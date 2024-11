video suggerito

L’oroscopo di domani sabato 23 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 23 novembre 2024, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Amore: chiacchierare per stordire il partner non è la scelta giusta.

Fortuna: ti aiuta a prenderla con filosofia.

Il consiglio del giorno: cerca di non rubare il parcheggio a nessuno, ok che ti senti bello carico ma in questo caso non hai ragione.

Voto: 7 –

Toro

Amore: Venere sostiene i tuoi sogni romantici.

Fortuna: preferisci solide realtà.

Il consiglio del giorno: addormentati tra le braccia di chi ami: non ci sono studi scientifici a confermarlo, ma di certo fa un gran bene… almeno all’umore.

Voto: 7

Gemelli

Amore: I vostri cambi d’umore sono ubriacanti.

Fortuna: vi dona uno sguardo serafico, anche quando serafico non è.

Il consiglio del giorno: usate un po' di strategia e non rispondete d’impulso: meglio contare fino a dieci prima di replicare al messaggio dell'amico che vi ha appena dato buca.

Voto: 4 e mezzo

Cancro

Amore: le smancerie ti mettono a disagio.

Fortuna: trovare dei fazzoletti nuovi sul fondo della borsa.

Il consiglio del giorno: prova a dare senza pretendere nulla in cambio, potrebbe essere la svolta per questa giornata (o per la vita).

Voto: 6 –

Leone

Amore: SEXY ( tutto in maiuscolo).

Fortuna: ti aiuta a trovare scorciatoie alternative.

Il consiglio del giorno: tieni un diario dove segnare tutte le idee geniali che ti vengono, potrebbero sempre tornarti utili.

Voto: 7 a mani basse

Vergine

Amore: sei pronta a fare grandi passi ma ,calcolare gli interessi del mutuo, lo lasci volentieri a qualcun altro.

Fortuna: se ti facesse un bonifico sapresti come ringraziare.

Il consiglio del giorno: lascia che tuo nipote si arrangi con i compiti: oggi il tuo ruolo è solo quello della zia che porta la merenda e distribuisce biscotti, non consigli di matematica.

Voto: 6

Bilancia

Amore: ti infastidisce come il prezzemolo tra i denti.

Fortuna: ti fa fare bella figura appena apri bocca.

Il consiglio del giorno: con Venere quadrata un pò di detox potrebbe aiutare.

Voto: 7

Scorpione

Amore: è una cosa semplice.

Fortuna: ti fa ritrovare quel minimo di forza per alzarti dal divano che Marte ti ha tolto.

Il consiglio del giorno: lascia i regali di Natale nel carrello virtuale, in attesa del Black Friday.

Voto: 6 + (carino e coccolo ma sexy come una ciabatta)

Sagittario

Amore: conti le ore che ti separano dal ritorno in ufficio.

Fortuna: ti ignora tranquillamente.

Il consiglio del giorno: presentati al pranzo dai parenti con un dolce goloso: sarà il tuo biglietto d'ingresso per farti perdonare quelle battutine "simpatiche" che inevitabilmente scapperanno.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: l’ultimo dei romantici.

Fortuna: hai sempre la proposta giusta al momento giusto.

Il consiglio del giorno: regalati un momento di puro relax in dolce compagnia o in compagnia di un dolce.

Voto: 8 +

Acquario

Amore: basta che non richieda particolari sforzi.

Fortuna: ti invia messaggi chiari e forti.

Il consiglio del giorno: se cerchi il massimo del comfort, ordina un nuovo materasso che combini memory foam e molle insacchettate: la pennichella è garantita.

Voto: 7

Pesci

Amore: fate fatica ma ci tenete.

Fortuna: non vi da il giusto limite.

Il consiglio del giorno: abbassate le persiane e fingetevi malati fino a lunedì.

Voto: 4 (ma vedete di non farvi prendere dallo sconforto)