L'oroscopo di lunedì 17 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di lunedì 17 marzo 2025 ci propone subito Mercurio retrogrado: non una buona idea per iniziare la settimana!

Ariete

Amore: nostalgico come riascoltare una vecchia playlist d’amore.

Lavoro: organizzato come un’agenda piena di post-it.

Fortuna: scivolosa come una decisione presa troppo in fretta.

Il consiglio del giorno: guarda avanti, il passato ormai è passato.

Voto: 7, riflessivo.

Toro

Amore: passionale come un tango ballato sotto la pioggia.

Lavoro: energico come un sollevatore di pesi olimpico.

Fortuna: imprevedibile come una tempesta tropicale.

Il consiglio del giorno: non strafare, dosare le energie è la chiave del successo.

Voto: 5, esplosivo.

Gemelli

Amore: spensierati come una festa improvvisata con gli amici di sempre.

Lavoro: creativi come un’idea nata tra una chiacchiera e l’altra.

Fortuna: giocosi come una monetina trovata per terra.

Il consiglio del giorno: godetevi i ricordi, ma senza perdervi nel passato.

Voto: 8, celebrativo.

Cancro

Amore: sensuale come un ballo latino a piedi nudi.

Lavoro: disciplinato come un atleta in allenamento.

Fortuna: resistente come un paio di scarpe da corsa dopo una maratona.

Il consiglio del giorno: sfrutta la tua determinazione per raggiungere un traguardo importante.

Voto: 8 e mezzo, instancabile.

Leone

Amore: fragile come un castello di carte.

Lavoro: indeciso come chi cambia idea ogni cinque minuti.

Fortuna: traballante come un tavolino con una gamba più corta.

Il consiglio del giorno: evita mosse avventate, oggi serve prudenza.

Voto: 5, instabile.

Vergine

Amore: meticoloso come una lettera d’amore scritta a mano.

Lavoro: perfetto come un puzzle senza pezzi mancanti.

Fortuna: puntuale come un treno giapponese.

Il consiglio del giorno: usa la tua attenzione per i dettagli a tuo vantaggio.

Voto: 8 e mezzo, impeccabile.

Bilancia

Amore: su e giù come un’altalena che non si ferma mai.

Lavoro: faticoso come una salita infinita.

Fortuna: nascosta come un premio da scoprire solo alla fine della gara.

Il consiglio del giorno: resisti, questa fase è una prova di forza.

Voto: 6, esausta ma tenace.

Scorpione

Amore: intenso come uno sguardo che dice tutto senza parole.

Lavoro: deciso come una sentenza inappellabile.

Fortuna: schietta come una verità detta senza filtri.

Il consiglio del giorno: mantieni la tua posizione con fierezza.

Voto: 8, determinato.

Sagittario

Amore: brillante come un riflettore puntato su di te.

Lavoro: vincente come una hit che scala le classifiche.

Fortuna: esplosiva come un’esibizione davanti a un pubblico in delirio.

Il consiglio del giorno: goditi il tuo successo, te lo meriti.

Voto: 8 e mezzo, stellare.

Capricorno

Amore: solido come una promessa mantenuta.

Lavoro: costante come una routine ben oliata.

Fortuna: stabile come un albero secolare.

Il consiglio del giorno: dai valore alle tue sicurezze, sono un dono raro.

Voto: 8, radicato.

Acquario

Amore: chiuso in modalità "non disturbare".

Lavoro: concentrato come chi deve risolvere un problema senza distrazioni.

Fortuna: irrequieta come un’idea che non riesce a prendere forma.

Il consiglio del giorno: ritagliati del tempo per te, ne hai bisogno.

Voto: 5, impaziente.

Pesci

Amore: audace come un salto nel vuoto con il paracadute.

Lavoro: determinato come un atleta che si allena per il record.

Fortuna: spettacolare come un’esibizione perfetta con standing ovation.

Il consiglio del giorno: non fermarti, sei più forte di quanto pensi.

Voto: 9, inarrestabile.