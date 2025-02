video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 20 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 20 febbraio 2025 e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: pronto al relax da ‘spa’.

Lavoro: preferisci non avere pensieri.

Fortuna: porta i patch per sgonfiare le borse sotto gli occhi.

Il consiglio del giorno: metti un paio di scarpe comode senza tacco.

Voto: 7 e mezzo ma non ne sei consapevole.

Toro

Amore: non scomporti per casti sguardi languidi.

Lavoro: mandi bigliettini solo agli amici veri, come al liceo.

Fortuna: non risiede unicamente nella logica.

Il consiglio del giorno: prova a fare la maionese in casa.

Voto 5 ripassa il galateo.

Gemelli

Amore: attutisce le cadute come un cuscino.

Lavoro: sempre pronti a scherzare.

Fortuna: super efficiente come una babysitter specializzata e motivata.

Il consiglio del giorno: scegliete mete di viaggio ‘classiche’.

Voto 7 svampitelli.

Leggi anche L’oroscopo di mercoledì 19 febbraio 2025

Cancro

Amore: ‘tra nuvole e lenzuola’.

Lavoro: incontenibile come fossi alla conquista del mondo.

Fortuna: è il peperoncino che ravviva ancor di più le tue giornate.

Il consiglio del giorno: controlla la tua agenda prima di confermare un altro appuntamento.

Voto 8 + esaltato.

Leone

Amore: la tua unica consolazione.

Lavoro: come guidare sulle tortuose strade di montagna.

Fortuna: pare si sia presa una piccola pausetta caffé.

Il consiglio del giorno: accogli il punto di vista degli altri.

Voto 5 opta sempre per la mediazione .

Vergine

Amore: focoso ed esplosivo.

Lavoro: come la prima volta che si prova a pattinare sul ghiaccio.

Fortuna: non è sempre chiaro se aggiunga il suo ‘magic touch’.

Il consiglio del giorno: acquista una tutina super aderente per valorizzarti anche sulle piste.

Voto 7 atletica.

Bilancia

Amore: un enigma che sicuramente risolverai (tra un po’).

Lavoro: schietta come un grafico su Excel.

Fortuna: ti prepara una tisana alla valeriana ogni volta che ti vede su di giri.

Il consiglio del giorno: non esagerare con il comfort food.

Voto 6 alla ricerca di te stessa.

Scorpione

Amore: è un segno del destino.

Lavoro: perfetto come lo show di Carlo Conti.

Fortuna: rende tutto speciale.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di chitarra o di canto.

Voto 8 e mezzo coincidenze fortuite.

Sagittario

Amore: istinti primordiali.

Lavoro: sommerso da pile di arretrati.

Fortuna: vorresti avesse il tocco magico di Mary Poppins.

Il consiglio del giorno: non ragionare troppo.

Voto 6 e mezzo tutto istinto.

Capricorno

Amore: scivoloso come una pista di pattinaggio quando si è alle prime armi.

Lavoro: più grande è la sfida più grande è l’impegno.

Fortuna: come un’auto elettrica, da 0 a 100 in pochi secondi ma poi si scarica subito.

Il consiglio del giorno: fonda un circolo intellettuale.

Voto 7 super intelligente.

Acquario

Amore: misterioso come nei gialli di Pepe Carvalho.

Lavoro: fautori di teorie interessanti ma solo di quelle.

Fortuna: hai dimenticato dove si trova il pulsante start.

Il consiglio del giorno: prova ad essere meno impaziente.

Voto 5 bisogno di equilibrio.

Pesci

Amore: velocità massima come direbbe il capitano Kirk.

Lavoro: esaltati in un mondo fantastico fatto di infinite possibilità.

Fortuna: la sfoggiate come una t-shirt cool in discoteca.

Il consiglio del giorno: riposino pomeridiano per i troppi bagordi.

Voto 7 e mezzo esagerati.

Le selezioni di prodotti o servizi contenute in questo articolo sono affidabili e indipendenti. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.