sul pezzo! Salute: stai divinamente… ti ci vorrebbe soltanto che qualcuno ti regalasse una vacanza per raggiungere il top!Il consiglio del giorno: ascoltati almeno mezz’ora di barzellette spassose prima di uscire di casa! Potrai rivenderle coi colleghi!

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi qualcuno potrebbe addirittura darti del pazzoide! Eppure loro non sanno che tutte le tue decisioni e le tue mosse sono profondamente articolate e ben pensate! Ringrazia questo Mercurio che finalmente è tornato a favore: ti darà delle intuizioni geniali! Un po' come quella del riproporre il panettone anche sotto l’ombrellone, accompagnato da frutta fresca come ananas e albicocche che, nonostante tutto, riesce a mietere consensi come mai prima d’ora! Tranquillo: impareranno ad apprezzarti presto!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il tuo animo da pasturatore ribelle si è destato! Ora chi ti ferma più?! Lavoro: finalmente la tua capacità di multitasking si è risvegliata! Torni ad essere una macchina da guerra (da scrivania)! Salute: scattante ed energico, pronto a giocare col frisbee sulla spiaggia! Il consiglio del giorno: puoi proporre di tutto… ma non la pizza con l’ananas! Per quella c’è un girone dell’inferno costruito appositamente!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’ennesimo colore di questa lunghissima stagione sembra essere il burnt coral: un arancio intenso che ricorda le tonalità del pesca ma con un carattere più deciso. Tu però, che odi le tendenze e le mode tout-court, non riesci proprio a limitarti ad una singola cromiaa e, se potessi, ti piacerebbe avere una serie di abiti cangianti pronti a cambiare colore a tuo piacimento… Questa temporanea sensazione di non essere mai completamente appagato da quello che vivi è colpa di una Venere quadrata: è lei che ti fa guardare l’armadio e farti dire “cosa mi metto!?”.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: capacità di relazionarsi completamente inibite. Cammini ad almeno cinque metri di distanza da chiunque… Lavoro: stanco di rispondere alle stesse mail, inizi a fare copia-incolla senza prestare troppa attenzione a cosa invii! Salute: È già tanto se riesce a mescolare il ghiaccio nel tuo cocktail… Che non ti chiedano altro! Il consiglio del giorno: ancora indeciso sul look? Portati dietro una borsa giorno piena di alternative alla tua mise! Sarai pronto per ogni evenienza!

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai tutte le carte in regola ma spesso te ne dimentichi, soprattutto quando una Luna come questa si mette di traverso e ti convince di non valere abbastanza! Dovresti fare come Lorella Cuccarini: la showgirl si è fidata del giudizio di Maria De Filippi e accettato la cattedra di canto ad “Amici” anche se molti pensavano non fosse in grado di farlo! Credi agli altri soprattutto quando ti sostengono. Sarà anche merito loro se troverai le forze che pensavi di non avere!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: anche se non ci stai credendo, il barista ha chiesto proprio il tuo numero! Lavoro: non ce la fai proprio ad abbandonare il cercapersone… nemmeno in vacanza! Salute: affranto come un bimbo che si trova a tu per tu con il giornalino dei compiti delle vacanze… Il consiglio del giorno: crea un gruppo whatsapp pieno dei tuoi amici più stretti! Sarà il gruppo del mutuo aiuto perfetto in occasioni come questa!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Potresti ancora non essertene resoconto ma grazie a questa Luna che è rientrata a tuo favore e a Mercurio, che ufficialmente si è levato dai maroni, hai assunto nuovamente il pieno controllo della situazione e riesci addirittura a riacquistare del fascino precedentemente dato per disperso. Come Billie Eilish, che ha debuttato al primo posto della classifica italiana senza nemmeno passare dal via, anche per te ci sono buone probabilità che la giornata ti convinca che finalmente arrivato il momento del tuo riscatto! Osa!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: stai ancora studiando la situazione: non sei effettivamente pronto per lanciarti! Lavoro: improvvisamente tutti i calcoli ti vengono corretti: merito di Mercurio! Ringrazialo.Salute: evita sforzi troppo pesanti: non è passato troppo tempo da quando Marte lo avevi opposto! Il consiglio del giorno: è giunto il momento di dare uno scossone alla tua vita: prova un colore di capelli che non avresti mai osato prima!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Polemici e arrabbiati con tutti, per colpa di un Marte opposto che fa presto a farvi partire per la tangente. Siete pronti a dare battaglia su ogni notizia o decisione altrui. A volte lo fate con ragione di causa, come quando vi siete impuntati sull’ingiustizia del poter essere licenziati dal vostro datore di lavoro semplicemente con un messaggio su Whatsapp, altre volte invece esagerate un po’ troppo con le vostre convinzioni. Cercate di distrarvi… magari guardando, solo da lontano, qualche bel bagnino mentre siete stesi sul lettino…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: troppo selettivi, scartate tutti come se vi trovaste una versione reale di Tinder! Lavoro: forse è giunto il momento di mettere il messaggio "fuori ufficio" sulla vostra e-mail…. Salute: correte, volate, vi muovete… Ma solo nei vostri sogni. Quelli che fate stesi sull'amaca addormentati in giardino! Il consiglio del giorno: il contare prima di rispondere non vi aiuta a tenere la bocca chiusa? Fate così: distraetevi e pensate a cosa c’è da mangiare per cena. Sarete così indecisi ed affamati che farete fatica a continuare a discutere!

Voto 5 +