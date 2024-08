video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 11 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 11 agosto 2024 e le previsioni astrali segno per segno: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Una riservata e profonda Luna in Scorpione, che offre l’opportunità di connetterci alla nostra intuizione e guardarci in profondità, anche se solo per un breve momento. Il segno fortunato é il Capricorno mentre il segno sfortunato il Sagittario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di domani, domenica 11 agosto 2024: la Luna crescente in Scorpione favorisce particolarmente i segni d'acqua, mentre Marte in Gemelli si avvicina rapidamente a Urano, aumentando l'adrenalina nei segni d'aria. Il segno fortunato è il Capricorno, mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: solo per lo sport.

Fortuna: ti meriti una medaglia d’oro, o per lo meno un gradino del podio.

Il consiglio del giorno: attenzione a non esagerare!

Voto: 7

Toro

Amore: soffice come il cotone.

Fortuna: buon cibo e buona compagnia.

Il consiglio del giorno: occhiali da sole per le occhiaie da lacrimuccia.

Voto: 5 +

Gemelli

Amore: battibeccate ma fate pace sotto le lenzuola.

Fortuna: come il ballo del pinguino, due passi avanti e uno indietro.

Il consiglio del giorno: qualche esercizio di respirazione circolare.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: come Koala durante la stagione dell’amore.

Fortuna: il solo pensiero ti commuove.

Il consiglio del giorno: partecipa ad un aperitivo sensoriale.

Voto: 8

Leone

Amore: invincibile e instancabile.

Fortuna: si mette la lacca sulla cresta.

Il consiglio del giorno: Pensa ad un nuovo taglio di capelli per la prossima stagione.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: fatti coccolare.

Fortuna: si trova nelle cose semplici, come in un panino con il salame.

Il consiglio del giorno: concediti un pediluvio con gli oli essenziali.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Amore: prendi l’iniziativa.

Fortuna: ti regala un fischietto per farti sentire.

Il consiglio del giorno: presentati all’aperitivo con un make-up audace.

Voto: 8

Scorpione

Amore: ti sberluccicano gli occhioni.

Fortuna: avere la possibilità di conoscersi fino in fondo.

Il consiglio del giorno: musica rilassante nelle orecchie tutte le volte che puoi!

Voto: 5

Sagittario

Amore: digeribile come polenta ed ossi buchi.

Fortuna: preferisce uscire.

Il consiglio del giorno: vai a fondo, scava.

Voto: 4

Capricorno

Amore: vuoi renderlo felice.

Fortuna: trovare parcheggio davanti al ristorante prenotato per pranzo.

Il consiglio del giorno: Scegliete a turno: una volta tu, una volta il partner.

Voto: 8 e mezzo

Acquario

Amore: solo per lo sport.

Fortuna: veglia su di te.

Il consiglio del giorno: compra un paio di scarpe super leggere, avrai l’impressione di volare.

Voto: 5 +

Pesci

Amore: il solo pensiero ti terrorizza.

Fortuna: non vuole sentire ragione.

Il consiglio del giorno: Sdraiati sul tappetino da yoga e rimani lì finché non raggiungi la pace dei sensi.

Voto: 5

