Litiga in strada col fidanzato, lo spinge e viene investito da un’auto: è gravissimo I fatti sono avvenuti a Pontedera, in provincia di Pisa. I due sono quarantenni con problemi di tossicodipendenza. L’uomo è grave, la donna è stata medicata e dimessa, ma ora rischia conseguenze penali per l’accaduto.

A cura di Biagio Chiariello

Una furiosa lite tra due fidanzati, entrambi sotto effetto di sostanze stupefacenti, rischia di finire in tragedia a Pontedera in provincia di Pisa. La coppia è finita in mezzo alla strada proprio mentre arrivava una macchina che li ha investiti entrambi. L’uomo, 40enne del posto, è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Lotti. Alla donna, coetanea, anch’ella residente in città, è andata meglio e se l'è cavata con qualche livido ed è stata medicata al pronto soccorso e dimessa.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di lunedì 4 luglio tra via della Repubblica e via Leopardi. Pare che la coppia fosse nota nel giro dei tossicodipendenti. Non è escluso che la lite sia avvenuta proprio mentre erano in condizioni psico-fisiche alterate dalle sostanze stupefacenti.

Sono stati i residenti della zona (come riportano le edizioni odierne dei quotidiani Il Tirreno e La Nazione), compresa la gravità del litigio, a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Queste ultime si sono trovati di fronte la scena della violenza fisica fisica della donna ai danni del fidanzato: nonostante il loro intervento, i due sono rimasti avvinghiati e hanno continuato a spintonarsi tra i tavoli del locale, finendo poi sulla carreggiata. L’automobilista che stava transitando proprio in quel momento da via della Repubblica avrebbe cercato di evitare l’impatto senza però riuscirci e l’impatto è stato inevitabile.

Il quarantenne è stato colpito in pieno dalla vettura, mentre la fidanzata solo di striscio. Gli agenti hanno subito richiesto l'intervento del personale medico per soccorrere l'investito: sul posto l'automedica della Pubblica Assistenza che ha immobilizzato il 47enne e lo ha trasferito d'urgenza al ‘Lotti'. A causa delle gravi condizioni, l'uomo è stato trasportato a Pisa, a Cisanello: desta molta preoccupazione il trauma cranico riportato in seguito all'urto con l'auto. La prognosi resta riservata: è in pericolo di vita. Anche la fidanzata, come detto, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale, ma per lei solo ferite lievi.

L'auto è stata sequestrata dalla Polizia: un atto dovuto dopo quanto accaduto, anche se i risvolti più seri dell'intera vicenda potrebbero colpire la fidanzata, che rischia conseguenze penali sia per l'aggressione fisica sia per le conseguenze della lite, che hanno condotto al ricovero il 40enne.