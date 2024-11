L’oroscopo di lunedì 4 novembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: come un poker d’assi.

Lavoro: vesti i panni del teorico intellettuale e ti stanno a pennello.

Fortuna: convinta con due parole a fare di tutto.

Il consiglio del giorno: stordisci tutti con una raffica di barzellette.

Voto: 8 felicissimo.

Toro

Amore: che si aprano le danze.

Lavoro: fiducioso dell’avvenire.

Fortuna: è come la crema per le mani in borsa, la trovi al momento giusto.

Il consiglio del giorno: pronto a fare i regali di Natale.

Voto 7 finalmente rilassato.

Gemelli

Amore: calma piatta.

Lavoro: optate per il silenzio assenso.

Fortuna: avete un rapporto da conoscenti di lunga data.

Il consiglio del giorno: giornata per recuperare pensieri e energie.

Voto 5 annoiati.

Cancro

Amore: ‘eccezionale veramente’ come direbbe Abattantuono.

Lavoro: sempre con la mano alzata come gli zelanti.

Fortuna: vorresti che fosse in un distributore automatico.

Il consiglio del giorno: attenzione a fare il pesantone.

Voto 7 ingombrante.

Leone

Amore: al top come piace a te.

Lavoro: tutti inchiodati ad ascoltarti.

Fortuna: ti dona come un abito fatto su misura.

Il consiglio del giorno: puoi ammiccare al crush che ti fa impazzire .

Voto 8 irrefrenabile.

Vergine

Amore: è out of office.

Lavoro: confuso e disordinato: un dramma.

Fortuna: come una pastasciutta senza sale.

Il consiglio del giorno: non lasciarti travolgere dalla frenesia.

Voto 5 – confusionaria.

Bilancia

Amore: splendi come una stella nel firmamento.

Lavoro: prendi possesso della scrivania del capo.

Fortuna: puoi esprimere più di tre desideri.

Il consiglio del giorno: concediti un acquisto folle.

Voto 8 e mezzo meravigliosa.

Scorpione

Amore: solo coccole caste.

Lavoro: vacanzina fuori programma.

Fortuna: niente sprint solo relax.

Il consiglio del giorno: felice di restare con le mani in mano.

Voto 6 ma comunque sereno.

Sagittario

Amore: livello insuperabile.

Lavoro: come un docente universitario sulla cattedra.

Fortuna: ti permette performance da vero campione.

Il consiglio del giorno: pioggia di complimenti perché te lo meriti.

Voto 9 un vero trionfo.

Capricorno

Amore: dovresti capire meglio i tuoi gusti.

Lavoro: va bene solo se non ti mettono dei dubbi.

Fortuna: è come l’abbonamento basic con pubblicità sulle piattaforme on demand.

Il consiglio del giorno: corso di ceramica per imparare a modellare.

Voto 6 e mezzo alla scoperte di un nuovo te.

Acquario

Amore: non stai più nella pelle.

Lavoro: puoi argomentare tutti gli argomenti anche quelli più ostinati.

Fortuna: ti piace offrirla a chi ne ha più bisogno.

Il consiglio del giorno: regali speranza e sorrisi a tutti.

Voto 8 + super positivo.

Pesci

Amore: temperature da pieno inverno.

Lavoro: arretrate in penultima fila.

Fortuna: è partita per una meta caraibica senza avvisarvi.

Il consiglio del giorno: imparate a prenderla con filosofia.

Voto 5 cambio di stagione.