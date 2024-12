video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 20 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 20 dicembre 2024, con le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ti regala momenti di movimenti sotto la cintola ma anche di tenero romanticismo.

Lavoro: hai fiducia nelle tue capacita, e fai benone!

Fortuna: ti aiuta in tutto quello che fai senza chiederti neanche un centesimo.

Il consiglio del giorno: va bene, hai ragione tu (come sempre, ovviamente). Però, spoiler: non è necessario distribuirla a tutti con la stessa energia di un volantino al semaforo. Ogni tanto, lascia che gli altri scoprano da soli quanto sei geniale.

Voto: 8

Toro

Amore: non c’è tempo per l’amore oggi, ma neanche la voglia.

Lavoro: ogni email che ricevi si trasforma in una questione di principio. Prova a rilassarti e a smorzare un po’ i toni.

Fortuna: non la senti parte del tuo vocabolario.

Il consiglio del giorno: è tempo di abbracciare la tua vera essenza: sei splendido, anche in quelle piccole imperfezioni che ti rendono unico.

Voto: 5

Gemelli

Amore: siete innamoratissimi e con lo sguardo da pesce lesso.

Lavoro: in vista della chiusura natalizia, iniziate a fare gli auguri già alle 8 del mattino in ufficio, così alle 17 potete dedicarvi senza pensieri all'aperitivo con gli amici.

Fortuna: avete l’energia e la resistenza di un autentico muratore bergamasco.

Il consiglio del giorno: ravvivate l’atmosfera con un’ultima sessione di shopping pre-natalizio, tra luci scintillanti e profumi di cannella. Un sacchetto di regali in mano e il sorriso sulle labbra sono il segreto per mantenere alto il buonumore.

Voto: 7 e mezzo

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 19 dicembre 2024

Cancro

Amore: tranquillo e beato, come piace a te.

Lavoro: condividi con i colleghi i tuoi biscottini fatti in casa a forma di alberello natalizio.

Fortuna: trovi un pacchettino regalo adagiato sulla tua tastiera.

Il consiglio del giorno: se vuoi fare biscotti natalizi perfetti, usa burro freddo e aromi, poi fai riposare l’impasto in frigo per 30 minuti. Decora con ghiaccia e zuccherini per un tocco di magia, parola di astrologa.

Voto: 6 equilibrato

Leone

Amore: per conquistarti bisogna, prima, solleticarti le meningi.

Lavoro: se qualcuno osa chiederti cosa stai combinando, rispondi con nonchalance che stai elaborando un piano geniale top-secret.

Fortuna: vorrebbe non assecondare tutto ciò che ti passa per la testa.

Il consiglio del giorno: se hai voglia di passare un po’ di tempo da solo a casa, sfrutta l’occasione per completare quel bellissimo centrotavola che hai in mente per il pranzo di Natale.

Voto: 7 creativo

Vergine

Amore: non pervenuto, ma non ti preoccupi.

Lavoro: non trovi la giusta spinta motivazionale.

Fortuna: tu la cerchi, ma lei ti ignora completamente.

Il consiglio del giorno: concediti un momento per dedicarti a ciò che ti fa stare bene, anche se può sembrare una perdita di tempo: spesso la gioia si nasconde nei piccoli attimi di leggerezza.

Voto: 6 in vista della Luna in arrivo nel tuo segno.

Bilancia

Amore: riconosciuta dal Comitato Internazionale Affetti (CIA) come distributrice ufficiale certificata di baci e abbracci.

Lavoro: organizzata e apprezzata da tutti: mentre gli altri arrancano con i problemi dell’ultimo minuto, tu stai già inviando le email di auguri di Natale con un tempismo impeccabile.

Fortuna: ti sostiene in tutto, come se fosse la tua assistente personale.

Il consiglio del giorno: abbandonati al desiderio di osare più del solito: fidati, sarà un vero toccasana.

Voto: 8 fighissima

Scorpione

Amore: la vita di coppia è in modalità stand-by: meglio investire energie su di te.

Lavoro: se la stampante non funziona, non puoi prenderla a pugni. Chiama il capoufficio ma prima assicurati che abbia carta e che il cavo sia collegato.

Fortuna: ti fa trovare le ciabatte pronte sull’uscio di casa.

Il consiglio del giorno: quando senti i nervi tesi, prova qualcosa di semplice: fai un respiro profondo, mettiti comodo e dedica qualche minuto a qualcosa che ami, come sfogliare un libro, ballare sulle tue note preferite o coccolarti con una cioccolata calda e poi lanciare la tazza.

Voto: 5

Sagittario

Amore: hai voglia di farti ammirare e ci riesci.

Lavoro: quasi quasi ti dispiace che stia per iniziare il weekend.

Fortuna: te la senti tutta.

Il consiglio del giorno: hai il cuore grande e generoso di un leone, sempre pronto a dare una mano agli altri, ma senza rinunciare a farti notare. Un po’ vanitoso, ma decisamente irresistibile.

Voto: 6

Capricorno

Amore: sei un porto sicuro, per chi ti sta accanto.

Lavoro: sei costantemente preparato.

Fortuna: ti aiuta nelle faccende quotidiane.

Il consiglio del giorno: per celebrare l'imminente arrivo del Sole nel tuo segno, comincia a raffreddare in frigo una bottiglia delle tue bollicine preferite: il brindisi perfetto si prepara con anticipo.

Voto: 8 e mezzo

Acquario

Amore: ti invita a procedere con cautela nelle tue decisioni.

Lavoro: sei bravissimo a far quadrare tutto.

Fortuna: garantirà che Babbo Natale non trascuri il tuo camino.

Il consiglio del giorno: Venere è la tua carta vincente, e non solo sai di averla, ma sei pronto a giocarla al momento giusto.

Voto: 7

Pesci

Amore: preferite esprimervi i a gesti.

Lavoro: vorresti anticipare le vacanze natalizie, ma ahimè non si può.

Fortuna: perdete il biglietto del parcheggio.

Il consiglio del giorno: mai perdersi d’animo, perché là fuori, nascosto tra traffico e bollette, c’è un mondo che sa essere bellissimo e voi in fondo lo sapete bene.

Voto: 5