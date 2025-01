video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 12 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 12 gennaio 2025 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: teme le tue reazioni impulsive.

Fortuna: ti aiuta nelle risposte velenose.

Il consiglio del giorno: anche se le energie sono basse, fare una leggera attività fisica ti aiuta sicuramente a migliorare l’umore.

Voto: 7 +

Toro

Amore: I tuoi gesti affettuosi meritano la tripla stella Michelin.

Fortuna: si mette infila per i tuoi baci.

Il consiglio del giorno:per una cena romantica a due, puoi optare per piatti dal tocco piccante per accendere la serata oppure scegliere qualcosa di più delicato, come un'insalata di gamberi e agrumi, perfetta per restare leggeri ma con gusto. Tu sarai il dessert.

Voto: 8 +

Gemelli

Amore: l’idea vi fa venire l’orticaria.

Fortuna: vi sostiene ma non siete soddisfatti.

Il consiglio del giorno: guardatevi una serie tv leggera e divertente. È tutto quello che vi serve per staccare la spina e ritrovare il buonumore.

Voto: 5

Cancro

Amore: tenete la fiamma accesissima.

Fortuna: ti consiglia di affidarti al potere del linguaggio non verbale.

Il consiglio del giorno: se desiderate accogliere un cucciolo nella vostra vita, visitate il canile o il gattile della vostra città. Non solo troverete un amico a quattro zampe, ma farete anche un gesto d’amore, regalando una seconda possibilità a chi aspetta solo di essere scelto.

Voto: 8 –

Leone

Amore: solo se potete divertirvi insieme.

Fortuna: tutta dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: sfida i tuoi amici a partecipare al maggior numero di party in una sola serata: il vincitore sarà incoronato come "Sovrano dell'Open Bar". Io non ho dubbi su chi conquisterà questo titolo.

Voto: 7

Vergine

Amore: con i sentimenti ci vi con le pinze.

Fortuna: ti da sempre la risposta più logica possibile.

Il consiglio del giorno: le tue parole colpiscono come un diretto ben assestato, secco e preciso. Non lasci scampo a nessuna provocazione, rispondendo sempre con fermezza e determinazione.

Voto: 6

Bilancia

Amore: bloccato in casa a fare le pulizie.

Fortuna: ti invita ad evitare gli eccessi, direi che è il caso di ascoltarla.

Il consiglio del giorno: staccarsi un po’ dai social e dedicarsi alla vita reale ci permette di riscoprire il gusto autentico dell’esistenza, rendendoci più felici, anche quando sembra tutto far schifo. Provare per credere.

Voto: 4 +

Scorpione

Amore: golosissimo.

Fortuna: si presenta con l’intimo coordinato.

Il consiglio del giorno: dedicarsi con regolarità all’intimità potrebbe essere la chiave per risolvere molti problemi, sia fisici che mentali. Il sesso riduce lo stress, migliora l’umore grazie alle endorfine e rinforza persino il sistema immunitario… giusto per chiarire, nel caso avessi qualche dubbio.

Voto: 9

Sagittario

Amore: piovono due di picche.

Fortuna: non è il tuo asso nella manica.

Il consiglio del giorno: soddisfare un desiderio, anche il più semplice, come concederti quel dolce che ti piace tanto o iniziare finalmente quel progetto che rimandi da tempo, può regalarti una gioia immensa e ricordarti quanto sia importante prenderti cura di te stesso.

Voto: 5

Capricorno

Amore: pretenzioso.

Fortuna: condividete il divano.

Il consiglio del giorno: collegati alla tua fonte di energia preferita e ritrova la carica, che sia una passeggiata, un buon libro o una chiacchierata con chi ti fa stare bene.

Voto: 6 +

Acquario

Amore: solo se condivide il tuo entusiasmo per le feste di paese.

Fortuna: viaggiate sempre in coppia.

Il consiglio del giorno: registrati sulla piattaforma "Sagriamo", il servizio ideale per scoprire facilmente tutte le sagre e feste paesane vicino a te. Troverai programmi dettagliati degli eventi e avrai la possibilità di prenotare online in pochi clic.

Voto: 7+

Pesci

Amore: un tripudio in ogni senso.

Fortuna: vi sentite così in forma che non avete nemmeno bisogno di pensarci.

Il consiglio del giorno: annotate tutti i vostri sogni, anche quelli più strani o surreali. Chissà, potrebbero ispirarvi qualcosa di nuovo o regalarvi un sorriso nei momenti più bui.

Voto: 9