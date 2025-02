video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 5 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 5 febbraio 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: pronto a dare il massimo.

Lavoro: un’esplosione di genialità.

Fortuna: ti organizza giornate meravigliose.

Il consiglio del giorno: preparati perché il meglio deve ancora arrivare.

Voto: 8 sprizzi di gioia da tutti i pori.

Toro

Amore: ti lasci andare a tutti i piaceri.

Lavoro: non sei proprio una ‘spada’.

Fortuna: la ritrovi solo nell’amore, ma quello fisico.

Il consiglio del giorno: punta tutto sull’outfit quando non hai nulla da dire.

Voto 7 e mezzo per il coraggio.

Gemelli

Amore: generosissimi senza alcun limite.

Lavoro: è meglio della serata dei giochi di società.

Fortuna: vi fa rimbalzare come l’elastico del bungee jumping ogni volta che c’è una minima difficoltà.

Il consiglio del giorno: ogni tanto fate un po’ di selezione .

Voto 8 e mezzo tanta voglia di fare.

Cancro

Amore: dai tutto nei primi 4 minuti.

Lavoro: sei pronto a fare lo slalom come gli sciatori sulla pista di gigante.

Fortuna: la vorresti super tecnica come le attrezzature degli atleti professionisti.

Il consiglio del giorno: dovrai imparare ad ‘accontentarti’.

Voto 7 e mezzo da 0 a 100 in pochi secondi.

Leone

Amore: è come una vacanza nei mari del sud.

Lavoro: se ti mette fretta tu mandi un sostituto.

Fortuna: vuoi il trattamento da vero ‘principino’.

Il consiglio del giorno: prenota una vacanza al caldo.

Voto 5 bisogno di calma.

Vergine

Amore: tutto un fremito di passione.

Lavoro: non dura più di 8 ore al giorno.

Fortuna: ti coccola come il pacco ‘da giù’ per gli studenti fuori porta.

Il consiglio del giorno: goditi questo momento.

Voto 8 e mezzo serenissima.

Bilancia

Amore: hai bisogno di un po’ di studio prima di applicarti.

Lavoro: ti diverti come se fossi al Luna Park.

Fortuna: ti vorrebbe più sciolta ma ora sei un pezzettino di granito.

Il consiglio del giorno: fai un favore anche a chi, per te, non se lo merita.

Voto 6 e mezzo rigidona.

Scorpione

Amore: fa parte del tuo allenamento giornaliero.

Lavoro: non sei disposto a contrattare.

Fortuna: ha solo poche aree di competenza al resto ci pensi tu.

Il consiglio del giorno: non pensare di poter fare tutto da solo.

Voto 5 intransigente.

Sagittario

Amore: decisamente hot.

Lavoro: nuovi panorami come un viaggio verso mete sconosciute.

Fortuna: ti riempie la giornata di grandi emozioni.

Il consiglio del giorno: mettiti subito all’opera.

Voto 7 + ti puoi applicare di più.

Capricorno

Amore: ti basta solo che ti lasci tranquillo.

Lavoro: avvisa tutti che non sei l’ufficio reclami.

Fortuna: ha la forma di un lettino della spa con accanto tutto il macchinario per fare un hydrofacial.

Il consiglio del giorno: prenota un trattamento nel tuo centro estetico preferito.

Voto 7 ma poco impegno.

Acquario

Amore: sai trovare tutti i difetti più uno.

Lavoro: fai strage di ‘collaborazioni’.

Fortuna: ti passa una tisanina rilassante ma non farà un grande effetto.

Il consiglio del giorno: non è detto che tu debba per forza spuntare tutta la tua ‘to do list’.

Voto 5 perché non ascolti, senti e basta.

Pesci

Amore: baci infiniti.

Lavoro: può aspettare.

Fortuna: ti garantisce resistenza meglio delle pile Duracell.

Il consiglio del giorno: passeggiata nel bosco più vicino a casa.

Voto 7 e mezzo cosmici.