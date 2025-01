video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 22 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 22 gennaio 2025 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Amore: come un rebus.

Lavoro: vorresti fare la rivoluzione.

Fortuna: ti suggerisce ‘calma e sangue freddo’ come la celebre canzone degli anni 2000.

Il consiglio del giorno: non reagire alle provocazioni.

Voto: 6 e mezzo nervosetto.

Toro

Amore: come un caffè senza zucchero.

Lavoro: vorresti ricevere onorificenze mondiali.

Fortuna: ascolta tutti i tuoi commenti, anche quelli futili.

Il consiglio del giorno: non rinunciare mai all’amore.

Voto 5 – titubante.

Gemelli

Amore: fare centro bendati è un’impresa.

Lavoro: provate a essere un po’ più precisi.

Fortuna: non sempre avvera tutti i desideri.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di cucina.

Voto 7 bravi ma non bravissimi.

Cancro

Amore: decisamente generosissimo.

Lavoro: pronto a condividere tutte le tue merende.

Fortuna: ti offri come tuttofare perché ti piace essere sempre impegnato.

Il consiglio del giorno: dai una mano ma solo agli amici più stretti.

Voto 8 generoso.

Leone

Amore: solo se ti fa stare bene.

Lavoro: ti piace avere sempre ragione.

Fortuna: fatica a stare dietro a tutte le tue richieste.

Il consiglio del giorno: evita di stressare tutti con il tuo umore impegnativo.

Voto 5 burbero.

Vergine

Amore: un po’ troppo frettolosa.

Lavoro: vuoi inaugurare una ‘nuova era’.

Fortuna: ti fa un sacco di complimenti per le tue innate capacità.

Il consiglio del giorno: fai solo azzardi calcolati.

Voto 8 spericolata.

Bilancia

Amore: gusto agro-dolce.

Lavoro: hai bisogno di prendere ‘ripetizioni’.

Fortuna: non ha molte opzioni da offrirti.

Il consiglio del giorno: correggi il tiro per non mancare il bersaglio.

Voto 6 da ricalibrare.

Scorpione

Amore: puoi trovare la tua metà della mela.

Lavoro: ti lasci andare alla creatività più disparata.

Fortuna: al tuo fianco come l’ombrello tascabile quando vieni sorpreso da una pioggia torrenziale.

Il consiglio del giorno: progetti ambiziosi.

Voto 8 fantastico.

Sagittario

Amore: lo sogni come una rilassante spiaggia caraibica.

Lavoro: vorresti fosse divertente come uno scivolo d’acqua a Mirabilandia.

Fortuna: probabilmente ha cambiato numero per essere contattata.

Il consiglio del giorno: ridimensiona i tuoi obiettivi.

Voto 6 appena sufficiente.

Capricorno

Amore: metti tutto te stesso.

Lavoro: sempre il primo della classe.

Fortuna: ti rinvigorisce come un ginseng di prima mattina.

Il consiglio del giorno: cena a casa con tutti i tuoi cari.

Voto 7 felicemente casalingo.

Acquario

Amore: ti sta volentieri alla larga.

Lavoro: meglio rivedere le priorità.

Fortuna: non è sempre pronta a recuperarti quando inciampi.

Il consiglio del giorno: silenzio stampa.

Voto 5 fuori luogo.

Pesci

Amore: lo distribuite a dozzine come le rose.

Lavoro: verso l’infinito e oltre come Buzz Lightyear.

Fortuna: offre servizi aggiuntivi.

Il consiglio del giorno: sorridi sinceri a tutte le persone che incontrate.

Voto 8 e mezzo gioiosi.