Lo Oroscopo di Agosto 2025, le previsioni del mese segno per segno: c’é amore per Cancro e Scorpione

L'oroscopo del mese di agosto porterà finalmente tanto, ma tanto amore ai segni d'acqua: Cancro, Pesci e Scorpione potranno abbandonarsi alle coccole e godersi l'estate con tutto il tempo a disposizione da spendere in baci e abbracci. Stare in famiglia sarà il progetto più divertente! Marte rende energici e forti i segni d'aria, mentre Mercurio, nel segno del Leone, continuerà a essere retrogrado fino all'11 del mese. Questo significa che spesso sarà particolarmente difficile avere a che fare con i propri pensieri, soprattutto quando non si ha voglia né coraggio di affrontare i grandi dubbi. Parlo soprattutto ai segni fissi: Leone, Toro, Acquario e Scorpione.

Saranno sempre questi segni a dover stare attenti alla Luna piena del 9 agosto, che richiede un gesto di grande indipendenza! Con la fine del mese vivremo la prima delle due Lune nuove nel segno della Vergine: il 23 agosto, al grado zero.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Se ti aspettavi un'estate piena di voglia di fare e di divertimento, hai proprio sbagliato programma! Non daremo soltanto la colpa a Giove, ma anche a Venere e Marte che, contemporaneamente, ti daranno particolarmente fastidio. L'universo ti vuole solitario e meditabondo, concentrato sugli eventi che ti hanno coinvolto ultimamente e sui quali non ti sei ancora soffermato abbastanza. Per fortuna Mercurio, retrogrado o diretto che sia, sarà comunque dalla tua parte: saprai stupire tutti, prima di tutto te stesso, comprendendo ciò che è davvero importante. Sarà un'estate di grande crescita personale!

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Direi che in questo agosto tu non ti possa davvero lamentare, caro Toro, nonostante qualche volta Mercurio retrogrado possa portare un po' di nebbia nei tuoi pomeriggi di pace e amore! Sai cosa ti dico? Che addirittura questo Mercurio ti farà bene: ti renderà così sensibile e attento ai cuoricini delle persone intorno a te da essere davvero il migliore amico, parente, fidanzato o vicino di ombrellone possibile. Un mix perfetto di sentimentalismo, dolcezza e sex appeal: riuscirai a farci ridere dopo averci ascoltato piagnucolare. Mai come in questo mese ti sentirai perfetto soprattutto quando ti sentirai imperfetto!

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Un oroscopo di agosto con Marte a vostro favore è già una grande promessa di divertimento! Non ci sarà festa sulla spiaggia, gara di racchettoni, trekking pomeridiano, alba o tramonto alla quale non vogliate assistere. Se esiste davvero la FOMO, voi ne sarete affetti: vorreste essere ovunque in qualsiasi momento e divertirvi il più possibile. Difficile chiedervi di rallentare o ascoltare in silenzio il suono delle cicale: avete troppe cose da dire e canzoni da cantare prima di dedicarvi alle romanticherie più silenziose. La profondità emotiva è temporaneamente evitata come qualcosa che vi farebbe sbadigliare.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La tua proverbiale pigrizia quest'estate si esprimerà al massimo: Venere ti fa venire voglia di goderti, lento e placido, ogni piacere casalingo, mentre Marte a sfavore ti toglie tutte le energie. Nessun dubbio se scegliere una giornata di relax a bordo piscina, con open bar incluso, oppure una faticosa escursione in montagna. Il bello è che nessun senso di colpa oserà sfiorarti se a fine giornata il tuo contapassi dovesse registrare una situazione più che stazionaria! In compenso, per chi cerca coccole o confronti comprensivi, tu sei assolutamente a disposizione, H24.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è proprio nel tuo segno, mentre Venere ti coglie alle spalle. Questi due aspetti contemporanei, soprattutto fino all'11 del mese, ti renderanno di una dolcezza sensibile e delicata davvero unica. Faticheremo a riconoscerti, soprattutto perché metterai da parte lamentele e richieste, pronto a metterti nei panni degli altri. Ti senti profondo almeno quanto la piscina dell'acquapark e non ti tirerai indietro davanti a chi vorrà affrontare con te discorsi importanti. La leggerezza superficiale, in questo periodo, proprio non la sopporti, e anzi ti circondi soltanto di persone che ti capiscono davvero.

