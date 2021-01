Nell'oroscopo di oggi, lunedì 11 gennaio 2021, notiamo che Venere, appena entrata nel segno del Capricorno, si impegna fin da subito a creare una certa sintonia con Marte. Avere nel cielo astrologico Marte e Venere in armonia mi fa tirare un sospiro di sollievo, soprattutto perché si trovano in segni di terra quindi particolarmente attenti alla stabilità dal punto di vista emotivo. Dico questo perché non possono notare quanto il Sole si stia pericolosamente avvicinando alla congiunzione con Plutone che, è vero, avviene una volta all'anno, ma che quest'anno guardiamo con maggior sospetto soprattutto perché (spoiler) sarà a ridosso della Luna nuova.

L’oroscopo del giorno 11 gennaio

Ancora per tutta la giornata di oggi la Luna si troverà nel segno del Sagittario che dona una certa libertà, indipendenza di pensiero e voglia di ampliare le proprie prospettive che bilancia equamente la predominanza saturnina nel cielo astrologico. Come dire che questa Luna in Sagittario apre le finestre di una stanza che rischierebbe di sapere un po' troppo di tradizione.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Oggi le carinerie non fanno per te. Con l’accoppiata di Luna e Venere quadrate sei quasi disposto a scendere in campo per discutere animatamente con la stessa “classe” con la quale Antonella Elia e Samanta De Grenet si sono definite reciprocamente “la regina del gorgonzola” e la “principessa degli assorbenti”. Anche tu potresti essere di lingua tagliente in una giornata come questa!

Amore: è già tanto se non mandi a quel paese chiunque ti attraversi la strada. Lavoro: lavori benissimo… ma da solo e lontano da chiunque respiri. Salute: più teso e nervoso di così solo i tiranti del Golden Bridge! Il consiglio del giorno: salva le persone che ami: metti al collo un cartello con scritto “Attenzione, Mordo!”.

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mercurio oggi si trova in posizione poco agevole e fin troppo audace per te: potrebbe farti pensare o dire cose che non incontrano troppo il gusto delle persone che ti stanno a sentire! Attento a quello che dichiari, non vorrei mai finisse come con gli ideatori di pubblicità un po’ eccessive come quelle dell’asteroide delle merendine o la più recente sulla pasta coloniale ed imperialista!

Amore: non riesci proprio a smettere di fissare quel collega così carino dall’altra parte dell’ufficio. Lavoro: giornata poco produttiva: ti lasci distrarre da qualsiasi cosa! Salute: vibri ad alte frequenze: energie a non finire! Il consiglio del giorno: prendi coscienza del fatto che non tutti sono disposti a seguirti nelle tue “follie ragionate”: mettersi a ridipingere tutta casa alle 3 di mattina non è roba per tutti!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questo Mercurio continua a rendervi attenti, sgamati e particolarmente attenti. Riuscite persino a cogliere i messaggi nascosti dietro dei corti animati strambi come “Dillermand”, l’uomo dal “pene più lungo del mondo”, che sta spopolando in Danimarca. Non vi sfugge niente, nemmeno il messaggio segreto più nascosto del mondo.

Amore: …allora non aveva cancellato il vostro numero! Stava solo aspettando che Venere tornasse a favore per scrivervi! Lavoro: super attivi, mandate mail di lavoro ancor prima di esservi svegliati completamente. Salute: male prima del caffè mattutino ma recuperate benissimo! Il consiglio del giorno: evitate di mandare messaggi importanti prima della pausa pranzo: avete prima bisogno di schiarirvi le idee!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Checché se ne dica, gli scienziati sostengono che, nel 2020, la Terra ha girato su se stessa molto più velocemente del solito. Anche se siamo tutti d’accordo nel sostenere che il tempo non è comunque passato abbastanza velocemente, tu caro Cancretto sei comunque convinto che l’anno nuovo non sia ancora iniziato: ora che Marte, Saturno e Giove non ti rompono più le chele, ci si è messa Venere a creare drammi da telenovela spagnola!

