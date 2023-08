Livorno, avvicina una turista disabile e la violenta in pieno centro Una turista disabile ha raccontato alle forze dell’ordine di Livorno di essere stata violentata in pieno centro da un 33enne senza fissa dimora. L’uomo è stato individuato e portato in questura.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Nella serata tra giovedì e venerdì 25 agosto, un uomo avrebbe violentato una turista in pieno centro a Livorno. La notizia è stata resa nota soltanto ieri. Stando a quanto reso noto, la turista è una turista disabile di 30 anni che stava visitando il centro di Livorno. L'uomo avrebbe avvicinato la giovane e, approfittando dei suoi disagi psichici, l'avrebbe invitata a trascorrere qualche ora con lui.

La vittima ha denunciato l'accaduto diverse ore dopo, raccontando alle forze dell'ordine di essere stata abusata a via Grande, dal lato del porto. Il giovane senza fissa dimora l'avrebbe convinta a seguirla con la scusa di mostrarle la città e a mezzanotte ha abusato di lei.

Stando al racconto della vittima, l'aggressore sarebbe un senzatetto vissuto tra Livorno, Pisa e Firenze. Dopo la violenza, la ragazza ha allertato il 112 e ha raccontato quanto successo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Svs con a bordo il medico del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso. La 30enne si è interfacciata anche con uno psicologo dell'Asl ed è stata poi raggiunta dai familiari, co i quali era in vacanza in città. Gli agenti della Squadra volante della polizia hanno individuato l'uomo e lo hanno condotto in questura per accertamenti.

Il giovane si sarebbe approfittato del precario stato di salute della 30enne, incapace di intendere e di volere. Ascoltata dagli inquirenti, la donna ha spiegato di essere stata costretta a subire il rapporto sessuale con la forza. Per gli investigatori, l'uomo dovrà rispondere del reato di violenza sessuale aggravata. Nei confronti del 33enne però non vi sono provvedimenti restrittivi e resta quindi libero.

Saranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza della zona per appurare quanto avvenuto e la dinamica dei fatti. Per il momento, la ragazza ha rilasciato la sua testimonianza alle forze dell'ordine.