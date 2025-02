video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 17 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 17 febbraio 2025 e le previsioni segno per segno di Ginny su amore, lavoro e fortuna. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ti interessa come fare il bagno in mare a mezzanotte in questa stagione.

Lavoro: vuoi fare tutto di testa tua.

Fortuna: finge di non conoscerti.

Il consiglio del giorno: evita i gomiti sul tavolo quando mangi.

Voto: 5 e mezzo frenetico.

Toro

Amore: sai sedurlo con paroloni che conoscono solo i membri della ‘crusca’.

Lavoro: ora si che riprende il via.

Fortuna: ti fa venire voglia di cantare a squarciagola.

Il consiglio del giorno: riascolta tutte le hit della tua gioventù.

Voto 7 + ti senti di nuovo intelligente.

Gemelli

Amore: vi esprimete solo a gesti.

Lavoro: cantate solo le canzoni di Sanremo.

Fortuna: la cercate solo per fare ‘la baldoria’.

Il consiglio del giorno: mandate messaggini con tantissimi ‘cuoricini’.

Voto 8 evviva l’amore.

Cancro

Amore: cerchi il significato sul dizionario.

Lavoro: ti gasa parecchio.

Fortuna: non ti soddisfa come vorresti.

Il consiglio del giorno: puoi concederti un regalo super costoso.

Voto 5 egocentrico

Leone

Amore: fai proprio centro.

Lavoro: sei il cocco del capo.

Fortuna: ogni volta ti stupisce positivamente.

Il consiglio del giorno: serata in compagnia dei tuoi migliori amici.

Voto 8 gioioso.

Vergine

Amore: non è nella lista delle tue priorità.

Lavoro: come se fossi passato direttamente alla tastiera giapponese senza mettere alcuna preferenza.

Fortuna: l’aspetti nella consegna del corriere Amazon.

Il consiglio del giorno: non approfondire ogni cosa.

Voto 6 e mezzo indispettita.

Bilancia

Amore: è solo un hobby.

Lavoro: non sei più la più brava della classe.

Fortuna: sei out of stock.

Il consiglio del giorno: ascolta il nuovo singolo di Damiano in loop.

Voto 7 e mezzo quasi zuccherosa.

Scorpione

Amore: idee curiose e proibite.

Lavoro: il genietto è tornato.

Fortuna: calcolata al millimetro.

Il consiglio del giorno: sfodera tutte le tue idee più pazze.

Voto 7 + ingegnoso.

Sagittario

Amore: unico e irripetibile.

Lavoro: invii solo lettere d’amore.

Fortuna: la regali perché ne sei super fornito.

Il consiglio del giorno: coccole a non finire.

Voto 8 + grande amore.

Capricorno

Amore: sei solo per veri intenditori.

Lavoro: ricopri unicamente le tue mansioni.

Fortuna: pare proprio non sia stagione.

Il consiglio del giorno: cucina subito un piatto di trenette al pesto.

Voto 5 ma con il sorriso.

Acquario

Amore: ti calza a pennello.

Lavoro: un maghetto del computer.

Fortuna: ti basta schioccare le dita e arriva come per magia.

Il consiglio del giorno: fai regali a chi vuoi bene.

Voto 8 e mezzo gigante buono.

Pesci

Amore: amatori, non intenditori.

Lavoro: sapete risolvere qualsiasi rebus impossibile.

Fortuna: pronta a grandi collaborazione.

Il consiglio del giorno: leggete libri di filosofia.

Voto 7 + grandi conoscitori.