Amore: che nessuno ti parli di coppie o sentimenti: non è proprio aria! Lavoro: sei in ripresa crescente: non lasciarti distrarre! Salute: un po’ meno energico rispetto a ieri ma nulla di cui preoccuparti!Il consiglio del giorno: hai presente quel tasto laterale sul tuo cellulare? Quello per metterlo silenzioso? Ecco… potresti usarlo!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La tua voglia di intessere discorsi con qualcuno, oggi, è davvero pari a zero. Mercurio opposto ti fa impastare la lingua, Marte quadrato di rende super teso e Giove storto non ti aiuta nelle piccole vicissitudini. L’unico modo per ingannare tutti questi pianeti sarebbe quello di travestirti con qualche costume da personaggio di fantasia come ha fatto Vladimir Luxuria vestendosi da Befana… anche se lei è stata subito scoperta dalla nipote…

Amore: potresti impegnarti un po’ di più nelle tue dichiarazioni. Lavoro: speri di perdere la coincidenza coi mezzi pubblici per aver la scusa necessaria a non andare in ufficio. Salute: disponi bene delle poche energie che hai… Il consiglio del giorno: qualsiasi sia la lista infinita di prove che dovrai superare, non dimenticare mai che ci sarà sempre qualcuno pronto ad abbracciarti e a farti sentire a casa!

Voto 5

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Lo spostamento di Mercurio, in cielo, ti ha portato un po’ di scompenso e, probabilmente, ti ha costretto a cambiare ritmo (soprattutto in ufficio). Hai però guadagnato Venere a favore che ti scalda il cuoricino ogni giorno che passa e potresti sentirti come il Golden Retriever che confuso, di fronte ad un paio di pantofole a forma di cuccioli, ha deciso di restare immobile ed accucciato ad osservarle con occhioni sognanti.

Amore: riesci finalmente a trovare un buco libero, nella tua agenda, per coccole e baci. Lavoro: costretta a rivedere una serie di appuntamenti incasinandoti l’agenda di outlook. Salute: ancora non propriamente con la batteria al 100%. Lasciati in carica per, ancora, qualche ora. Il consiglio del giorno: fare il primo passo è sempre difficile ma ricorda: dietro ogni piccola paura ci sta un’emozione grande così!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La magia del mondo in cui viviamo a volte è in grado di stupirci senza nemmeno avvisarci. Anche in giornate come queste, dove Venere ha iniziato a darti fastidio, piccoli segnali che riesci a scorgere riescono a darti quella carica in più per andare avanti senza demoralizzarti. Possono essere occasioni in ufficio oppure lo scorgere una foca monaca insolitamente approdata dopo più di 70 anni nel Salento!

Amore: non è il momento di dare appuntamenti a qualche bel bocconcino conosciuto online: non sei ancora pronta. Lavoro: sei in prima linea (o in primo piano, se le fai online) in tutte le riunioni dove si chiedono idee nuove da mettere in pratica. Salute: ballerina: copriti bene e non cedere al calo energetico. Il consiglio del giorno: lascia stare outfit scomodi e super scollati: ci saranno momenti giusti anche per quelli. Questo lunedì sii pratica e comoda: per scattare meglio verso i tuoi obiettivi!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

È giunto il momento di appendere i tuoi strumenti al chiodo. Così come Rowan Atkinson ha scelto di abbandonare per sempre il ruolo di Mr. Bean, anche tu hai finalmente partorito l’idea di abbandonare alcune strade che non fanno più per te. Saturno e Mercurio hanno sancito la fine di alcuni percorsi e, anche se Marte ancora non ti ha dato la forza per chiuderli in modo definitivo, è solo questione di tempo prima che tu ti apra al nuovo.

