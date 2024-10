video suggerito

L’oroscopo di giovedì 24 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 24 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: vorresti divorarlo come l’hamburger alle 4 di mattina a fine serata.

Lavoro: fai sempre centro come un vero maestro a freccette.

Fortuna: compare come la fata madrina che trasforma la zucca in carrozza.

Il consiglio del giorno: fai emergere il tuo entusiasmo un pochino alla volta.

Voto: 7 vuoi tutto e subito.

Toro

Amore: hai lo stesso stile del marinaio con una fidanzata in ogni porto.

Lavoro: ti mette in ansia come la verifica sui verbi irregolari.

Fortuna: è tutta concentrata nei tuoi muscoli scalpitanti come gli atleti olimpionici.

Il consiglio del giorno: evita il famoso ‘passo più lungo della gamba’.

Voto 5 + in buffering.

Gemelli

Amore: è piuttosto materiale come una borsa di super lusso.

Lavoro: va tutto a gonfie vele, proprio come piace a voi

Fortuna: emozionante come la prima discesa con lo snowboard che attendete trepidanti.

Il consiglio del giorno: fate sempre gioco di squadra.

Voto 8 e voglia di giocare.

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 23 ottobre 2024

Cancro

Amore: lo proteggi meglio di uno scudo indistruttibile.

Lavoro: bisogna sempre lasciati ‘carta bianca’.

Fortuna: è totalmente inglobata tra le tue meravigliose qualità.

Il consiglio del giorno: dai chiare e precise indicazioni a tutti i tuoi collaboratori.

Voto 7 e mezzo ordine e disciplina.

Leone

Amore: ti coccola come una spa cinque stelle lusso.

Lavoro: concentrato solo sulle ‘connections’ come gli esperti di LinkedIn.

Fortuna: ti fa guadagnare sempre la prima fila anche se non eri riuscito a prenotarla.

Il consiglio del giorno: sbarbato e impomatato per sottolineare quanto sei figo.

Voto 8 in gran spolvero.

Vergine

Amore: ci vuole il traduttore simultaneo.

Lavoro: come il tecnico della lavatrice, precisissimo e molto competente.

Fortuna: sei una vera studiosa della materia, ora dovresti provare ad applicarla.

Il consiglio del giorno: non tutti apprezzano il dettaglio microscopico.

Voto 7 zelante.

Bilancia

Amore: ti travolge di meraviglia come il foliage autunnale

Lavoro: amorevole e disponibile come gli stagisti degli anni novanta.

Fortuna: vi siete riconnesse come l’invio di immagini e documenti con l’AirDrop.

Il consiglio del giorno: ti riappropri di eleganza e compostezza

Voto 7 e mezzo armoniosa.

Scorpione

Amore: effetto montagne russe dopo due piatti di tagliatelle.

Lavoro: riesci a correggere anche il ‘correttore automatico’ del computer.

Fortuna: ti mette in mute ogni volta che vuoi puntualizzare.

Il consiglio del giorno: battutine e risate sono la tua valvola di sfogo.

Voto 5 da gestire.

Sagittario

Amore: generosissimo, ne hai per tutti.

Lavoro: ponto a crescita e espansione come i manager dei grandi gruppi americani.

Fortuna: vi divertite a immaginare progetti impossibili.

Il consiglio del giorno: weekend con gli amici nella casa di campagna.

Voto 7 e mezzo voglia di condividere.

Capricorno

Amore: ha un gusto più agro che dolce.

Lavoro: manager rampante fatto e finito.

Fortuna: prova a limare la tua lingua un po’ pungente.

Il consiglio del giorno: slega qualche nodo al tuo fazzoletto.

Voto 6 e mezzo voglia di rivincita.

Acquario

Amore: pronto a ghostare chi ti sta troppo addosso.

Lavoro: ti mimetizzi con il colore delle pareti per non essere interpellato.

Fortuna: ti garantisce sempre l’ultimo biglietto al concerto sole out.

Il consiglio del giorno: la sincerità è una virtù ricordatelo.

Voto 5 indisposto.

Pesci

Amore: avete bisogno del manuale delle istruzioni.

Lavoro: tutto sotto strettissimo controllo.

Fortuna: è un concetto nuovo da studiare approfonditamente.

Il consiglio del giorno: la razionalità risolve molto ma non tutto.

Voto 6 e mezzo freddini.