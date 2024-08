video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 12 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 12 agosto 2024 e le previsioni astrali segno per segno: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Inizia a salire la tensione per lo scontro tra Marte e Giove ma ancora, con la Luna in Scorpione e Mercurio in Vergine, teniamo le emozioni sotto controllo. Il segno fortunato é lo Scorpione mentre il segno sfortunato il Leone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo di domani, lunedì 12 agosto 2024: entriamo nel periodo piuttosto intenso in cui Marte si unisce a Giove amplificandone le forze e insieme si quadrano, cioè si scontrano, con Saturno e con tutta la sua portata chiarificatrice. Per fortuna la Luna nel segno dello Scorpione ci permette di orientarci anche nel disorientamento delle certezze. Il segno fortunato è lo Scorpione stesso mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: giorni caldi, e non solo per il meteo.

Lavoro: tante idee e determinazione.

Fortuna: te la crei da solo con il tuo ardore.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un torneo di padel.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: è una sinfonia ben orchestrata.

Lavoro: fruttuoso.

Fortuna: come un'anguilla, scivolosa e difficile da afferrare.

Il consiglio del giorno: gelato serale e relax.



Voto: 7

Gemelli

Amore: parla una lingua che non conoscete.

Lavoro: rischio di email in tilt, connessione lenta e bug inaspettati.

Fortuna: per ora solo trifogli, per i quadrifogli ritentare la prossima settimana.

Il consiglio del giorno: evitate di dire cose di cui vi potreste pentire.

Voto: 6

Cancro

Amore: occhi dolci e cuore che batte.

Lavoro: risolvi problemi come se stessi risolvendo gli enigmi di un'escape room.

Fortuna: prova a strofinare una lampada, potrebbe uscire il genio.

Il consiglio del giorno: sorridi come se avessi un segreto divertente da condividere con il mondo.

Voto: 8

Leone

Amore: un uragano di emozioni, occhio ai venti contrari.

Lavoro: la creatività c'è, ma è un po' difficile esprimerla.

Fortuna: come un bimbo che fa i capricci.

Il consiglio del giorno: mantieni la concentrazione sul tuo obiettivo.

Voto: 5

Vergine

Amore: sei come un giardiniere, coltivi i sentimenti con cura.

Lavoro: organizzazione impeccabile, nonostante la stanchezza.

Fortuna: occhio ai segnali, le opportunità sono dietro l'angolo.

Il consiglio del giorno: fai ballare insieme ragione e sentimento, come fossero Fred Astaire e Ginger Rogers!

Voto: 7

Bilancia

Amore: il cuore batte come un tamburo in una banda di paese e fa vibrare l'aria di desiderio.

Lavoro: procede come un treno ad alta velocità in corsa.

Fortuna: è il momento in cui la preparazione incontra l'opportunità.

Il consiglio del giorno: approfitta di questa energia per portare a termine cose che hai rimandato.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: gesti e parole che fanno bene al cuore.

Lavoro: potresti trovare un'idea valida fra i vecchi fogli della tua scrivania, dacci un'occhiata!

Fortuna: è come un cameriere premuroso che vi trova sempre il posto migliore.

Il consiglio del giorno: il tuo istinto è il tuo personale DJ, sa quale canzone ti farà ballare meglio. Ascoltalo!



Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Amore: cuore in tumulto come un mare in burrasca.

Lavoro: navigazione a vista, caos totale.

Fortuna: fantasma. Come un jackpot in un videogioco: mai visto.

Il consiglio del giorno: pazienza zen, respira e rilassati.

Voto: 6

Capricorno

Amore: come un cocktail perfettamente miscelato, con ogni ingrediente che si amalgama in un'esplosione di sapori romantici.

Lavoro: sei come un orologiaio che olia ogni ingranaggio per far funzionare il meccanismo al meglio.

Fortuna: puoi tentarla, compra un gratta e vinci.

Il consiglio del giorno: metti ordine tra i tuoi pensieri e progetti, come un archivista che riorganizza una collezione preziosa. Questo lavoro ti tornerà utile.

Voto: 8

Acquario

Amore: la passione cieca può portare situazioni di grande complessità emotiva.

Lavoro: anche meno.

Fortuna: sostantivo femminile singolare. Stop.

Il consiglio del giorno: non forzare la marcia, rallenta e lascia che le cose si sistemino da sole.

Voto: 6

Pesci

Amore: Cupido è in ferie e il suo sostituto non sa tirare con l’arco. Se ne riparla più avanti.

Lavoro: distrazioni a volontà, il tuo computer potrebbe decidere di fare un aggiornamento di 3 ore.

Fortuna: una pausa caffè, un sorriso ricevuto, una parola gentile. Saranno questi piccoli gesti le tue fortune.

Il consiglio del giorno: prenditi un momento tutto per te e torna con la mente a tre cose belle che sono accadute quest’anno. La confusione è momentanea, tornerai a vivere momenti armonici.

Voto: 5

Altri contenuti utili: