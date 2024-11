video suggerito

L’oroscopo di sabato 2 novembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 2 novembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: fai un cuore con il topic al cioccolato sul cappuccino del tuo amato.

Fortuna: ti basta qualche casto bacino.

Il consiglio del giorno: la camicia da boscaiolo potrebbe regalarti quel pizzico di macho che Marte ti sta sabotando.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: meglio che ti stia alla larga.

Fortuna: ti offre caramelle per i cali di dolcezza.

Il consiglio del giorno: metti le smartphone in modalità silenziosa e dedicati a qualche esercizio fisico per scacciare un po' di nervosismo.

Voto: 5

Gemelli

Amore: non siete ancora pronti per viverlo con leggerezza.

Fortuna: vorrebbe spronarvi ad uscire un pò.

Il consiglio del giorno: allenatevi davanti allo specchio: così sarete pronti per quel giorno, lontano ma possibile, in cui vi tornerà voglia di interagire con altri esseri umani.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: se esistesse un premio del partner ideale per il weekend lo vinceresti a mani bassissime.

Fortuna: aggiunge un pizzico di cannella mentre prepari le torta di mele per la merenda.

Il consiglio del giorno: oggi sei davvero al top, ti meriti un premio,Corri a comprare quello sfizio che ti tenta da tempo.

Voto: 8 +

Leone

Amore: scrivi poesie ma a tratti sembrano avere l'intensità di un avvertimento.

Fortuna: ti ricorda che su di lei puoi contare.

Il consiglio del giorno: prenditi un attimo e guarda tutto da ogni angolazione possibile… tira un sospiro di sollievo che da domani i pianeti tornano a tuo favore.

Voto: 6 – –

Vergine

Amore: in conflitto con te stessa, ti butti o rimani nella tua zona di confort?

Fortuna: ti da la giusta carica per le pulizie del weekend.

Il consiglio del giorno: energica più che mai sei pronta quasi a tutto, tranne al pranzo dalla suocera.

Voto: 7

Bilancia

Amore: il tuo animo romantico è pronto a ricevere un bel mazzo di fiori.

Fortuna: sei nella sua cerchia stretta di amicizie.

Il consiglio del giorno: concediti il lusso di sognare e pianificare un progetto a lungo termine.

Voto: 7

Scorpione

Amore: pronto a sfoderare tutto il tuo fascino da latin lover.

Fortuna: ci credi molto ma non ne hai bisogno.

Il consiglio del giorno: quel costumino da Dracula di Halloween potrebbe tornare utile… magari per qualche “spaventoso” gioco di coppia tra le lenzuola!

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Amore: hai gli occhi che sberluccicano come le lucine sull’albero.

Fortuna: goditi quello che hai, senza farti venire strane idee su tutto quello che ti manca.

Il consiglio del giorno: preparatevi per tempo e scrivere i bigliettini di Natale per amici e parenti: con questa Venere a favore, la vostra generosità affettiva è al top.

Voto: 7 +

Capricorno

Amore: insieme a leggere sul divano, sotto la coperta, con i piedi intrecciati.

Fortuna: la trovi nelle piccole cose della quotidianità.

Il consiglio del giorno: se avete qualcosa da dire, è il caso di dirlo.

Voto: 7

Acquario

Amore: preferisci coltivare l’arte del “oggi, non mi riguarda.”

Fortuna: la invochi in tutte le lingue conosciute (e pure in qualche dialetto inventato sul momento).

Il consiglio del giorno: meglio evitare il confronto diretto, inventati una scusa tipo "non prende" e tieniti fuori da drammi e malintesi, ci penserai nei prossimi giorni.

Voto: 5 e mezzo

Pesci

Amore: Amare non è sempre semplice, ma oggi grazie alla Luna, ci credete.

Fortuna: siete voi quelli che dispensano saggezza a lei, mica il contrario.

Il consiglio del giorno: capisco le vostre buone intenzioni, ma offrirvi di preparare prelibatezze per tutto il vicinato… potrebbe non essere una buonissima idea.

Voto: 7