L'oroscopo del 2021 è atteso con una certa impazienza soprattutto perché, dopo i grandi cambiamenti sociali in tutto il mondo del 2020 e dopo l'inizio burrascoso del 2021, vogliamo avere qualche certezza in più su che cosa ci attende almeno dal punto di vista astrologico. Per questo la vostra astrologa del cuore, oltre all'oroscopo 2021 raccontato per filo e per segno, ha deciso di dedicare anche un post ai voti per ciascun segno zodiacale per i prossimi 12 mesi. Supererete il 2021 a pieni voti oppure sfiorerete la sufficienza? In tutti casi non fatevi abbattere perché, come sempre, il libero arbitrio avrà la meglio anche sull'oroscopo.

Ariete

Come ti ho già detto il bello di questo 2021 sarà proprio l'equilibrio che riuscirai a dimostrare tra l'entusiasmo, la passione, la vivacità che ti sono propri di carattere e una nuova capacità di ponderare con saggezza. Per questo, nonostante Saturno a favore, la noia non subentrerà alla tua follia impetuosa. Per capirci: dove la passione cieca non vorrà sentire ragioni né tantomeno consigli quando individua un obiettivo da conquistare, praticamente immediatamente, di contro Saturno a favore (in sestile dal segno dell'Acquario) sarà in grado di farti almeno programmare una tabella di marcia per step con tanto di possibili ripensamenti, cosa che di solito non capita mai considerazione.

Voto: 7 abbondante

Toro

Quest'anno Toro dovrai decisamente ribaltare l'elenco delle cose che ti fanno felice. Soprattutto sarà bene che fin dall'inizio dell'anno tu ti rimbocchi le maniche e ti faccia bene consigliare da qualche amico che ritieni particolarmente coraggioso, audace, folle e creativo nei cambiamenti. Tutto questo perché il cambiamento, che tu lo voglia o no, farà parte dei prossimi 12 mesi anche se cercherai in tutti modi di tenerlo lontano dalla tua porta come quando non rispondi al citofono sapendo che si tratta solamente di una promozione pubblicitaria.

Voto: 6 scarsissimo

Gemelli

Lo so che con gongolerete alla grande sentendo parlare dei prossimi 12 mesi che vi attendono e soprattutto, spoiler, della seconda metà del 2021 se appartenete alla terza dei decade dei nati nel segno dei Gemelli ovvero, più o meno, a coloro che sono nati tra il 10 e il 20 giugno. Avere infatti contemporaneamente Giove e Saturno a favore significa che non solo risulterete ancora più accattivanti e affascinanti del solito ma anche che poi, una volta conquistata la preda, che sia un fidanzato oppure una nuova passione, non ve ne stancherete nel giro di una settimana scarsa. Quindi insomma badate bene a quelli che sono i vostri obiettivi di conquista perché potreste portarveli appresso per parecchio, parecchio tempo.

Voto: : 9

Cancro

Caro Cancro non so se tu ti sia già ripreso dai festeggiamenti iniziati poco prima di Natale quando hai scoperto che, dopo tre lunghissimi anni, Saturno si era finalmente dedicato a rompere le scatole ad un altro segno che non fossi tu. In ogni caso, quando ti riprenderai dal delirio di felicità e sollievo e leggerai questo oroscopo 2021 potrai essere felice del fatto che contemporaneamente i prossimi 12 mesi ti riservano tanto riposo, di quello che piace a te accoccolato sul divano a guardare l'infinito accarezzando il gatto, ma anche tanta voglia di filosofeggiare, idealizzare, progettare in grande. Per la messa in pratica si attendono tempi migliori.

Voto: 7 + di incoraggiamento

Leone

Diciamo che le stelle ti mettono a dura prova nel 2021 che tu sarai chiamato, nei prossimi 12 mesi, a rispondere con maggiore lucidità e impegno a tutte le domande che ti farà Saturno contro praticamente come l'ufficiale della Guardia di Finanza quando batte il piedino innervosito di fronte ai tuoi confusi libri contabili. Per fortuna proprio su questi schermi la tua astrologa di fiducia ha scritto un post su come affrontare Saturno contro e per fortuna, grazie lale tue caratteristiche innate, sei uno che non si dà per vinto e che ha il coraggio di mettersi in gioco in qualsiasi occasione. Abituati a un po' di ristrettezze economiche e a dover prendere delle decisioni mature, non sempre le migliori dal punto di vista estetico ed edonistico.

Voto: 4 e mezzo

Vergine

Puoi continuare, come hai già iniziato a fare nel 2020 nonostante tutto, a goderti questi mesi nei quali la realizzazione dei tuoi progetti sembra seguire un filo che non è sempre logico ma piuttosto impulsivo, coraggioso, passionale. Urano a favore ti rende più scaltra, veloce, addirittura qualche volta opportunista ma di sicuro mai tentennante: l'etica resta sempre una tua grande qualità ma in questo caso qualche volta passerà davanti il desiderio di riuscire e anche in un tempo breve. Quindi, anche qualora Nettuno dovesse crearti qualche problemino di delusione a causa di un incauto volo pindarico, sappi che la ripresa sarà delle più veloci che tu abbia mai visto in vita tua anche perché, qualsiasi cosa succeda, l'adrenalina per ciò che hai osato tentare sarà più forte di qualsiasi altro sentimento.

