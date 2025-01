video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 15 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 15 gennaio 2025 e le previsioni segno per segno su amore, fortuna e lavoro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Amore: fai il pieno di baci e di coccole.

Lavoro: scrivi email solo con affermazioni.

Fortuna: riesce piacevolmente a sorprenderti.

Il consiglio del giorno: non pensare troppo al domani.

Voto: 7 trend positivo.

Toro

Amore: oggi mordi.

Lavoro: pretendi grande serietà.

Fortuna: non è per te un valore quantificabile.

Il consiglio del giorno: non prendere tutto sul personale.

Voto 5 e mezzo severo.

Gemelli

Amore: voglia di avventure.

Lavoro: solo se ‘acchiappa’ la vostra attenzione.

Fortuna: sempre primo ma ai giochi di società.

Il consiglio del giorno: guardate tutte le novità del CES online .

Voto 7 curiosissimi.

Cancro

Amore: è la tua materia preferita.

Lavoro: bravo e molto dotto.

Fortuna: mette sempre il giusto equilibrio.

Il consiglio del giorno: inizia a fare la tua wishlist dello shopping primaverile.

Voto 7 e mezzo esteta.

Leone

Amore: proprio come piace a te.

Lavoro: ti puoi felicemente allontanare alla spa.

Fortuna: si occupa di tutte le questioni in autonomia.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo a te stesso.

Voto 8 e mezzo rilassato.

Vergine

Amore: sai benissimo come guadagnartelo.

Lavoro: non hai assolutamente rivali.

Fortuna: pare tu abbia trovato la formula magica.

Il consiglio del giorno: apri un canale YouTube per i tuoi tutorial.

Voto 7 tuttofare.

Bilancia

Amore: progetti ambiziosi ma per il futuro.

Lavoro: faticoso come una maratona.

Fortuna: ti dà qualche piccola soddisfazione.

Il consiglio del giorno: prepara bene i tuoi discorsi ufficiali.

Voto 7 + ristorata.

Scorpione

Amore: pretendi grande puntualità.

Lavoro: o tutto o niente.

Fortuna: prova a calmare la voglia di far esplodere tutto.

Il consiglio del giorno: prima di prendere una decisione conta fino a 10.

Voto 5 infastidito da tutto e da tutti.

Sagittario

Amore: timidi approcci.

Lavoro: non è ancora emozionante come piacerebbe a te.

Fortuna: descrivi lettere con buone intenzioni per farla tornare al più presto.

Il consiglio del giorno: non fare programmi.

Voto 7 sorpreso dalla vita.

Capricorno

Amore: abituati felicemente ai complimenti.

Lavoro: tutto come da programma.

Fortuna: è una perfetta assistente.

Il consiglio del giorno: puoi tranquillamente non usare il correttore per le occhiaie.

Voto 8 bellissimo.

Acquario

Amore: dubbi amletici.

Lavoro: faticoso e svogliato.

Fortuna: come se fosse allergico ai grandi slanci.

Il consiglio del giorno: fai progetti sul lungo termine.

Voto 5 svogliato.

Pesci

Amore: ve lo siete tatuati addosso.

Lavoro: la parte migliore della giornata.

Fortuna: sempre ben forniti.

Il consiglio del giorno: fate chiacchiere con tutti i colleghi e alla macchinetta del caffè.

Voto 8 + coinvolgenti.