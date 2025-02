video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 19 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 19 febbraio 2025 con le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: tutto da coccolare e da mordere.

Lavoro: sorprendi tutti come gli show di magia.

Fortuna: ti strapazza di tenerezze.

Il consiglio del giorno: lasciati consigliare dal cuore.

Voto: 8 baci mozzafiato.

Toro

Amore: baci a schiocco.

Lavoro: sei un vero mattatore.

Fortuna: ti suggerisce barzellette, anche quelle sporche.

Il consiglio del giorno: non prendere tutto sul personale.

Voto 5 borbottone.

Gemelli

Amore: adorati come gli idoli sui poster.

Lavoro: l’importante è farvi solo belli.

Fortuna: è l’accessorio chiave per tutto il look.

Il consiglio del giorno: meglio lasciarvi ammirare senza aprire bocca.

Voto 7 sorriso smagliante.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 18 febbraio 2025

Cancro

Amore: divertimento puro.

Lavoro: pronto ai blocchi di partenza.

Fortuna: un’esplosione di carica e di energia.

Il consiglio del giorno: ascolta tutte le hit di Sanremo.

Voto 8 e mezzo vero atleta.

Leone

Amore: tira e molla.

Lavoro: vuoi brillare come una stella del rock .

Fortuna: come un make up glitter.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di pantaloni di pelle.

Voto 5 e mezzo ribelle.

Vergine

Amore: scopri nuovi lati sconosciuti.

Lavoro: una vera pasticciona.

Fortuna: pensi che sia una spezia esotica.

Il consiglio del giorno: accetta suggerimenti da chi ne sa più di te.

Voto 7 ma poco sveglia.

Bilancia

Amore: non lo menzioni neanche.

Lavoro: l’importante è che nessuno ti disturbi.

Fortuna: resisti a tutti i suoi stimoli.

Il consiglio del giorno: puoi serenamente rimbalzare tutte le richieste.

Voto 6 + poco energica.

Scorpione

Amore: coinvolgente come l’house music.

Lavoro: per te sono importantissime le intuizioni.

Fortuna: procede di gran carriera.

Il consiglio del giorno: le emozioni forti sono meglio di un ricostituente.

Voto 8 per l’intensità.

Sagittario

Amore: ti deve far vibrare l'anima.

Lavoro: sei perfetto per il lato creativo.

Fortuna: dovresti coltivarla come un fiorellino sul balcone.

Il consiglio del giorno: appunta tutte le tue intuizioni/fantasie.

Voto 7 – comunque adorabile.

Capricorno

Amore: come quando si scopre che il cestino della merenda è vuoto.

Lavoro: sempre puntuale e precisissimo.

Fortuna: è una variabile, non una costante.

Il consiglio del giorno: apriti a nuovi punti di vista.

Voto 7 per smussare gli angoli.

Acquario

Amore: un cuore di panna ma per pochissimi.

Lavoro: ti deve valorizzare come una giacca doppio petto.

Fortuna: ogni volta ti sorprende.

Il consiglio del giorno: rispolvera e aggiorna un vecchio abito da sera.

Voto 5 cerca il lato positivo.

Pesci

Amore: non può resistervi.

Lavoro: non è un problema rimboccarsi le maniche.

Fortuna: ogni momento è perfetto per metterla all’opera.

Il consiglio del giorno: fate risuonare la vostra ‘magia’.

Voto 8 + esagerati.