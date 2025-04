video suggerito

L'oroscopo di venerdì 25 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di venerdì 25 aprile 2025 punta su valori altissimi e non solo perché si tratta della Festa della Liberazione: la Luna si congiunge a Nettuno e l'amore si fa cosmico.

Ariete

Amore: Il cuore batte a mille, ma cerca di non travolgere chi ami con troppe attenzioni. La passione va dosata, come il peperoncino.

Lavoro: Prendi il comando, ma evita di voler fare tutto da solo. Marte ti sostiene, ma la squadra ti completa.

Fortuna: Buona, ma ballerina. La Luna nel tuo segno amplifica ogni emozione, anche la più piccola.

Il consiglio del giorno: Non tutti vogliono essere salvati. A volte, basta esserci.

Voto: 7

Toro

Amore: Hai voglia di stupire con un tocco artistico anche in amore. Sorprendi con un messaggio poetico, magari in rima.

Lavoro: La creatività è la tua arma segreta. Un’idea fuori dagli schemi potrebbe trasformarsi in un successo inaspettato.

Fortuna: Alta, specialmente quando segui l’istinto estetico. Fidati del tuo buon gusto.

Il consiglio del giorno: Osa con un look audace, anche solo per te stesso.

Voto: 8

Gemelli

Amore: Vi guardate allo specchio e pensate che è tempo di amare di più… voi stessi. Venere a sfavore da settimane vi ha impigriti.

Lavoro: Avete voglia di rimettervi in pista, e con Marte e Giove dalla vostra parte, anche le scartoffie vi sembreranno una palestra.

Fortuna: In salita. Il cambiamento inizia con una buona decisione… tipo quella di iniziare da oggi.

Il consiglio del giorno: Ogni trasformazione inizia con un piccolo "sì" a voi stessi.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: Le emozioni sono una giostra e tu oggi sei seduto sulla carrozza più alta: non è il giorno per dichiarazioni avventate.

Lavoro: Occhio ai contratti e ai messaggi ambigui. Mercurio ti confonde e potresti fraintendere qualcosa di importante.

Fortuna: Bassa. Meglio evitare esperimenti, specie online: stai sul classico.

Il consiglio del giorno: Fai una lista delle cose che sai vere. Ti servirà.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Amore: Sei irresistibile e lo sai. Chi ti sta vicino oggi si sentirà trattato come una regina o un re.

Lavoro: Le idee brillano come i diamanti. Con Marte dalla tua parte, ogni progetto è una conquista.

Fortuna: Altissima. Hai il tocco magico: dove metti il cuore, nasce una festa.

Il consiglio del giorno: Sorridi con tutto te stesso. Ti basta questo per far girare il mondo.

Voto: 9

Vergine

Amore: L’amore oggi è un concetto astratto che ti infastidisce. Ti basta che nessuno invada il tuo spazio vitale.

Lavoro: Evita le riunioni e i brainstorming: non sei dell’umore giusto per interagire con esseri umani.

Fortuna: Bassa. Più cerchi di controllare, più tutto sfugge. Lascia correre.

Il consiglio del giorno: Comunica solo se necessario. E in monosillabi.

Voto: 5

Bilancia

Amore: Non puoi più sfuggire al confronto. Se ti viene chiesto come stai, non puoi cavartela con “tutto bene”.

Lavoro: Troppa pressione. Se puoi, prendi tempo. Le risposte arriveranno, ma non oggi.

Fortuna: Bassa. La Luna contro ti fa inciampare nelle parole, nei pensieri e anche nei tappeti.

Il consiglio del giorno: Sii sincero, anche se ti sembra complicato.

Voto: 4 e mezzo

Scorpione

Amore: Sei desideroso di pace e armonia, ma sei pronto a scattare per un messaggino non risposto. Occhio al sarcasmo.

Lavoro: Con Marte contrario la pazienza scarseggia. Meglio evitare discussioni sui dettagli.

Fortuna: Così così. Oggi serve equilibrio, e tu non hai voglia di cercarlo.

Il consiglio del giorno: Un bel respiro prima di ogni risposta. Anche quella mentale.

Voto: 6

Sagittario

Amore: La Luna ti rende affascinante e sensibile. Un nuovo incontro potrebbe sorprenderti.

Lavoro: Le idee volano altissime: oggi potresti risolvere un problema annoso con un’intuizione geniale.

Fortuna: Alta. Tutto fila liscio se segui l’istinto.

Il consiglio del giorno: Non aspettare il consenso altrui: vai, lanciati!

Voto: 8

Capricorno

Amore: Non è giornata per grandi gesti romantici. Se qualcuno ti chiede coccole potresti rispondere con un bonifico.

Lavoro: Rimani fedele alla tua serietà tradizionalista: non è il momento di rischiare, soprattutto con Mercurio storto.

Fortuna: Bassa. Resta nella tua zona sicura. Fuori c’è troppa nebbia.

Il consiglio del giorno: Se ti chiedono un’opinione, usa la diplomazia.

Voto: 5

Acquario

Amore: Hai bisogno di stimoli mentali più che emotivi. Oggi ti innamori di una voce o di un’idea.

Lavoro: Il cervello corre veloce. Sfrutta la spinta di Mercurio per scrivere, creare, risolvere.

Fortuna: Buona. Se riesci a rallentare un attimo, le occasioni si faranno notare.

Il consiglio del giorno: Vai piano. Anche i geni hanno bisogno di dormire.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: Siete dolcissimi, ma anche un po’ troppo permalosi. Chi vi ama deve imparare a decifrare i vostri silenzi.

Lavoro: Siete ispirati. Anche un compito banale può trasformarsi in una poesia tra le vostre mani.

Fortuna: Alta. Tutto ciò che fate con il cuore oggi si trasforma in magia.

Il consiglio del giorno: Fate un gesto gentile… a voce, non via chat.

Voto: 8 e mezzo