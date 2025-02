video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 26 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di mercoledì 26 febbraio 2025 con le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: passionale come un bacio rubato sotto la pioggia.

Lavoro: come un atleta alla finale all'Olimpico.

Fortuna: è il tuo amico del cuore che non vedi da tempo.

Il consiglio del giorno: non aver paura di esprimere le tue emozioni, anche con gesti plateali.

Voto: 8 tutto cuore

Toro

Amore: ti senti trascurato, ma non chiuderti troppo.

Lavoro: troppi imprevisti, ma la tenacia paga.

Fortuna: devi sudartela, ma arriverà.

Il consiglio del giorno: non lasciare che la frustrazione ti blocchi.

Voto 5 hai bisogno di una pacca su una spalla.

Gemelli

Amore: dolce come un cornetto caldo al mattino.

Lavoro: dinamici stile DJ che mixa senza sosta.

Fortuna: frizzante come una bibita appena stappata.

Il consiglio del giorno: esagerate con i sentimenti e con le spese.

Voto 8 pronti al party.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 25 febbraio 2025

Cancro

Amore: sensuale come un tango argentino.

Lavoro: coordinato come un’orchestra sinfonica.

Fortuna: ritmata come un battito di mani in una festa.

Il consiglio del giorno: ballala, questa giornata, senza freni.

Voto: 8 tutto un fungo

Leone

Amore: tagliente come un diamante appena inciso.

Lavoro: spinoso come una rosa bellissima ma difficile da cogliere.

Fortuna: sottile come un filo d’erba nel vento.

Il consiglio del giorno: sorridi di più, critica di meno.

Voto: 5 e mezzo perché non sai stare zitto.

Vergine

Amore: sobrio come un tè caldo senza zucchero.

Lavoro: attento come un contabile con la calcolatrice sempre in mano.

Fortuna: instabile come una bilancia impazzita.

Il consiglio del giorno: controlla le spese prima che sia troppo tardi.

Voto: 6 sufficiente

Bilancia

Amore: speri di scorgere un bucaneve.

Lavoro: preciso come un orologio svizzero.

Fortuna: lieve come un fiocco di neve che cade.

Il consiglio del giorno: scopriti un po’, anche se fa ancora freddo.

Voto: 7 con il maglioncino scollato

Scorpione

Amore: affilato come un rasoio nuovo di zecca.

Lavoro: intenso come un interrogatorio da poliziesco noir.

Fortuna: sfuggente come una saponetta bagnata.

Il consiglio del giorno: rilassati e lascia andare qualche battaglia.

Voto: 5 e mezzo svuota la mente.

Sagittario

Amore: esplosivo come un fuoco d’artificio.

Lavoro: scatenato come un venditore all’ultimo giorno di saldi.

Fortuna: sfolgorante come una medaglia d’oro.

Il consiglio del giorno: guarda il film ‘I Gonnies’ degli anni '80.

Voto: 8 come al Luna park

Capricorno

Amore: razionale come una partita a scacchi.

Lavoro: solido come una montagna.

Fortuna: misurata come un cucchiaino di zucchero nel caffè.

Il consiglio del giorno: ogni tanto lascia che la vita ti sorprenda.

Voto: 7 e mezzo tutto in sequenza

Acquario

Amore: equilibrato come una bilancia perfettamente tarata.

Lavoro: diplomatico come un ambasciatore di lunga esperienza.

Fortuna: stabile come un faro nella tempesta.

Il consiglio del giorno: metti pace anche dentro di te.

Voto: 9 serenissimo

Pesci

Amore: precisi come una tabella di marcia ben studiata

Lavoro: perfetti come un progetto senza sbavature.

Fortuna: calcolata come un’operazione matematica esatta.

Il consiglio del giorno: lasciate un po’ di spazio all’improvvisazione.

Voto: 7 e mezzo troppo impostati