L'oroscopo di domani, domenica 23 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: lo posticipi di qualche giorno.

Fortuna: come un ronzio di sottofondo.

Il consiglio del giorno: lanciare piatti non farà di te un campione di frisbee.

Voto: 5

Toro

Amore: facile facile.

Fortuna: imbrocchi tutto o quasi.

Il consiglio del giorno: sperimenta una ricetta con ingredienti comprati a caso.

Voto: 8 +

Gemelli

Amore: vi interessa parecchio.

Fortuna: vi segue nella vostra tabella di marcia.

Il consiglio del giorno: chiamate la vostra migliore amica e mettetevi in pari sugli ultimi aggiornamenti, ma senza aggiungere dettagli di fantasia.

Voto: 7

Cancro

Amore: metti il pausa il cuoricino e pensa a te stesso.

Fortuna: non sempre la carta degli “imprevisti” riserva una brutta sorpresa.

Il consiglio del giorno: un salto in libreria per risollevare l’umore.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Amore: trabocca.

Fortuna: ti fa sentire al posto giusto.

Il consiglio del giorno: butta giù la prima bozza della tua autobiografia.

Voto: 8

Vergine

Amore: regali qualche bacino.

Fortuna: trovi parcheggio lontano da casa e ne approfitti per far volentieri due passi.

Il consiglio del giorno: cucina dei muffin al cioccolato per merenda.

Voto: 6

Bilancia

Amore: alzi le mani (in segno di resa eh).

Fortuna: ci prova in ogni modo ma con scarsi risultati.

Il consiglio del giorno: rifugiarti in un eremo forse è la soluzione.

Voto: 4 e mezzo

Scorpione

Amore: un gran numero di pretendenti al citofono di casa.

Fortuna: piaci, e non solo per il tuo fascino, ma anche per la tua intelligenza.

Il consiglio del giorno: regalati un nuovo completo di pizzo, sexy come te nessuno mai.

Voto: 8 super

Sagittario

Amore: per un piatto di lasagne fumanti.

Fortuna: ti fa trovare la tavola apparecchiata.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio rilassante con pietre calde.

Voto: 7 +

Capricorno

Amore: senti qualche leggero battito.

Fortuna: sa che te la caverai.

Il consiglio del giorno: fai solo quello che ti fa star sereno.

Voto: 6

Acquario

Amore: altruista.

Fortuna: sempre dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: sai quali sono tutti i benefici del cardamomo? informati, ne rimarrai stupito.

Voto: 8

Pesci

Amore: sotto ogni forma.

Fortuna: non avete problemi a brillare.

Il consiglio del giorno: viaggiate sempre con il vostro taccuino degli appunti sotti braccio.

Voto: 7 e mezzo