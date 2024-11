L’oroscopo di domani, sabato 30 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: con Venere in questa posizione, se dimostri affetto è solo per sbaglio.

Fortuna: ti fa sgasare come i motorini fermi al semaforo.

Il consiglio del giorno: ascolta la Luna e cerca di guardare il mondo con empatia, nemici compresi.

Voto: 7

Toro

Amore: se dici una cosa è quella.

Fortuna: la Luna opposta ha oscurato il tuo ottimismo.

Il consiglio del giorno: rispolvera il tuo film d’azione preferito: per tenerti attivo almeno con il pensiero.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: fingete di avere qualche malanno di stagione.

Fortuna: attendete il suo ritorno.

Il consiglio del giorno: una pizza quattro formaggi con extra gorgonzola, mangiata per cena potrebbe non essere esattamente l’alleata ideale per una nottata di sonno tranquillo.

Voto: 5

Cancro

Amore: se sorridi è solo per togliere l’insalata dai denti.

Fortuna: senti che ti manca, ma non glielo dici.

Il consiglio del giorno: se vuoi giocare d’anticipo sui regali di Natale, valuta un regalo per il partner che comprenda un’esperienza da condividere insieme. Potrebbe essere l’occasione perfetta per ritrovare sintonia e rafforzare il vostro legame.

Voto: 5 –

Leone

Amore: i tuoi messaggini vengono salvati subito tra i preferiti.

Fortuna: abbonda come le foglie secche al parco.

Il consiglio del giorno: la Luna tornerà a sostenerti già dal primo pomeriggio. Quindi, visto che non sopporti chi ti corregge su ogni dettaglio, prova a non fare lo stesso con gli altri.

Voto: 7 +

Vergine

Amore: per colpa di Mercurio, ti fai un sacco di inutili domande.

Fortuna: ti sopporta poco pure lei.

Il consiglio del giorno: metti in pausa il correttore automatico e prova a goderti un complimento, anche se è scritto con più errori di grammatica di quanti tu riesca a contare (sento già che stai andando in affanno).

Voto: 5

Bilancia

Amore: Venere ti mette i bastoni tra le ruote.

Fortuna: la tua ironia, accentuata dalla presenza di Mercurio, è una vera manna dal cielo.

Il consiglio del giorno: rimani fedele al tuo obiettivo.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: amoreggi castamente.

Fortuna: fa la raccolta differenziata al posto tuo.

Il consiglio del giorno: lasciati conquistare dall’entusiasmo di Venere e trova la forza di abbandonare il caldo abbraccio del piumone.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: vorresti arrivare dritto al punto.

Fortuna: Mercurio ti suggerisce tutte le risposte giuste.

Il consiglio del giorno: hai un mazzo infinito di idee, quindi scegli con calma e gioca una carta alla volta.

Voto: 8 e mezzo

Capricorno

Amore: tenero come un peluche formato gigante.

Fortuna: lamentarsi sarebbe un peccato.

Il consiglio del giorno: allenati a preparare liquori fatti in casa: saranno perfetti come pensierini di Natale per i colleghi… e per l’astrologa di fiducia.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: parte maluccio ma verso sera recuperi.

Fortuna: ti regala progetti e nuove idee.

Il consiglio del giorno: non metterti paletti e non lasciarti abbattere anzi ,con carta e penna alla mano, fai una lista chiara di tutto ciò che vuoi realizzare.

Voto: 7 –

Pesci

Amore: accettate un invito a cena, ma quando si avvicina l’ora di uscire iniziate a tentennare.

Fortuna: non vi solleva dal malumore.

Il consiglio del giorno: vi serve disperatamente una mano per gestire meglio la routine domestica. Potreste affidarvi a un’app per organizzare le vostre giornate o almeno per evitare di dimenticare, per l’ennesima volta, il latte al supermercato.

Voto: 4 e mezzo