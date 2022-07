Lite tra vicini sull’installazione del condizionatore finisce a martellate, arrestato 67enne L’episodio a Grottaglie, in provincia di Taranto, dove il sessantasettenne è stato infine arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari con l’accusa di lesioni personali.

L’arma usata dall’arrestato

Una lite tra vicini poteva trasformarsi in tragedia in Puglia dove un uomo ha preso a martellate un altro condomino del palazzo col il quale aveva appena litigato per l'installazione di un condizionatore.

L'episodio a Grottaglie, in provincia di Taranto, dove il sessantasettenne è stato infine arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Grottaglie, intervenuti sul posto dopo alcune chiamate di emergenza, alla base della lite, oltre all'installazione delle unità esterne dei condizionatori, ci sarebbero stati problemi condominiali di vecchia natura.

Fra i due, a quanto si apprende, infatti non scorreva buon sangue tanto che i loro rapporti hanno dato vita a diverse cause civili ancora pendenti.

L'aggressore però ha riferito agli agenti di aver avuto un diverbio con il vicino perché questi aveva deciso di installare i condizionatori sul muro del terrazzo, a suo dire, di proprietà della sua ex compagna, dopo aver divelto una rete di metallo che separava le proprietà.

L'aggressore ha dichiarato di aver perso la ragione. Avrebbe afferrato un piccone e un martello e sarebbe salito sul terrazzo per sradicare le unità esterne dei condizionatori.

Quando il vicino è intervento insieme alla moglie, allarmati dal trambusto, è partita l'aggressione. Il 67enne sentendosi, a suo dire, minacciato dalla coppia, ha colpito in testa il vicino con il martello che impugnava con l’altra mano.

All'arrivo degli agenti, l'uomo era riverso a terra sul marciapiede con una profonda ferita alla testa mentre l'aggressore si trovava nella sua abitazione, con addosso ancora un paio di bermuda intrisi del sangue del vicino.