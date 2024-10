video suggerito

L’oroscopo di sabato 26 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 26 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: hai voglia di metter su famiglia.

Fortuna: ti sbaciucchia per benino.

Il consiglio del giorno:non fare scelte troppo azzardate.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: Marte ti fa apparire terribilmente sexy.

Fortuna: ti auguri, che almeno lei, parli la tua lingua.

Il consiglio del giorno: metti il vocabolario in borsa, si sa mai potesse servire.

Voto: 5+

Gemelli

Amore:Venere in opposizione continua a mettere alla prova il vostro rapporto di coppia, creando qualche tensione. Tuttavia, la Luna di oggi potrebbe offrirvi un po' di sollievo, aiutandovi ad essere più accomodanti e aperti durante le discussioni.

Fortuna: ti vuole bene a prescindere.

Il consiglio del giorno:puntate sul trucco acqua e sapone, è sempre la scelta migliore.

Voto: 6

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

Cancro

Amore: sei impeccabile con la parola.

Fortuna: vai a cercarla con ottimismo.

Il consiglio del giorno: sei pronto ad affrontare ogni cosa, ripetitelo a voce alta davanti allo specchio.

Voto: 6 +

Leone

Amore: come un fiume in piena.

Fortuna: scarta un cioccolatino e vedi cosa ti suggerisce.

Il consiglio del giorno: con Venere che ti sostiene, potresti già sentire il desiderio di iniziare a comprare qualche regalo di Natale, approfittane.

Voto: 7

Vergine

Amore: se pensi a qualche gesto romantico ti viene da grattare.

Fortuna: la trovi tra le pagine di un romanzo.

Il consiglio del giorno: non dimenticare mai di aggiungere un'emoji a forma di cuoricino alla fine di ogni tuo messaggio su WhatsApp. Anche le tue frecciatine abituali sembreranno più dolci.

Voto: 6 +

Bilancia

Amore: ovunque ma non sotto le lenzuola.

Fortuna: l’ottimismo ti fa puntare alto, ma sii cauta.

Il consiglio del giorno: Ebbene sì, infilarsi la tuta e uscire a fare una bella passeggiata fa bene anche a te.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: hai voglia di divertirti.

Fortuna: la trovi nell’espansione del tuo sapere.

Il consiglio del giorno: cerca di non litigare per delle sciocchezze.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Amore: così tenero che ti si taglia con un grissino.

Fortuna: tra le braccia del tuo partner fin dopo cena.

Il consiglio del giorno: se devi passare al supermercato per fare la spesa settimanale, fallo oggi, così eviti di accumulare tutto all'ultimo momento o trovarti indisposto dalla Luna storta di domani.

Voto: 7 +

Capricorno

Amore: come cantava Mina : parole, parole.

Fortuna:per andarla a cercare ti senti pigro.

Il consiglio del giorno: amplifica la chiarezza mentale con delle gocce di olio essenziale di bergamotto e limone nel diffusore per ambienti.

Voto: 7

Acquario

Amore: oggi non ti senti molto in vena di coccole.

Fortuna: è lì, pronta a mettersi al tuo servizio.

Il consiglio del giorno: se la Luna ti fa rispondere con stizza, pensaci un attimo prima di proferire verbo.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore:il vostro cuoricino si sente un pò confuso.

Fortuna: fa l’offesa e vi volta le spalle.

Il consiglio del giorno: tutto ciò che serve a coccolarvi e a sciogliere la tensione è ben accetto.

Voto: 7 –