Amore: concederti qualche momento di relax e di intimità è un toccasana. Pensaci. Lavoro: ascolti i vaneggiamenti dei colleghi in ufficio alzando gli occhi al cielo ed invocando perdono per i peccati che ti hanno obbligato a questo. Salute: non sei al top della forma, prenditi pausette più lunghe. Il consiglio del giorno: vasca calda e bomba profumata per fare un bagno speciale. Evita le candele: la cera si attacca ovunque.

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Oggi riesci a prendere con ottimismo invidiabile qualsiasi notizia stramba o preoccupante che arriva alle tue orecchie, persino quella del fantomatico asteroide che potrebbe colpire la Terra entro Maggio. Questa Luna a tuo favore ti fa iniziare talmente bene questa giornata che nulla riuscirebbe a farti preoccupare. Non ho bisogno di dirti che questo tuo pensiero positivo è la miglior arma!

Amore: usi la strategia del solletico per vedere la cosa che preferisci del tuo partner: il suo sorriso. Lavoro: andare in ufficio non è un peso… soprattutto perché molte volte lavori steso sul divano. Salute: la giornata parte molto bene! Il consiglio del giorno: sfrutta l’ondata di ottimismo mattutino per fare qualche minuto di esercizi ginnici. (Basta che non ti metti a saltare sul letto mentre il partner dorme!).

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai segnato sull’agenda le date di uscita degli album di Rihanna e Adele? Quest’anno, grazie alla nuova leggerezza che hai conquistato, riesci persino a trovare spazio per alcune nuove piccole gioie senza per forza focalizzarti solo sugli impegni. Buona, anzi, buonissima la Luna che riesce a darti grandi soddisfazioni! (Magari riesci pure a rimediarti il dessert in pausa pranzo!)

Amore: ti senti pronto per fare dei grossi passi in avanti. Lavoro: ti fai meno problemi del solito a delegare parte del tuo lavoro: impari il valore della collaborazione e del delegare. Salute: sei talmente energico e forzuto che potrei addirittura insignirti del titolo di Supereroe! Il consiglio del giorno: dedicati, almeno per qualche ora al pomeriggio, ad hobby che hai tenuto da parte per troppo tempo!

Voto 9 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Frena Acquario. Togli dal carrello le 12 scatole di nano da giardino che hai messo in lista ora che hai scoperto che i tuoi gusti kitsch hanno avuto il nulla osta dalle grandi menti del fashion e del design. Mercurio ha finalmente deciso di darti ragione su un sacco di cose ma tu, non contento, ti spingi sempre un po’ più in là aspirando sempre più a cose estreme. Ad esempio, il colore dei capelli “arcobaleno” aspetterei a prenotarlo dal parrucchiere.

Amore: hai già organizzato la cenetta sexy in webcam con il tuo partner? Lavoro: sei sul pezzo ma le energie per concentrarti come si deve ti mancano. Salute: energico come un orso in letargo. Il consiglio del giorno: limitati a pianificare, scrivere, stendere testi e convertirli in comode versioni PDF. Oggi il tuo compito è di organizzare tutto da una comoda postazione con seduta.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non tutte le pazzie che avete in mente sono così mal pensate! Se, come Arisa, vi fosse venuto in mente di colorarvi qualche ciocca di bianco, state per certi che troverete qualcuno in grado di apprezzare la vostra innovazione e che potrebbe, addirittura, trovarvi bellissimi. D’altro canto Venere vi guarda con gli occhietti pieni di luccichio e potrebbe farvi battere il cuoricino per qualcuno di inaspettato senza preavviso!

Amore: vi riaprite timidamente ai sentimenti. Lavoro: vi lasciate trascinare dai nuovi progetti con grande entusiasmo! Salute: migliora drasticamente a fine giornata. Il consiglio del giorno: è il momento giusto per buttare quello che non serve: fate in modo di gettare nella pattumiera anche lettere, dediche e foto che non volete più portare con voi. Fate spazio al nuovo.

Voto 7 +