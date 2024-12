L’oroscopo di domani, lunedì 9 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: tutto un fremito di passione.

Lavoro: ormai anche il capo ti chiede consigli.

Fortuna: è la tua partner in crime.

Il consiglio del giorno: aspetta che tutti stiano al tuo ‘passo’.

Voto: 9 ardito.

Toro

Amore: dieta a basso contenuto di zuccheri.

Lavoro: un po’ svogliato.

Fortuna: vorresti attirarla con una calamita.

Il consiglio del giorno: non scoraggiarti troppo.

Voto 6 e mezzo e ti sta stretto.

Gemelli

Amore: pronto a dichiarazioni spericolate.

Lavoro: rischi tutto come i giocatori di Texas Hold'em con un all in.

Fortuna: vi permette di fare ‘salti carpiati’ senza riscaldamento.

Il consiglio del giorno: potete esprimere qualsiasi desiderio.

Voto 7 e mezzo fortunelli.

Cancro

Amore: è nuovamente nelle tue corde.

Lavoro: puoi svelare il tuo asso nella manica.

Fortuna: fiducioso di poterla incontrare prima delle vacanze di Natale.

Il consiglio del giorno: contatta un flirt che hai lasciato in sospeso.

Voto 7 in ripresa.

Leone

Amore: non è la tua materia preferita.

Lavoro: qui puoi sempre concentrarti per dare il massimo.

Fortuna: pronto a ordinare una nuova fornitura su Amazon.

Il consiglio del giorno: segui le ultime novità di Sanremo.

Voto 6 + un po’ infastidito.

Vergine

Amore: ti sembra di giocare a nascondino.

Lavoro: meteo sereno con qualche rovescio.

Fortuna: non trovi più il suo numero per contattarla.

Il consiglio del giorno: non sei ancora pronta per fare giochi di parole.

Voto 5 disorientata.

Bilancia

Amore: lo stringi stretto stretto al cuore.

Lavoro: avanti a tutta birra.

Fortuna: ti regala grandi soddisfazioni.

Il consiglio del giorno: puoi concederti qualche sfizio.

Voto 8 molto soddisfatta.

Scorpione

Amore: solo se è un buon match.

Lavoro: da organizzare con molta attenzione.

Fortuna: al momento in risparmio energetico.

Il consiglio del giorno: vivi le relazioni giorno per giorno.

Voto 6 a galla.

Sagittario

Amore: in stand by, ma per poco.

Lavoro: gagliardo e pieno di iniziative.

Fortuna: non è al 100%.

Il consiglio del giorno: prima di agire vaglia tutte le possibilità.

Voto 5 e mezzo ma solo per la Luna storta.

Capricorno

Amore: voto distinto, ma a te non basta.

Lavoro: rigido e coriaceo come il granito.

Fortuna: la cerchi come gli eurini dispersi in fondo alla borsa.

Il consiglio del giorno: non lamentarti per qualsiasi cosa.

Voto 7 e mezzo poco soddisfatto.

Acquario

Amore: riprendi in mano sia la teoria che la pratica.

Lavoro: qui sei sempre sul pezzo.

Fortuna: hai trovato la formula magica.

Il consiglio del giorno: sogna in grande.

Voto 8 con grande determinazione.

Pesci

Amore: ancora molto attivo e piacevole.

Lavoro: pronti solo su questioni creative.

Fortuna: inizia a scarseggiare come il cioccolato in dispensa.

Il consiglio del giorno: le intuizioni sono sempre da seguire.

Voto 7 e mezzo sulla vostra rotta.