Voto: 8

Bilancia

È l'anno della riscossa Bilancina mia: bando ad ogni genere di autocritica e di limitazione in nome dell'eleganza, buona educazione, formalità. Nei prossimi 12 mesi il tuo oroscopo prevede che sia tu a decidere non solo per te ma anche per le persone che ti stanno attorno che dovranno prendere sul serio i tuoi desideri, anche quelli che non hai il coraggio o la voglia di dichiarare ufficialmente, e darsi da fare, pena essere espulsi immediatamente senza alcuna possibilità di reintegrazione.

Voto: 8+

Scorpione

Cerco di essere buona e ottimista dandoti 4/5 e non un quattro schietto Scorpionaccio perché so che tu sei già uno che non lesina le autocritiche, le autocommiserazione, le paranoie e il tormento. Il fatto è che in questo 2021 tra Urano in opposizione e Giove e Saturno che non sembrano voler collaborare, ti troverai più volte a dover cambiare meta durante il percorso: per questo, se posso darti un consiglio, evita di fare dei grandi progetti e soprattutto cerca di vedere il lato positivo anche in alcune novità che, siamo chiari, non solo non avevi considerato me non avevi nemmeno nessuna voglia di tentare. Il bello è che le emozioni che proverai saranno talmente tante da non lasciarti mai annoiato davanti ha una serie TV per adolescenti. Anzi, tutto questo tormento ti porterà ancora di più ad indagare quella parte di subconscio che ritieni essere molto ma molto più interessante di quanto tu non faccia apparire all'esterno.

Voto: 4/5

Sagittario

Il tuo 2021 sagittario è un po' come quando stai facendo il costo tu Cost su una cabrio negli Stati Uniti e di fronte a te c'è una strada lunga il sole alto e addirittura una pompa di benzina con tanto di fast-food proprio a pochi chilometri. Praticamente tutto sembra filare liscio nei prossimi 12 mesi tanto che nemmeno tu ci crederai del tutto. Il bello è che le cose filano lisce, appunto, e che tu avrai un sacco di voglia di condividere piaceri, chiacchiere, divertimenti… L'unico problema, se proprio volessimo trovarne uno, sarà che la tua tentazione ad abbandonarti inconsciamente e imprudentemente a nuovi progetti e occasioni sarà ancora più irrefrenabile del solito. Quindi insomma, ma occhio a non esagerare perché c'è sempre un Nettuno in quadratura che può portare delusioni con il quale fare i conti.

Voto: 7

Capricorno

Questo 6 e mezzo è meritatissimo Capricorno anche se per il 2021 non si prospettano grandi show da uomo dell'anno ma piuttosto un periodo di riservatezza e tranquillità. Lo so che stai già sbuffando a sentire parlare di tranquillità ma ricordati che dopo un triennio con Saturno che ti ha sollecitato ad essere indiscutibilmente il primo della classe, adesso ti meriti un po' di riposo e soprattutto ti meriti di rimettere in sesto le tue forze, di rimettere in ordine i progetti e di rifare l'elenco delle priorità. Quindi, non prendere il 2021 come un anno senza stimoli ma semplicemente come un momento di preparazione a progetti futuri che, conoscendoti, non avranno nulla di mediocre. Ah, dimenticavo, se nei prossimi mesi riuscissi anche dedicare un po' più di tempo alle persone che ami sarebbe davvero molto apprezzato da parte tua!

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Di sicuro il tuo sarà il segno protagonista di questo 2021 ma anche, mettiti comodo, dei prossimi anni. Questa era dell'acquario ti vedrà preso ad esempio come massimo esponente di quelle caratteristiche che sarebbe bene sviluppare, o allenare, prestare al passo coi tempi. Certo, tutto questo sembra darti una certa ansia da prestazione e quindi nel 2021 ti toccherà metterti all'opera, dare consigli nel modo più gentile possibile, dare il buon esempio alle persone che ti circondano. Ti sentirai quindi investito di una certa dose di responsabilità nella quale avresti volentieri fatto a meno e che ti porterà via tempo ai tuoi amati sollazzi senza alcuna intromissione.

Voto: 9+

Pesci

Qualsiasi sia il voto che io vi darò per questi prossimi 12 mesi sono sicura che nel giro di pochi giorni ve lo sarete già dimenticato. Questo non solo perché siete, notoriamente, tra i segni zodiacali più sbadati dello zodiaco, ma anche perché in questo 2021 i vostri pensieri saranno tanti, anzi tantissimi, ma nessuno abbastanza concreto da preoccuparsi del voto dell'astrologa. Il bello nel 2021 sarà che i vostri pensieri saranno sempre sulle nuvole e non avranno nessuna intenzione, e nessuna necessità, di ritornare per terra. Questo sarà davvero meraviglioso per chi come voi adora perdersi nell'immaginazione senza avere necessariamente bisogno di un riscontro fattivo.

Voto: 7