Voto 7

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Puoi godere di Marte nel tuo segno zodiacale fino al 7 del mese, poi dovrai lasciarlo andare nel segno della Bilancia. Per la prima settimana, quindi, entrambi i pianeti dell’amore saranno contemporaneamente a tuo favore, e ti sentirai irresistibile. Poi, anche quando Marte ti abbandonerà, continuerai a contare su Venere, il che significa che ti dimostrerai così comprensiva da ascoltare senza giudicare ogni confidenza amorosa di amici e parenti. Farai emergere il tuo cuore tenero, pronta a prenderti cura di tutti, dimenticando per un po’ colpa e responsabilità. I tuoi abbracci saranno rifugi sicuri in ogni situazione.

Voto 10

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Se questo 2025 è iniziato in modo strano, l’estate non sarà da meno. Marte nel tuo segno ti dona grinta e, qualche volta, un po’ di sana rabbia. In compenso, però, Venere a sfavore sembra toglierti ogni genere di diplomazia. Questa estate ti chiede di cambiare radicalmente il modo in cui affronti gli eventi: più indipendenza, meno alibi e un decisionismo netto. Qualche volta anche tu, guardandoti allo specchio, non ti riconoscerai!

Voto 6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questo Mercurio retrogrado sembra davvero volerti tormentare, caro Scorpione, ma tu, dopo esserti perso nei cunicoli più bui della tua psiche, capirai che il modo migliore per uscirne è l’amore. La risposta era lì, facile facile, già davanti ai tuoi occhi. Volerti bene e volerne a chi ti circonda sarà il modo migliore per scegliere la tua direzione. Nel frattempo sarà meraviglioso sbaciucchiarti anche quando avrai la testa tra le nuvole. Distrarti con un po’ d’amore sarà facilissimo!

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per fortuna ritornano grinta, energie, voglia di fare e di riempirti le giornate di esperienze. Insomma, ritorni il Sagittario che conosciamo, quello che piace a sé stesso e agli altri. Marte è dalla tua parte e ti porta tanta voglia di metterti in gioco, con un fuoco vitale che torna a solleticarti. Il tuo partner sarà il primo a rendersene conto, sommerso da inviti e proposte piccanti. Come se non bastasse, Mercurio a favore amplifica la tua sicurezza, rendendoti l’amico ideale col quale andare in vacanza: qualsiasi problema sorga, ci pensi tu. E con grande successo!

Voto 10

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere in opposizione e Marte contrariato non aiutano certo il tuo carattere rigoroso a lasciarsi andare. Se speravi in relax, pensieri positivi e leggerezza, scordatelo pure. In compenso, tutte le sere che non passerai a sculettare al bar della spiaggia, le userai per pensare e progettare grandi cambiamenti. I pianeti ti indicano chiaramente la strada per rinnovare le abitudini e, nonostante tu sia un segno di terra, questo ti infonderà persino una buona dose di adrenalina.

Voto 5

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questo Mercurio retrogrado (e poi diretto dall’11 agosto), contrario per tutto il mese, potrebbe farti perdere, anche se solo temporaneamente, la tua sicurezza e la capacità di trovare sempre una soluzione. Potremmo vederti confuso, indeciso, quasi perso in un bicchier d’acqua. Per te, che sei sempre determinato e combattivo, questo è il momento giusto per fermarti, riflettere e chiedere un consiglio. Per fortuna Marte non ti lascia solo nemmeno per un minuto: il tuo sex appeal e carisma restano intatti.

Voto 5

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’amore c’è, e ce n’è in abbondanza: il vostro oroscopo di agosto potrebbe davvero finire qui. Dopo un luglio faticoso, ritrovate ottimismo, pazienza e consapevolezza di ciò che conta davvero. Stare bene sarà questione di qualche ora di sonno in più, un panorama meraviglioso, pochi doveri e il piacere di un bicchiere di vino al tramonto. Se già siete un segno dai piaceri semplici, con Venere a favore vi basterà un bacio del buongiorno della persona giusta.

Voto 9