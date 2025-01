video suggerito

L'oroscopo di domani, giovedì 2 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: crocerossina ma supersexy.

Lavoro: prontissimo per fare la spesa al ‘super’.

Fortuna: punta la sveglia prestissimo per fare una corsetta detox.

Il consiglio del giorno: non essere troppo assillante con chi si sta ancora riposando.

Voto: 8 incontenibile.

Toro

Amore: per digerirlo hai bisogno di una doppia dose di Citrosodina.

Lavoro: guai a parlartene prima del dopo Befana.

Fortuna: potrebbe essere finita tra gli avanzi del surgelatore.

Il consiglio del giorno: affronta le urgenze una alla volta.

Voto 5 infastidito.

Gemelli

Amore: bollente e ho detto tutto.

Lavoro: volenterosi come chi fa i compiti delle vacanze.

Fortuna: rinnova promesse che mantiene.

Il consiglio del giorno: romantici e fortunati non potete chiedere di più.

Voto 8 e mezzo presi bene.

Cancro

Amore: pronto a nuovi approcci.

Lavoro: attento e molto competente.

Fortuna: te la fabbrichi da solo perché pensi di aver scoperto la formula magica.

Il consiglio del giorno: parla apertamente delle tue idee.

Voto 7 e mezzo ben strutturato.

Leone

Amore: facilmente litigarello.

Lavoro: niente comunicazioni importanti.

Fortuna: non si attiva in automatico come l’airbag.

Il consiglio del giorno: prima di esprimerti conta fino a 10.

Voto 5 e mezzo percorso ad ostacoli.

Vergine

Amore: sei come un rovo di spine.

Lavoro: inutile portarsi avanti.

Fortuna: non è arrivata puntuale per l’anno nuovo.

Il consiglio del giorno: ogni tanto opta per il silenzio.

Voto 6 il minimo.

Bilancia

Amore: non bombardarlo di attività.

Lavoro: sei già in pieno ritmo lavorativo.

Fortuna: insieme siete una combo perfetta.

Il consiglio del giorno: il tuo programma giornaliero e stile club di villaggi vacanza.

Voto 8 attivissima.

Scorpione

Amore: lo salti come l’amaro dopo il caffè dopo le nuove del codice della strada.

Lavoro: se è ancora in modalità ‘muto’.

Fortuna: pare si siano scaricate le batterie.

Il consiglio del giorno: meglio lasciarti stare tranquillo nel tuo brodino non hai voglia di ascoltare nessuno.

Voto 5 modalità tana scorpionica.

Sagittario

Amore: colora tutto il mondo di rosa.

Lavoro: viaggi come un treno.

Fortuna: coordinati come le coppie che i pattinatori acrobatici sul ghiaccio.

Il consiglio del giorno: non intasare subito la tua agenda con 1000 appuntamenti.

Voto 8 eccitatissimo.

Capricorno

Amore: scaldi i motori.

Lavoro: vuoi essere servito e riverito.

Fortuna: non vedi l’ora che ti sorprenda.

Il consiglio del giorno: vai davvero al massimo senza premere minimamente il freno.

Voto 7 principino.

Acquario

Amore: fidanzatino perfetto.

Lavoro: viaggia con il pilota automatico.

Fortuna: tra le tue doti principali.

Il consiglio del giorno: rileggi tutte le leggende su Babbo Natale.

Voto 9 poetico.

Pesci

Amore: da rielaborare.

Lavoro: sconnesso.

Fortuna: non ha campo.

Il consiglio del giorno: lasciate spento il telefono per almeno mezza giornata.

Voto 6 in bilico.