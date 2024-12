video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 6 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: come un pirata che, con la bandiera al vento e il cannocchiale in mano, scruta l’orizzonte pieno di conquiste.

Lavoro: non lasciarti sopraffare dalla fretta, rischia di portarti fuori strada.

Fortuna: fate coppia fissa.

Il consiglio del giorno: hai già messo su un’agenda più fitta di quella di un capo di stato, ma con un unico obiettivo: spassartela senza sosta tutto il weekend!

Voto: 8 +

Toro

Amore: sei quasi deciso a disinstallare tutte le app di incontri che hai sul cellulare.

Lavoro: non vedi l’ora di timbrare il cartellino e tuffarti sul tuo adorato divano.

Fortuna: la ritrovi nei piccoli gesti di gentilezza quotidiana….spalanca bene gli occhi.

Il consiglio del giorno: Avvisa tutti che, a causa dell'imminente arrivo di Venere quadrata, la tua voglia di interagire col mondo è scesa sotto i livelli di congelamento.

Voto: 5

Gemelli

Amore: fate prove di baci, davanti allo specchio.

Lavoro: i vostri colleghi tirano un sospiro di sollievo: finalmente è venerdì!

Fortuna: arrotonda tutto per eccesso.

Il consiglio del giorno: concedetevi letture leggere e spassose, perfette per regalare un po’ di riposo alla vostra testolina affaticata.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: ti prepari di nuovo a sbattere le ciglia, come se fossi in uno spot di mascara.

Lavoro: ricominci a scambiare qualche parola davanti alla macchinetta del caffè.

Fortuna: scoprire che la gastronomia sotto casa ha il tuo piatto preferito e pure in offerta.

Il consiglio del giorno: hai ancora tempo per imparare a lavorare a maglia e sfoggiare qualche sciarpa fatta a mano sotto l’albero di Natale.

Voto: 6 ma va migliorando

Leone

Amore: senti le tue certezze vacillare.

Lavoro: dai ordini chiari e diretti, senza troppi giri di parole.

Fortuna: tenta di addolcirti un po' con piccole sorprese.

Il consiglio del giorno: riserva un po' di energia per cantare a squarciagola: chi l’avrebbe mai detto che urlare tutto sulle note dei tuoi brani preferiti può essere più liberatorio della meditazione?

Voto: 6 un po' striminzito.

Vergine

Amore: senti nell’aria l’arrivo di venti polari artici.

Lavoro: non prendertela con chi ti corregge, ogni tanto può succedere anche a te.

Fortuna: sta giocando a nascondino e ha trovato un nascondiglio davvero impeccabile.

Il consiglio del giorno: una doccia calda con oli profumati e asciugamani soffici e caldi: il modo perfetto per coccolarti e liberarti di tutta la tensione della settimana.

Voto: 5 + e una pacca sulla spalla.

Bilancia

Amore: sei quasi pronta a dichiarare il tuo amore ad alta voce.

Lavoro: hai energia da vendere ma anche da regalare.

Fortuna:sta scegliendo con cura l’outfit giusto per la serata.

Il consiglio del giorno: una playlist piena di pezzi dance da discoteca anni '90 potrebbe essere perfetta per accompagnarvi durante la giornata. Una dose extra di motivazione non guasta mai!

Voto: 8 pieno.

Scorpione

Amore: sei quasi certo di voler cambiare numero telefonico.

Lavoro: meno fai, meno faresti.

Fortuna: ti incoraggia a manifestare il tuo disappunto.

Il consiglio del giorno: per favorire un sonno tranquillo e ricaricare le energie, sorseggia una bevanda calda come una tisana o una camomilla aromatica. Funzionano a meraviglia per calmare la mente e il cuore.

Voto: 5 pungente.

Sagittario

Amore: stai andando forte, apri tutte le porte.

Lavoro: lascia un po' di spazio anche agli altri.

Fortuna: ti tiene tutti gli appuntamenti segnati in agenda.

Il consiglio del giorno: anche se ormai hai superato l’età, scrivi comunque la letterina a Babbo Natale: sarai sicuramente ascoltato.

Voto: 8 super!

Capricorno

Amore: non sei ancora pronto a salutare Venere… ma potresti approfittarne per dichiarare il tuo amore prima che cambi segno, no?

Lavoro: hai bisogno di riacquistare sicurezza.

Fortuna: fa scorta di caramelle, per tenere alta la dolcezza.

Il consiglio del giorno: prenditi qualche minuto per fare qualcosa che ti piace davvero, anche se sembra inutile: la felicità sta nelle piccole pause.

Voto: 7

Acquario

Amore: metti fuori casa un distributore di numerini, come quelli del supermercato, per tenere sotto controllo la fila.

Lavoro: hai tutte le risposte giuste.

Fortuna: ti saltella intorno come un coniglietto felice.

Il consiglio del giorno: compra una confezione di tisane detox assortite.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: ne sentite la presenza.

Lavoro: vi arrivano richiami dal capo… ma non è certo colpa vostra se in ufficio sembra che tutti parlino una lingua aliena!

Fortuna: bussa alla porta, ma non è la vostra.

Il consiglio del giorno: sfoderate i vostri migliori occhioni dolci.

Voto: 6